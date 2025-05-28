28 мая 2025 20:00 Отпуск мечты обернулся адом. Российская туристка раскрыла правду об опасном вирусе на Шри-Ланке Источник 360.ru: российская туристка рассказала о чикунгунье на Шри-Ланке 0 0 0 Фото: Sazzad Hossain/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В начале мая 2025 года российская туристка отправилась на аюрведический курорт в Шри-Ланке, рассчитывая поправить здоровье, но в итоге оказалась жертвой вируса чикунгунья и столкнулась с равнодушием персонала. Женщина рассказала 360.ru и о том, что владельцы курорта пытаются скрыть реальную угрозу для гостей.

Отпуск обернулся катастрофой Женщина приехала на остров, чтобы пройти месячную программу оздоровления и реабилитации после хронических болей в суставах. Оставив четверых детей под присмотром няни, она заплатила немалые деньги за «райский отдых» и заботу специалистов. Первые недели на курорте ничто не предвещало беды: тишина, процедуры, обещания восстановления. Вирус атакует: резкое ухудшение состояния Все изменилось 21 мая. У туристки внезапно начались острые боли в суставах, поднялась температура до 39–40°C. Двигаться было практически невозможно, а состояние только ухудшалось из-за хронических проблем с коленями и лодыжками. На третий день лихорадки курорт вызвал врача, которого представили как «западного специалиста». Она провела минимальное обследование, выписала парацетамол и витамины, назначила анализы крови и упомянула вирус чикунгунья как одну из возможных причин. В анализах исключили денге, но обнаружили опасно низкий уровень тромбоцитов. Курорт скрывает правду Параллельно аюрведический врач курорта категорически отрицала возможность заражения чикунгуньей и отказывалась направлять гостью на анализ, ссылаясь на то, что «таких случаев тут не бывает». Несмотря на настойчивые просьбы, тест так и не был проведен. Это вызвало подозрения: туристка заподозрила, что персонал намеренно утаивает информацию ради репутации курорта, а не ради здоровья гостей.

Фото: MÃƒÂ°Rcio Pannunzio/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Но врач курорта, специалист по аюрведе, категорически отрицал возможность чикунгуньи. „ В этом районе её никогда не было», — утверждала она, отказываясь проводить тест, несмотря на мои настойчивые просьбы, и приводя странные отговорки. Это вызвало у меня подозрения, что курорт пытается что-то скрыть, и явно не ради блага гостей», — объяснила туристка Пугающая правда о вирусе Температура спала только на четвертый день. Доверие к персоналу туристка потеряла. «Боли в ногах остались невыносимыми. Я чувствовала себя хуже, чем до приезда», — рассказала женщина. Через знакомых туристка связалась с мобильной лабораторией местной больницы, которая на следующий день приехала и провела анализ. Результат оказался положительным: у женщины подтвердили лихорадку чикунгунья. После этого стало ясно, что курорт не только не предупреждал гостей о возможных рисках, но и намеренно препятствовал диагностике. «Я начала подозревать, что их нежелание тестировать на чикунгунью было попыткой избежать ответственности или плохой репутации, что уж точно не в интересах здоровья гостей», — предположила россиянка.

Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer / www.globallookpress.com

Как и где можно заразиться на Шри-Ланке Туристка уверена, что заразилась во время поездки, которую организовал курорт: 12 мая, в полнолуние, гостей повезли на буддийский праздник в местный храм — мероприятие на открытом воздухе, где о мерах защиты от комаров никто не предупредил. Ни в брошюрах, ни при заселении персонал не упоминал риски заражения, не предлагал репелленты, не советовал закрытую одежду. «Самое возмутительное — полное отсутствие информации о чикунгунье в курорте. Ни в брошюрах, ни в разговорах с персоналом не упоминались риски, связанные с комарами, хотя Шри-Ланка известна такими заболеваниями. Более того, попытки врача отрицать возможность заражения выглядели как сознательное сокрытие правды. Для меня, приехавшей ради здоровья, это стало настоящим предательством», — добавила россиянка

Фото: Thilina Kaluthotage/XinHua / www.globallookpress.com

Итоги и предостережения Сейчас, накануне отъезда, женщина чувствует себя лучше, но боли в суставах остаются, а уровень разочарования в «райском» сервисе лишь растет. По ее словам, главное разочарование — это не только вирус, который может напоминать о себе еще много месяцев, но и тотальное отсутствие заботы со стороны курорта. О вспышке лихорадки чигинкунья на Шри-Ланке предупредили туристов 27 мая. Этот вирус переносят комары. В прошлом году российские путешественники в том же регионе жаловались на вспышку денге.