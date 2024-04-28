Отказ в гражданстве России получил еще один иностранный доброволец СВО | 360°

Общество 28 апреля 2024, 19:42 Отказ в гражданстве России получил еще один иностранный доброволец СВО Хинштейн анонсировал закон для отказа в выдаче иностранных добровольцев РИА «Новости»

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Состоявший в оперативно-боевом тактическом формировании (ОБТФ) «Каскад» Донецкой Народной Республики иностранный доброволец получил отказ для оформления российского гражданства. Уехать в свою страну он не может, так как окажется в тюрьме за наемничество. Его историю рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, опубликовав переписку с бойцом в Teleram-канале.

В ходе общения с депутатом боец заявил, что после расформирования батальона потеряет не только работу, но и законные основания для нахождения в российском регионе. Он добавил, что его история не единственная: в «Каскаде» состоит большое количество иностранцев, которым грозит депортация и тюрьма на родине.

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Хинштейн пообещал помочь бойцу и другим участникам ОБТФ.

«Дела добровольцев из „Каскада“ не терпят отлагательств. Беру ситуацию на личный контроль — своих не сдаем!» — написал депутат.

Также он напомнил, что выступил с инициативой о принятии закона, который ликвидирует правовую коллизию по выдаче принимавших участие в спецоперации добровольцев по запросу их стран.

В комментарии «Парламентской газете» Хинштейн пояснил, что МВД и Генпрокуратура обязаны выдавать иностранных граждан по запросу других государств. Участников спецоперации не спасает даже упрощенный режим получения гражданства.

«Поэтому и возникла такая инициатива — ввести прямую норму запрета на выдачу иностранных граждан — участников СВО, в случае если у себя на родине они рискуют подвергнуться наказанию за участие в боях», — пояснил парламентарий.

В случае с ОБТФ «Каскад» ситуация сложнее. Несмотря на то что участники формирования принимали участие в спецоперации, Минобороны они не подчиняются.

Формирование появилось в 2014 году, когда ДНР объявила о своей независимости от Украины, поэтому после проведенного референдума «Каскад» должны расформировать.

Еще одним бойцом, который получил четыре отказа в российском гражданстве, стал серб Александр Йокич. Но при помощи Хинштейна он получит в России временное убежище. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин пообещал, что подаст ходатайство президенту России о предоставлении бойцу гражданства.