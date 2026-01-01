Новые отметки в паспорте с января-2026: какие и где поставить
Адвокат Дубухов объяснил, для чего нужны новые отметки в паспорте
С 1 января 2026 года российский паспорт станет многофункциональнее. Помимо ИНН, в него по желанию можно будет вписать еще пять новых отметок — от номера из Единого реестра населения до данных о браке и детях. Для чего нужен новый «главный идентификатор» гражданину и в каких повседневных ситуациях дополнительные страницы пригодятся, разбирался 360.ru.
Что можно будет внести в паспорт с 1 января 2026 года
Шесть новых отметок можно будет проставить по желанию в российском паспорте с 1 января 2026 года, сообщил ТАСС со ссылкой на МВД.
Какую информацию разрешат внести со следующего года:
- ИНН или номер записи единого федерального информационного регистра;
- данные о регистрации брака;
- о расторжении брака;
- о детях;
- о ранее выданных паспортах, в том числе заграничных;
- группу крови и резус-фактор.
Где можно проставить новые отметки
Сведения о регистрации и расторжении брака можно поставить в органах ЗАГС, о детях и ранее выданных паспортах — в МВД, остальную информацию — в налоговых органах и территориальных подразделениях МВД, а также в МФЦ.
Дополнительно указать в документе удостоверения личности группу крови и резус-фактор можно в медицинских государственных организациях.
Что такое единый федеральный информационный регистр и для чего он нужен
В мае 2025 года Госдума приняла закон о создании единого федерального информационного регистра.
«Он будет содержать конкретные сведения о гражданине, такие как фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение», — рассказал 360.ru член Московской палаты адвокатов Микаэль Дубухов.
Интересно
Регистр создали для упрощения взаимодействия граждан и государственных органов.
Вся информация уже есть в ведомствах, однако при обращении в разные структуры россиянам приходится самостоятельно запрашивать необходимые данные, чтобы передать их в другие учреждения.
Этого можно будет избежать, если доступ к регистру будет у всех государственных органов в зависимости от компетенции, уточнил адвокат. Однако в нем не будет информации о доходах, имуществе, медицинских данных.
Сведения о группе крови и резус-факторе помогут быстрее оказать медпомощь в экстренных случаях. Другие данные упростят жизнь при обращении в налоговую. Сведения о браке и детях могут помочь избежать бумажной бюрократии при решении вопросов с недвижимостью.