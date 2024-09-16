Психолог Наумова назвала взаимное уважение главным правилом успешного брака

Взаимное уважение друг к другу и общие ценности считаются главным залогом здоровых и счастливых отношений в браке. Об этом рассказала психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с News.ru.
По словам специалиста, вне зависимости от возраста у пары с такими критериями больше шансов на создание прочного союза. Также брак будет счастливым, если в нем присутствует сильная любовь.
При этом партнеры не должны строить отношения, руководствуясь различными страхами. Не стоит заключать брак лишь из боязни одиночества, отметила Наумова.
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