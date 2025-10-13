Им явилась Божия Матерь. Как правильно отметить Покров 14 октября?
Священник Конюхов объяснил, почему на Покров на Руси играли свадьбы
Православный праздник Покрова Божией Матери связывают с чудесным событием, когда Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. На Руси событие назвали Покровом или Покровым днем. О чем на самом деле это торжество, почему его называют переходом от осени к зиме, а также что можно и нельзя делать — в материале 360.ru.
Какого числа отмечают Покров Пресвятой Богородицы в 2025 году
Ежегодно Покров день отмечают 14 октября. В этом году он выпал на вторник.
Покров Пресвятой Богородицы: история и суть праздника
Покров Пресвятой Богородицы — один из великих православных праздников. Он связан с событиями, которые происходили приблизительно в X веке в Константинополе, когда город осаждали некие русы — вполне возможно, предки одного из славянских племен, рассказал 360.ru священник, клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.
На тот момент регулярные войска у Константинополя отсутствовали — они находились на границе страны, потому ему угрожала большая опасность.
Славяне же имели все шансы на разорение города: у них было много кораблей, которые приплыли с Дуная и Днепра по Черному морю под стены Константинополя, и довольно большая армия, рассказал 360.ru русский православный священник, писатель, иерей Андрей Лоргус.
«Благочестивые греки понимали, что помощи ждать неоткуда, потому что войско не успеет подойти. Они начали молиться ночью. Христиане считали молитву особым подвигом, так как она, обращенная к Богу в это время суток, обладала особой силой», — объяснил Конюхов.
Под утро Андрею Юродивому и его ученику Епифанию было видение. Им явилась Божия Матерь, которая в окружении ангелов над городом держала свой покров — омофор.
Интересно
Этим жестом Богородица дала знак — она защищает людей в городе.
Вскоре произошло чудо: поднялась буря, и большинство осаждающих кораблей утонуло, а остальные уплыли. Тем самым, осаду сняли, и Константинополь был спасен.
В честь этого события учредили праздник Покров Пресвятой Богородицы.
«Его широко праздновали на Руси, особенно при Андрее Боголюбском, который тоже молился Богородице», — объяснил Конюхов.
Праздник отмечают не только в России, но и на Украине, в Белоруссии и Болгарии, отметил Лоргус.
Интересно
Для русского человека Покров Пресвятой Богородицы — про материнскую любовь, заботу, принятие.
«Божья Матерь может укутать в свой платок, и какие бы беды ни случались, какие бы враги ни осаживали сердце, какие бы ни были трудности в жизни, если к ней обратиться, она примет, укроет, обогреет теплотой. Сразу становится не так больно и страшно, а, наоборот, появляются надежда и радость в сердце», — объяснил суть праздника Конюхов.
Православные и народные традиции
На Руси Покров день считали ориентиром приближения зимы. Люди верили, что именно в этот день должен выпасть первый снег, покрыть землю.
«В центральных губерниях Российской империи всегда обращали внимание на погоду. Считалось, что если на Покров заморозок или снег, зима будет ранней и уже вот-вот наступит», — рассказал Лоргус.
До Покрова старались убирать овощи с огородов. Оставалась только капуста, которую не рубили до праздника Михаила Архангела в ноябре.
В храмах Покров день отмечают широко. Накануне читают всенощную с литией, а на следующее утро — Божественную литургию.
Так как день непостный, у хозяек принято печь пироги или блины и угощать ими всех соседей. Первый делили на четыре части и раскладывали по углам дома — так люди задабривали домового. На праздничный стол ставили мед и брагу, блюда из нового урожая.
Дома впервые топили обязательно яблоневыми ветками, утепляли, запасались дровами, готовясь к зиме.
На Покров старались играть свадьбы, чтобы успеть до рождественского поста.
Снежок белый поля покрывает, меня, девицу, замуж наряжает.
Народная поговорка
Также люди старались помочь тем, кто находится в заключении. В их пользу устраивали сборы.
Что нужно и что запрещено делать на Покров
«Никаких особенных указаний насчет домашнего благочестия нет. Это просто праздник: сначала ходили в церковь, потом звали в гости», — объяснил Лоргус.
Тем не менее, существуют и некоторые запреты. Например, как и в любой православный праздник, не стоит ссориться или ругаться, спорить. Уборку или тяжелую физическую работу тоже лучше отложить на другой день.
Вот что делать, напротив, приветствуется:
- Позвать гостей;
- Приготовить праздничный обед;
- Вспомнить усопших;
- Помолиться;
- Подать милостыню или сделать другое доброе дело.
Народные приметы 14 октября
У людей Покров день в первую очередь ассоциируется с погодными приметами:
- Покров солнечный и теплый — жди зиму долгую и теплую, а осень бесснежную;
- Пошел снег — зима будет ранней, обещает много снега на Рождество;
- В небе прогремел гром — зима будет короткой и бесснежной;
- Подул северный ветер — зима будет холодной и снежной, южный — мягкой и теплой. Если он постоянно меняется, то и в холодное время ждали резких скачков тепла и холода;
- Если к Покрову листья еще не упали с деревьев, то начинали готовиться к суровой зиме;
- Улетевшие раньше праздника журавли предвещали раннюю и холодную зиму.