Сегодня 06:05 Отпуск или деньги? Почему россияне массово выбирают работу вместо отдыха Психолог Сулим: год без отпуска приведет к выгоранию Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Россияне стали все чаще отказываться от отпусков: летом 2026 года каждый второй не планировал отдыхать от работы. Некоторыми движет желание дополнительного дохода, другие опасаются потерять контроль над рабочими процессами. Эксперты предупреждают: это краткосрочное решение может обернуться долгосрочными проблемами. Почему так происходит и как найти баланс между карьерой и жизнью, разбирался 360.ru.

Отказ от отпуска: четыре основные причины Тенденция отказа от отпусков в последнее время набирает обороты. По словам независимого HR-эксперта, председателя комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России» Зулии Лоиковой, за этим стоят как психологические, так и экономические причины. «Если посмотреть на опросы, 55% россиян не планировали уходить в отпуск летом этого года, и 41,4% из них приняли это решение добровольно», — сказала она в беседе с 360.ru. К психологическим причинам эксперт отнесла в первую очередь страх потери работы.

Многим кажется, что, когда ты уходишь в отпуск, можешь остаться без дел, теряешь контроль, и тебя легко могут заменить. Это сложно сделать трудоголикам, людям, которые не могут делегировать и вообще отпустить работу. Им кажется, что без них рабочие процессы идут не так эффективно. Зулия Лоикова

Другая часть россиян рассматривает неиспользованные дни отпуска как дополнительный доход и возможность накоплений. Особенно значимо это для людей, которые обременены какими-либо финансовыми обязательствами.

Фото: РИА «Новости»

«Многие не идут в отпуск, поскольку рассматривают это как источник дополнительных средств, если вдруг придется уволиться. Это поможет справиться с кредитными обязательствами или другими платежами», — пояснила специалист. Третий сценарий — высокая нагрузка на работе и нехватка кадров, из-за которой сотрудник просто не может позволить себе выпасть из процессов. «В некоторых случаях сотрудники не находят подходящего момента для отдыха. Людей летом не хватает, замены нет. В особенности это заметно в таких отраслях, как торговля, логистика и производство», — отметила Лоикова. Наконец, иногда россияне не видят смысла брать отпуск: не могут позволить себе какие-либо поездки или иные развлечения, поскольку ограничены в средствах.

Фото: РИА «Новости»

К чему приводит отказ от отпуска Парадокс в том, что отказ от отпуска, призванный сохранить рабочее место, в итоге создает долгосрочные риски и для сотрудника, и для компании.

У сотрудника, который не отдыхает, не восстанавливается, накапливаются хроническая усталость и стресс. Это минимизирует концентрацию, дает рост раздражительности и ухудшает качество работы на длинной дистанции. Существует риск выгорания. Сейчас фактически каждый третий, кто приходит на интервью, — это уже выгоревший человек.

Лоикова предупреждает: отказ от отпуска не повысит ценность сотрудника в глазах руководства. Иногда это даже может привести к противоположному эффекту. «Когда вы отсутствуете, руководство может заметить, насколько вы ценны, а когда вы постоянно на подхвате, возникает ощущение, что все и так нормально. Кроме того, из-за снижения работоспособности устойчивость сотрудника ухудшается, и его восприятие на рынке труда тоже становится не таким ценным», — сказала она. Для компаний последствия тоже серьезные: снижается общая эффективность, растут ошибки сотрудников и их фоновое недовольство, бизнес-процессы становятся уязвимыми. «Происходит и подрыв здоровья сотрудников, и подрыв устойчивости бизнеса. На перспективу сотрудников лучше отпускать отдыхать», — призвала эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Выгорание: враг, который подкрадывается незаметно Если человек отказывается от отпуска регулярно, это становится крупным ударом по его психике и нервной системе. Результат такого подхода окажется разрушительным. «Это правда большая проблема и беда. И она приходит незаметно. Если человек не научается давать себе отдых и расслабление, его нервная система перегружается настолько, что истощается. Истощение действительно вполне возможно, потому что текущая жизненная ситуация — вообще про хронический стресс», — указала в беседе с 360.ru кризисный психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим. Чтобы переваривать этот стресс, человеку жизненно необходим отдых — и в течение дня, и в течение недели, и в течение более длительных промежутков времени.

Даже если мы отдыхаем один или два выходных в неделю, все равно накапливается большое напряжение. И оно требует специального отдыха — через отпуск. Минимальная возможность себе устроить отпуск, даже на три дня, в котором просто расслабиться и делать то, что нравится, или ничего не делать, — это хорошая профилактика выгорания. Софья Сулим

Психолог обозначила конкретные сроки, за рамки которых переходить не рекомендуется. В противном случае организм может отреагировать даже серьезными недугами.

Фото: РИА «Новости»