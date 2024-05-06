Ася Казанцева предложила создать государство для «хороших русских»: зачем, если им можно уехать на Украину? | 360°

Эксклюзив 06 мая 2024, 15:36 Отдельная Россия для «хороших русских». Невроз третьего года эмиграции Публицист Миронова: «хорошие русские» могли бы переехать на Украину Volha Shukaila / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Уехавшая из России популяризатор науки Ася Казанцева*, досконально разоблаченная настоящими учеными, предложила идею нового русского государства. Буквально создать в укромном уголке какой-нибудь второсортной страны новое государство для русских, которых не устроило старое. Для этого популяризатор предлагает скинуться и выкупить чужую землю. Почти как Сион, только без привязки к Иерусалиму. Государство предлагается финансировать в складчину, взамен оно будет выдавать «хорошим русским» паспорта, с которым они смогут путешествовать по миру. Чтобы, например, как Казанцева*, читать миру просветительские лекции. Интересно, что у поддержавших ее инициативу читателей на аватарах часто размещен флаг Украины. Зачем им новое государство, если уже есть то, чей флаг они готовы поднять? Публицист Анастасия Миронова попыталась ответить на этот вопрос в колонке для 360.ru.

Далее — прямая речь.

Собирались вернуться к нам на чужих танках

Понятно, что это невроз. В 2022 году сотни тысяч россиян в спешке покидали страну. Многие из них искренне купились на обещания заполошных лидеров мнения, будто через два месяца максимум они смогут вернуться, так как «все это» закончится. В панике продавали дешево квартиры, машины, снимали доллары по 150 рублей. Надолго ехали единицы.

На что рассчитывали те, кто планировал быстро вернуться, страшно даже предположить. Об этом вслух мало кто говорит, но люди, которые считали, что через два месяца все встанет на круги своя, считали, что Россия проиграет. Соответственно, вернуться они собирались, я так понимаю, с предполагаемыми победителями. Вероятно, на их танках. Или на ракетах. Или еще на чем.

Ясно, что у людей, которые тогда, в 2022 году, впали в столь странное легковерие, сейчас, после двух с лишним лет неустройства, вовсе кавардак в головах. Они в растерянности. Уезжали на два месяца, а получилось, что оставаться нужно навсегда.

И снова старые мечты о новом царстве. Сто лет назад белоэмигранты тоже ими грезили. Строили проекты русской Палестины где-нибудь в подбрюшье Монако или Латинской Америке. И в Маньчжурии хотели строить новую Русь. Задачи были все те же: чтобы получить паспорт, по которому их пускали бы жить в Европе. В итоге им дали нансеновские паспорта. Это, по сути, и были паспорта «хороших русских». Тогда их выдали из жалости, чтобы противники большевистской России смогли выжить.

Сегодня идея нового государства ради новых паспортов постоянно тревожит наших эмигрантов. Им нужны документы. Мечта жить вне родины, но так, чтобы никто ниоткуда не смел их выкинуть.

Однако в отличие от тогдашних эмигрантов нынешним мало честно сказать, что они хотят документы, по которым их пустят жить на Западе: они активно стали говорить о создании второго, нового русского народа. Старый не угодил. Сама нация им разонравилась.

Художник Дмитрий Белюкин у своей картины «Белая Россия. Исход» в выставочном зале Академии художеств / РИА «Новости»

Белоэмигранты не выписывали себя из русских, а нынешние подчеркивают, что они не русские, вернее, не эти русские, а другие. И теперь новой русской нации нужно новое государство. Прожектов таких у них множество.

Новый Новгород

Например, один человек тоже мечтает создать новую Россию по образцу древнегреческого полиса. И считает, что новое государство должно наследовать новгородские традиции управления. Чего уж, Новгород — первая русская демократия. Там первые русские демократы сбрасывали неугодных бояр и посадников прямиком в Волхов.

Автор инициативы вообще крайне интересный. Он, к примеру, верит, будто до Первой мировой в Европу можно было ехать без визы и паспорта, и скучает по тем временам. Будто бы не читал ни Герцена, ни Тургенева с их рассказами о паспортах и визах. Белый лист. Родился человек, жил-жил в России, а потом сразу выдал идею создания сетевого русского Новгорода. Да, вот так!

Идея ненова, о создании цифрового государства говорят давно. Но этот человек пошел дальше, он хочет строить сетевую нацию с новой идентичностью, а точнее — с новой старой. С новгородской! Интересно, автор был на Новгородчине? Видел, во что она была превращена немцами? Население, архитектура — почти все уничтожено. Сегодня, чтобы их принимали в Германии, позволяли держать там деньги и жали им руку, они хотят штамповать паспорта нового Новгорода.

