Отпуск или деньги? Почему россияне массово выбирают работу вместо отдыха
Психолог Сулим: год без отпуска приведет к выгоранию
Россияне стали все чаще отказываться от отпусков: летом 2026 года каждый второй не планировал отдыхать от работы. Некоторыми движет желание дополнительного дохода, другие опасаются потерять контроль над рабочими процессами. Эксперты предупреждают: это краткосрочное решение может обернуться долгосрочными проблемами. Почему так происходит и как найти баланс между карьерой и жизнью, разбирался 360.ru.
Отказ от отпуска: четыре основные причины
Тенденция отказа от отпусков в последнее время набирает обороты. По словам независимого HR-эксперта, председателя комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России» Зулии Лоиковой, за этим стоят как психологические, так и экономические причины.
«Если посмотреть на опросы, 55% россиян не планировали уходить в отпуск летом этого года, и 41,4% из них приняли это решение добровольно», — сказала она в беседе с 360.ru.
К психологическим причинам эксперт отнесла в первую очередь страх потери работы.
Многим кажется, что, когда ты уходишь в отпуск, можешь остаться без дел, теряешь контроль, и тебя легко могут заменить. Это сложно сделать трудоголикам, людям, которые не могут делегировать и вообще отпустить работу. Им кажется, что без них рабочие процессы идут не так эффективно.
Зулия Лоикова
Другая часть россиян рассматривает неиспользованные дни отпуска как дополнительный доход и возможность накоплений. Особенно значимо это для людей, которые обременены какими-либо финансовыми обязательствами.
«Многие не идут в отпуск, поскольку рассматривают это как источник дополнительных средств, если вдруг придется уволиться. Это поможет справиться с кредитными обязательствами или другими платежами», — пояснила специалист.
Третий сценарий — высокая нагрузка на работе и нехватка кадров, из-за которой сотрудник просто не может позволить себе выпасть из процессов.
«В некоторых случаях сотрудники не находят подходящего момента для отдыха. Людей летом не хватает, замены нет. В особенности это заметно в таких отраслях, как торговля, логистика и производство», — отметила Лоикова.
Наконец, иногда россияне не видят смысла брать отпуск: не могут позволить себе какие-либо поездки или иные развлечения, поскольку ограничены в средствах.
К чему приводит отказ от отпуска
Парадокс в том, что отказ от отпуска, призванный сохранить рабочее место, в итоге создает долгосрочные риски и для сотрудника, и для компании.
У сотрудника, который не отдыхает, не восстанавливается, накапливаются хроническая усталость и стресс. Это минимизирует концентрацию, дает рост раздражительности и ухудшает качество работы на длинной дистанции. Существует риск выгорания. Сейчас фактически каждый третий, кто приходит на интервью, — это уже выгоревший человек.
Лоикова предупреждает: отказ от отпуска не повысит ценность сотрудника в глазах руководства. Иногда это даже может привести к противоположному эффекту.
«Когда вы отсутствуете, руководство может заметить, насколько вы ценны, а когда вы постоянно на подхвате, возникает ощущение, что все и так нормально. Кроме того, из-за снижения работоспособности устойчивость сотрудника ухудшается, и его восприятие на рынке труда тоже становится не таким ценным», — сказала она.
Для компаний последствия тоже серьезные: снижается общая эффективность, растут ошибки сотрудников и их фоновое недовольство, бизнес-процессы становятся уязвимыми.
«Происходит и подрыв здоровья сотрудников, и подрыв устойчивости бизнеса. На перспективу сотрудников лучше отпускать отдыхать», — призвала эксперт.
Выгорание: враг, который подкрадывается незаметно
Если человек отказывается от отпуска регулярно, это становится крупным ударом по его психике и нервной системе. Результат такого подхода окажется разрушительным.
«Это правда большая проблема и беда. И она приходит незаметно. Если человек не научается давать себе отдых и расслабление, его нервная система перегружается настолько, что истощается. Истощение действительно вполне возможно, потому что текущая жизненная ситуация — вообще про хронический стресс», — указала в беседе с 360.ru кризисный психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.
Чтобы переваривать этот стресс, человеку жизненно необходим отдых — и в течение дня, и в течение недели, и в течение более длительных промежутков времени.
Даже если мы отдыхаем один или два выходных в неделю, все равно накапливается большое напряжение. И оно требует специального отдыха — через отпуск. Минимальная возможность себе устроить отпуск, даже на три дня, в котором просто расслабиться и делать то, что нравится, или ничего не делать, — это хорошая профилактика выгорания.
Софья Сулим
Психолог обозначила конкретные сроки, за рамки которых переходить не рекомендуется. В противном случае организм может отреагировать даже серьезными недугами.
«Физиологически человек через полгода активной работы уже чувствует значительное снижение работоспособности. Если отпуска не было год, он уже получил некое выгорание. Если два года — придется основательно восстанавливаться. Могут быть сбои, хронические процессы, психосоматические заболевания», — предупредила эксперт.
Сулим добавила: понять нацеленных исключительно на работу людей можно, но без бережного отношения к себе негативных последствий не избежать.
«Полгода — хороший срок, чтобы посмотреть, что можно сделать и как дать себе несколько дней передышки», — заключила собеседница 360.ru.