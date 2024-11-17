Сегодня 23:44 Отношения без чувств? Кто такие аромантики и что с ними не так Психолог Диалектова: аромантиками становятся люди, обжегшиеся в отношениях 0 0 0 Фото: Unsplash Общество

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Асексуальность, или отсутствие сексуального желания, уже не вызывает такого удивления в обществе. Но дела с аромантичностью обстоят несколько иначе. Кто эти люди, не испытывающие чувств, и можно ли с ними строить отношения? Об этом — в материале 360.ru.

В нашем обществе глубоко укоренилась идея, что все люди стремятся к романтическим отношениям. Про них поют песни, снимают фильмы и даже в реалити-шоу то и дело обсуждают поиск второй половинки. Однако не всем нужна романтическая любовь. Кто такие аромантики Аромантика — это романтическая ориентация, при которой человек не испытывает романтического влечения к другим людям, рассказала 360.ru сексолог Ольга Савская. «Термин „аромантика“ происходит от английского aromantic, что означает „без романтики“. Это направление стало активно обсуждаться с середины 2000-х годов, когда люди, не испытывающие романтического интереса, начали формировать сообщества и развивать терминологию, чтобы лучше описать свое состояние и получить поддержку. Аромантики, как правило, не заинтересованы в романтических отношениях, но это не значит, что они не способны на близость, заботу и любовь в других формах», — пояснила она. Такие люди испытывают трудности с пониманием и переживанием любви. Они реже вступают в отношения и не считают романтику более значимой, чем, например, дружбу. Но все не так просто. Аромантик отличается от человека без отношений так же, как асексуал отличается от того, кто соблюдает целибат. Аромантик может встречаться с кем-то, но при этом, например, не будет влюблен в своего партнера.

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Аромантик аромантику рознь. Какие типы аромантиков бывают Аромантики бывают нескольких типов, что подчеркивает разнообразие проявлений этой идентичности. Существуют демиромантики, они испытывают романтическое влечение только после установления сильной эмоциональной связи с партнером. Это значит, что романтические чувства появляются только в контексте глубоких отношений. У грейаромантиков романтическое влечение проявляется лишь в редких или специфических ситуациях. «Их чувства находятся на „серой зоне“ между наличием и отсутствием романтического интереса», — объяснила Савская. Еще один тип — купиромантики, которые могут испытывать романтический интерес к человеку, но утрачивают его, как только он становится взаимным. Другая собеседница 360.ru, психолог Юлия Диалектова, отметила, что идентичности аромантиков иногда очень сложно четко разделить между собой.

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Признаки аромантичности Аромантики не нуждаются в романтических отношениях, чтобы чувствовать себя удовлетворенными и счастливыми. Они могут относиться нейтрально либо вообще не понимать «романтических сценариев».

Они могут не видеть смысла в типичных романтических проявлениях, таких как свидания, поцелуи, совместное проживание как обязательный элемент отношений. Ольга Савская сексолог

Для аромантиков платонические отношения, дружба, семья и индивидуальная независимость могут быть более значимыми, чем романтические связи. Обычно аромантики говорят, что не испытывают никаких эмоций, когда им дарят цветы или приглашают на романтическое свидание. Им бывает сложно оказывать партнеру знаки внимания. Зачастую кажется, что они далеки от традиционных партнерских отношений. Еще один интересный признак: аромантики бывают более практичными. Например, не позовут свою вторую половину ужинать при свечах, а пригласят на скалодром, если подобное интересует партнера. «То есть сразу совместят приятное с полезным», — отметила Диалектова.

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Могут ли аромантики любить? Аромантики, как и романтики, могут вступать в интимные отношения и создавать семьи. Многие из них имеют партнеров на всю жизнь, и аромантики действительно способны любить. «Я думаю, ничто не стоит возводить в абсолют. Аромантики могут любить однозначно. Когда они встретят своего человека и будут находиться какое-то время в отношениях — исчезнет страх, напряженность. Это как раз те люди, которые смогут любить очень сильно и испытывать глубокую привязанность, эмоции, но уже когда будут уверены в своем партнере», — сказала Диалектова. Сексолог Савская добавила, что аромантикам доступны квирплатонические отношения.

Это вид отношений, который находится между платоническими и романтическими. В таких отношениях присутствует глубокая привязанность, но без типичных романтических элементов. Ольга Савская сексолог

Также возможно и партнерство просто без романтики. Люди могут строить долгосрочные отношения, основанные на заботе, уважении и дружбе, без необходимости романтической составляющей.

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Аромантиками рождаются или становятся? Аромантичность — не диагноз и не болезнь. По мнению психолога, в основе аромантичности может лежать какая-то травма. У парня или девушки в юности был неудачный опыт в любовных отношениях, и их позиция стать аромантиками — это протест. «Допустим, устроил романтический вечер, относился к своей первой любви с большой долей романтики, но потерпел неудачу, и его романтизм был отвергнут, либо недооценен, либо обесценен. И тогда человек занимает другую сторону, противоположную, то есть протест: вот это не оценили, а я зайду с другой стороны», — предположила Диалектова. Как правило, по словам специалиста, аромантизм чаще встречается у подростков и неокрепших психологически личностей. Факторы, которые могут поддерживать развитие аромантической личности, — это круг общения, друзья, которые тоже испытали какие-то неудачи.

И как это всегда бывает у подростков, буквально формируется «кружок по интересам». Люди притягиваются с определенным жизненным опытом, пусть даже негативным. Юлия Диалектова психолог

Развитие эмоциональной сферы человека во многом зависит и от атмосферы в семье. Если в детстве ребенок получал мало любви и ласки со стороны родителей, есть риск, что в будущем он не сможет испытывать романтических чувств.

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Чем аромантики отличаются от асексуалов Аромантика и асексуальность — это разные понятия, хотя они могут пересекаться. Аромантики не испытывают романтического влечения, но могут испытывать сексуальное желание и наслаждаться интимными отношениями. «Асексуалы, в свою очередь, не испытывают сексуального влечения, но могут хотеть романтических отношений. Например, аромантик может испытывать сексуальный интерес без романтических чувств, а асексуал может испытывать романтическое влечение, не желая при этом сексуальной связи», — объяснила Савская. Ранее психологи назвали взаимное уважение друг к другу и общие ценности главным залогом здоровых и счастливых отношений в браке. При этом партнеры не должны строить отношения из-за своих страхов, например, одиночества.