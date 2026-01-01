Новые отметки в паспорте с января-2026: какие и где поставить

Адвокат Дубухов объяснил, для чего нужны новые отметки в паспорте

С 1 января 2026 года российский паспорт станет многофункциональнее. Помимо ИНН, в него по желанию можно будет вписать еще пять новых отметок — от номера из Единого реестра населения до данных о браке и детях. Для чего нужен новый «главный идентификатор» гражданину и в каких повседневных ситуациях дополнительные страницы пригодятся, разбирался 360.ru.

Что можно будет внести в паспорт с 1 января 2026 года

Шесть новых отметок можно будет проставить по желанию в российском паспорте с 1 января 2026 года, сообщил ТАСС со ссылкой на МВД.

Какую информацию разрешат внести со следующего года:

ИНН или номер записи единого федерального информационного регистра;

данные о регистрации брака;

о расторжении брака;

о детях;

о ранее выданных паспортах, в том числе заграничных;

группу крови и резус-фактор.

Где можно проставить новые отметки

Сведения о регистрации и расторжении брака можно поставить в органах ЗАГС, о детях и ранее выданных паспортах — в МВД, остальную информацию — в налоговых органах и территориальных подразделениях МВД, а также в МФЦ.

Дополнительно указать в документе удостоверения личности группу крови и резус-фактор можно в медицинских государственных организациях.