Roman Denisov / Global Look Press

Придумали сидеть в разных частях мира, но выдавать гражданство новой Новгородской Руси, скидываться в складчину на образовательные, исследовательские проекты и даже на «эвакуацию»: к примеру, если в Аргентине случится землетрясение, сетевое государство путем сбора средств с каждого гражданина зафрахтует самолеты и вывезет граждан. Куда — не уточняется.

Имена под эту базу подбил самые разные: Нил Стивенсон, Лисандер Спунер, Виктор Черномырдин, Пинхас Полонский, Ключевский… Вспоминаются им карфагеняне, битва при реке Шелони и создатель религиозного сионизма.

В конце традиционное — «слава Украине» и «шлите денег на ВСУ». Читаешь и думаешь: к чему человек, простите, заморочился написанием огромной простыни про Новый Новгород и новое государство, если у него, очевидно, уже есть государство — Украина? Он его поддерживает, солидаризируется с ним, готов содержать его армию.

Volha Shukaila / Keystone Press Agency / Global Look Press

Почему не на Украину?

Это ключевое. Собственно, у множества эмигрантов, которые уехали, чтобы не поддерживать свою армию, уже есть государство. Они определились с родиной. Твое государство — то, которому ты желаешь победы и в чью казну платишь налоги. Это если кратко.

Налоги и армия — два базовых элемента взаимоотношения гражданина и его государства. У иных стран может не быть армии, но у них есть другие институты безопасности. Хотя теорию общественного договора и принято сейчас высмеивать, ничем иным пока природу возникновения государственности внятно не объяснили.

Человек делегирует государству обязанности по защите его интересов и благоустройству окружающей среды, за что согласился платить деньги. Политизированные релоканты де-факто давно являются гражданами Украины: они перечисляют на содержание ее армии и прокорм ее жителей деньги и связывают свою безопасность именно с позицией государства Украина, потому при каждом удобном и неудобном случае торопятся засвидетельствовать ей лояльность.

Вы думаете, зачем они лепят себе на аватары украинский флаг и при любом важном разговоре считают нужным подчеркнуть, что жалеют украинцев, желают им победы? А потому что иначе их из Европы могут попросить. Таким образом, их безопасность действительно зависит от Украины.

Таким образом, мы имеем от 100 тысяч до двух миллионов (по собственным оценкам идеологов нового государства) человек, которые:

— покинули свою родину и отказались идентифицировать себя со своей нацией;

— успели получить паспорта и вид на жительство в других странах;

— засвидетельствовали свою полную лояльность государству Украина и вносят плату на содержание ее армии;

— хотят получить паспорт нового создаваемого государства.

Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Не дай бог таких сограждан

При этом физически эти люди должны где-то жить. Во Франции ли, Парагвае или на островах Кука. И вот представим, что это за завидные сограждане и соседи. Допустим, такой человек рванул в 2022 году в Аргентину, там уже родил ребенка, обзавелся видом на жительство и готовится получать паспорт. Кто он с точки зрения аргентинцев?

Это гражданин, не сумевший полюбить свою родину, перечисляющий деньги на армию Украины, связывающий свою безопасность с ней, при этом еще финансирующий некое сетевое государство, условную новую Новгородскую Русь, и добивающийся введение для этой Руси признанных в мире паспортов.

И вопрос: аргентинцам-то зачем такой единоплеменник? В этой истории с болтовней о новом государстве есть важный нюанс, пока деликатно релокантами замалчивающийся: зачем странам, которые их уже приняли, жители, которые телесами будут с ними, а душой устремляются к финансируемой Украине и новому русскому государству? Я лично считаю, что такие сограждане даром не нужны.

Volha Shukaila / Keystone Press Agency / Global Look Press

Можно привести понятную аналогию. Представьте, что к нам едут таджики, которые борются у нас за создание всеперсидского халифата. Причем прямо в нашей Курганской области. Или, быть может, нам сильно сдались узбеки и киргизы, приезжающие в Россию строить у нас ИГИЛ**? А как Россия принимала арабов, которые в 90-е стекались в наши горы с идеями строительства «Имарата Кавказ»**?

Вообще, для таких людей в великом и могучем русском языке есть куда более внятное определение, чем террористы, — «не пришей кобыле хвост». Ни туда, ни сюда. Тут не сгодились, там им не нравится, первую свою страну бросили, живут по документам второй, на армию шлют третьей, мечтают о создании четвертой.

Боже упаси иметь с такими дело. Сто лет назад эмигранты хотя бы бежали от реальной опасности и перспективы гибели. И то им нансеновские паспорта выдали не сразу.

Сейчас, боюсь, никакого Нансена на «хороших русских» не будет и все кончится изгнанием с новых родин. Ну потому что зачем нужны такие граждане, которые спонсируют чужую армию и мечтают о собственном государстве?

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

** Террористическая организация, запрещенная в России