Сегодня 17:00 Им явилась Божия Матерь. Как правильно отметить Покров 14 октября? Священник Конюхов объяснил, почему на Покров на Руси играли свадьбы 0 0 0 Фото: Первый снег в Королеве / Медиасток.рф Эксклюзив

Общество

Праздники

Черное море

Священники

Болгария

Свадьбы

Запреты

Греция

Погода

Приметы

Православный праздник Покрова Божией Матери связывают с чудесным событием, когда Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. На Руси событие назвали Покровом или Покровым днем. О чем на самом деле это торжество, почему его называют переходом от осени к зиме, а также что можно и нельзя делать — в материале 360.ru.

Какого числа отмечают Покров Пресвятой Богородицы в 2025 году Ежегодно Покров день отмечают 14 октября. В этом году он выпал на вторник. Покров Пресвятой Богородицы: история и суть праздника Покров Пресвятой Богородицы — один из великих православных праздников. Он связан с событиями, которые происходили приблизительно в X веке в Константинополе, когда город осаждали некие русы — вполне возможно, предки одного из славянских племен, рассказал 360.ru священник, клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов. На тот момент регулярные войска у Константинополя отсутствовали — они находились на границе страны, потому ему угрожала большая опасность. Славяне же имели все шансы на разорение города: у них было много кораблей, которые приплыли с Дуная и Днепра по Черному морю под стены Константинополя, и довольно большая армия, рассказал 360.ru русский православный священник, писатель, иерей Андрей Лоргус.

Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look / www.globallookpress.com

«Благочестивые греки понимали, что помощи ждать неоткуда, потому что войско не успеет подойти. Они начали молиться ночью. Христиане считали молитву особым подвигом, так как она, обращенная к Богу в это время суток, обладала особой силой», — объяснил Конюхов. Под утро Андрею Юродивому и его ученику Епифанию было видение. Им явилась Божия Матерь, которая в окружении ангелов над городом держала свой покров — омофор.

Интересно Омофор, или омофорий, — часть одежды, платок, похожий на пояс. В современности омофор — длинная широкая лента с изображениями крестов, которая надевается на шею и спускается по обе стороны груди священнослужителя. Омофор, или омофорий, — часть одежды, платок, похожий на пояс. В современности омофор — длинная широкая лента с изображениями крестов, которая надевается на шею и спускается по обе стороны груди священнослужителя.

Этим жестом Богородица дала знак — она защищает людей в городе. Вскоре произошло чудо: поднялась буря, и большинство осаждающих кораблей утонуло, а остальные уплыли. Тем самым, осаду сняли, и Константинополь был спасен. В честь этого события учредили праздник Покров Пресвятой Богородицы.

Фото: Икона «Покров Пресвятой Богородицы». Конец XV века. Владимиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музей-заповедник / РИА «Новости»

«Его широко праздновали на Руси, особенно при Андрее Боголюбском, который тоже молился Богородице», — объяснил Конюхов. Праздник отмечают не только в России, но и на Украине, в Белоруссии и Болгарии, отметил Лоргус.

Интересно Удивительно, но в Греции он не прижился — его нет в православном календаре страны. Удивительно, но в Греции он не прижился — его нет в православном календаре страны.

Для русского человека Покров Пресвятой Богородицы — про материнскую любовь, заботу, принятие. «Божья Матерь может укутать в свой платок, и какие бы беды ни случались, какие бы враги ни осаживали сердце, какие бы ни были трудности в жизни, если к ней обратиться, она примет, укроет, обогреет теплотой. Сразу становится не так больно и страшно, а, наоборот, появляются надежда и радость в сердце», — объяснил суть праздника Конюхов.

Фото: Serguei Fomine/Russian Look / www.globallookpress.com

Православные и народные традиции На Руси Покров день считали ориентиром приближения зимы. Люди верили, что именно в этот день должен выпасть первый снег, покрыть землю. «В центральных губерниях Российской империи всегда обращали внимание на погоду. Считалось, что если на Покров заморозок или снег, зима будет ранней и уже вот-вот наступит», — рассказал Лоргус. До Покрова старались убирать овощи с огородов. Оставалась только капуста, которую не рубили до праздника Михаила Архангела в ноябре. В храмах Покров день отмечают широко. Накануне читают всенощную с литией, а на следующее утро — Божественную литургию.

Фото: Roman Denisov, Роман Ден / www.globallookpress.com

Так как день непостный, у хозяек принято печь пироги или блины и угощать ими всех соседей. Первый делили на четыре части и раскладывали по углам дома — так люди задабривали домового. На праздничный стол ставили мед и брагу, блюда из нового урожая. Дома впервые топили обязательно яблоневыми ветками, утепляли, запасались дровами, готовясь к зиме. На Покров старались играть свадьбы, чтобы успеть до рождественского поста.

Снежок белый поля покрывает, меня, девицу, замуж наряжает. Народная поговорка

Также люди старались помочь тем, кто находится в заключении. В их пользу устраивали сборы. Что нужно и что запрещено делать на Покров «Никаких особенных указаний насчет домашнего благочестия нет. Это просто праздник: сначала ходили в церковь, потом звали в гости», — объяснил Лоргус.

Фото: Свечи в Главном храме ВС России в парке «Патриот» Одинцовского округа / Медиасток.рф

Тем не менее, существуют и некоторые запреты. Например, как и в любой православный праздник, не стоит ссориться или ругаться, спорить. Уборку или тяжелую физическую работу тоже лучше отложить на другой день. Вот что делать, напротив, приветствуется: Позвать гостей;

Приготовить праздничный обед;

Вспомнить усопших;

Помолиться;

Подать милостыню или сделать другое доброе дело.

Фото: Первый снег в Химках / Медиасток.рф

Народные приметы 14 октября У людей Покров день в первую очередь ассоциируется с погодными приметами: Покров солнечный и теплый — жди зиму долгую и теплую, а осень бесснежную;

Пошел снег — зима будет ранней, обещает много снега на Рождество;

В небе прогремел гром — зима будет короткой и бесснежной;

Подул северный ветер — зима будет холодной и снежной, южный — мягкой и теплой. Если он постоянно меняется, то и в холодное время ждали резких скачков тепла и холода;

Если к Покрову листья еще не упали с деревьев, то начинали готовиться к суровой зиме;

Улетевшие раньше праздника журавли предвещали раннюю и холодную зиму.