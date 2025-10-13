Им явилась Божия Матерь. Как правильно отметить Покров 14 октября?

Священник Конюхов объяснил, почему на Покров на Руси играли свадьбы

Первый снег в Королеве
Фото: Первый снег в Королеве/Медиасток.рф

Православный праздник Покрова Божией Матери связывают с чудесным событием, когда Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. На Руси событие назвали Покровом или Покровым днем. О чем на самом деле это торжество, почему его называют переходом от осени к зиме, а также что можно и нельзя делать — в материале 360.ru.

Какого числа отмечают Покров Пресвятой Богородицы в 2025 году

Ежегодно Покров день отмечают 14 октября. В этом году он выпал на вторник.

Покров Пресвятой Богородицы: история и суть праздника

Покров Пресвятой Богородицы — один из великих православных праздников. Он связан с событиями, которые происходили приблизительно в X веке в Константинополе, когда город осаждали некие русы — вполне возможно, предки одного из славянских племен, рассказал 360.ru священник, клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

На тот момент регулярные войска у Константинополя отсутствовали — они находились на границе страны, потому ему угрожала большая опасность.

Славяне же имели все шансы на разорение города: у них было много кораблей, которые приплыли с Дуная и Днепра по Черному морю под стены Константинополя, и довольно большая армия, рассказал 360.ru русский православный священник, писатель, иерей Андрей Лоргус.

Vadim Nekrasov/Russian Look
Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/www.globallookpress.com

«Благочестивые греки понимали, что помощи ждать неоткуда, потому что войско не успеет подойти. Они начали молиться ночью. Христиане считали молитву особым подвигом, так как она, обращенная к Богу в это время суток, обладала особой силой», — объяснил Конюхов.

Под утро Андрею Юродивому и его ученику Епифанию было видение. Им явилась Божия Матерь, которая в окружении ангелов над городом держала свой покров — омофор.

Интересно

Омофор, или омофорий, — часть одежды, платок, похожий на пояс. В современности омофор — длинная широкая лента с изображениями крестов, которая надевается на шею и спускается по обе стороны груди священнослужителя.

Этим жестом Богородица дала знак — она защищает людей в городе.

Вскоре произошло чудо: поднялась буря, и большинство осаждающих кораблей утонуло, а остальные уплыли. Тем самым, осаду сняли, и Константинополь был спасен.

В честь этого события учредили праздник Покров Пресвятой Богородицы.

Икона «Покров Пресвятой Богородицы». Конец XV века. Владимиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музей-заповедник
Фото: Икона «Покров Пресвятой Богородицы». Конец XV века. Владимиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музей-заповедник/РИА «Новости»

«Его широко праздновали на Руси, особенно при Андрее Боголюбском, который тоже молился Богородице», — объяснил Конюхов.

Праздник отмечают не только в России, но и на Украине, в Белоруссии и Болгарии, отметил Лоргус.

Интересно

Удивительно, но в Греции он не прижился — его нет в православном календаре страны.

Для русского человека Покров Пресвятой Богородицы — про материнскую любовь, заботу, принятие.

«Божья Матерь может укутать в свой платок, и какие бы беды ни случались, какие бы враги ни осаживали сердце, какие бы ни были трудности в жизни, если к ней обратиться, она примет, укроет, обогреет теплотой. Сразу становится не так больно и страшно, а, наоборот, появляются надежда и радость в сердце», — объяснил суть праздника Конюхов.

Serguei Fomine/Russian Look
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com

Православные и народные традиции

На Руси Покров день считали ориентиром приближения зимы. Люди верили, что именно в этот день должен выпасть первый снег, покрыть землю.

«В центральных губерниях Российской империи всегда обращали внимание на погоду. Считалось, что если на Покров заморозок или снег, зима будет ранней и уже вот-вот наступит», — рассказал Лоргус.

До Покрова старались убирать овощи с огородов. Оставалась только капуста, которую не рубили до праздника Михаила Архангела в ноябре.

В храмах Покров день отмечают широко. Накануне читают всенощную с литией, а на следующее утро — Божественную литургию.

Roman Denisov, Роман Ден
Фото: Roman Denisov, Роман Ден/www.globallookpress.com

Так как день непостный, у хозяек принято печь пироги или блины и угощать ими всех соседей. Первый делили на четыре части и раскладывали по углам дома — так люди задабривали домового. На праздничный стол ставили мед и брагу, блюда из нового урожая.

Дома впервые топили обязательно яблоневыми ветками, утепляли, запасались дровами, готовясь к зиме.

На Покров старались играть свадьбы, чтобы успеть до рождественского поста.

Снежок белый поля покрывает, меня, девицу, замуж наряжает.

Народная поговорка

Также люди старались помочь тем, кто находится в заключении. В их пользу устраивали сборы.

Что нужно и что запрещено делать на Покров

«Никаких особенных указаний насчет домашнего благочестия нет. Это просто праздник: сначала ходили в церковь, потом звали в гости», — объяснил Лоргус.

Свечи в Главном храме ВС России в парке «Патриот» Одинцовского округа
Фото: Свечи в Главном храме ВС России в парке «Патриот» Одинцовского округа/Медиасток.рф

Тем не менее, существуют и некоторые запреты. Например, как и в любой православный праздник, не стоит ссориться или ругаться, спорить. Уборку или тяжелую физическую работу тоже лучше отложить на другой день.

Вот что делать, напротив, приветствуется:

Первый снег в Химках
Фото: Первый снег в Химках/Медиасток.рф

Народные приметы 14 октября

У людей Покров день в первую очередь ассоциируется с погодными приметами:

