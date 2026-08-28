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    Отпуск или деньги? Почему россияне массово выбирают работу вместо отдыха

    Психолог Сулим: год без отпуска приведет к выгоранию

    Фото: РИА «Новости»

    Россияне стали все чаще отказываться от отпусков: летом 2026 года каждый второй не планировал отдыхать от работы. Некоторыми движет желание дополнительного дохода, другие опасаются потерять контроль над рабочими процессами. Эксперты предупреждают: это краткосрочное решение может обернуться долгосрочными проблемами. Почему так происходит и как найти баланс между карьерой и жизнью, разбирался 360.ru.

    Отказ от отпуска: четыре основные причины

    Тенденция отказа от отпусков в последнее время набирает обороты. По словам независимого HR-эксперта, председателя комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России» Зулии Лоиковой, за этим стоят как психологические, так и экономические причины.

    «Если посмотреть на опросы, 55% россиян не планировали уходить в отпуск летом этого года, и 41,4% из них приняли это решение добровольно», — сказала она в беседе с 360.ru.

    К психологическим причинам эксперт отнесла в первую очередь страх потери работы.

    Многим кажется, что, когда ты уходишь в отпуск, можешь остаться без дел, теряешь контроль, и тебя легко могут заменить. Это сложно сделать трудоголикам, людям, которые не могут делегировать и вообще отпустить работу. Им кажется, что без них рабочие процессы идут не так эффективно.

    Зулия Лоикова

    Другая часть россиян рассматривает неиспользованные дни отпуска как дополнительный доход и возможность накоплений. Особенно значимо это для людей, которые обременены какими-либо финансовыми обязательствами.

    Фото: РИА «Новости»

    «Многие не идут в отпуск, поскольку рассматривают это как источник дополнительных средств, если вдруг придется уволиться. Это поможет справиться с кредитными обязательствами или другими платежами», — пояснила специалист.

    Третий сценарий — высокая нагрузка на работе и нехватка кадров, из-за которой сотрудник просто не может позволить себе выпасть из процессов.

    «В некоторых случаях сотрудники не находят подходящего момента для отдыха. Людей летом не хватает, замены нет. В особенности это заметно в таких отраслях, как торговля, логистика и производство», — отметила Лоикова.

    Наконец, иногда россияне не видят смысла брать отпуск: не могут позволить себе какие-либо поездки или иные развлечения, поскольку ограничены в средствах.

    Фото: РИА «Новости»

    К чему приводит отказ от отпуска

    Парадокс в том, что отказ от отпуска, призванный сохранить рабочее место, в итоге создает долгосрочные риски и для сотрудника, и для компании.

    У сотрудника, который не отдыхает, не восстанавливается, накапливаются хроническая усталость и стресс. Это минимизирует концентрацию, дает рост раздражительности и ухудшает качество работы на длинной дистанции. Существует риск выгорания. Сейчас фактически каждый третий, кто приходит на интервью, — это уже выгоревший человек.

    Лоикова предупреждает: отказ от отпуска не повысит ценность сотрудника в глазах руководства. Иногда это даже может привести к противоположному эффекту.

    «Когда вы отсутствуете, руководство может заметить, насколько вы ценны, а когда вы постоянно на подхвате, возникает ощущение, что все и так нормально. Кроме того, из-за снижения работоспособности устойчивость сотрудника ухудшается, и его восприятие на рынке труда тоже становится не таким ценным», — сказала она.

    Для компаний последствия тоже серьезные: снижается общая эффективность, растут ошибки сотрудников и их фоновое недовольство, бизнес-процессы становятся уязвимыми.

    «Происходит и подрыв здоровья сотрудников, и подрыв устойчивости бизнеса. На перспективу сотрудников лучше отпускать отдыхать», — призвала эксперт.

    Фото: РИА «Новости»

    Выгорание: враг, который подкрадывается незаметно

    Если человек отказывается от отпуска регулярно, это становится крупным ударом по его психике и нервной системе. Результат такого подхода окажется разрушительным.

    «Это правда большая проблема и беда. И она приходит незаметно. Если человек не научается давать себе отдых и расслабление, его нервная система перегружается настолько, что истощается. Истощение действительно вполне возможно, потому что текущая жизненная ситуация — вообще про хронический стресс», — указала в беседе с 360.ru кризисный психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.

    Чтобы переваривать этот стресс, человеку жизненно необходим отдых — и в течение дня, и в течение недели, и в течение более длительных промежутков времени.

    Даже если мы отдыхаем один или два выходных в неделю, все равно накапливается большое напряжение. И оно требует специального отдыха — через отпуск. Минимальная возможность себе устроить отпуск, даже на три дня, в котором просто расслабиться и делать то, что нравится, или ничего не делать, — это хорошая профилактика выгорания.

    Софья Сулим

    Психолог обозначила конкретные сроки, за рамки которых переходить не рекомендуется. В противном случае организм может отреагировать даже серьезными недугами.

    Фото: РИА «Новости»

    «Физиологически человек через полгода активной работы уже чувствует значительное снижение работоспособности. Если отпуска не было год, он уже получил некое выгорание. Если два года — придется основательно восстанавливаться. Могут быть сбои, хронические процессы, психосоматические заболевания», — предупредила эксперт.

    Сулим добавила: понять нацеленных исключительно на работу людей можно, но без бережного отношения к себе негативных последствий не избежать.

    «Полгода — хороший срок, чтобы посмотреть, что можно сделать и как дать себе несколько дней передышки», — заключила собеседница 360.ru.