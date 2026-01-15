Сегодня 19:19 От восточной классики до груши и дор-блю: топ рецептов на Всемирный день шаурмы 0 0 0 Фото: Petrov Sergey, Svetlana Vozmilova, РИА Новости / www.globallookpress.com Общество

15 января во всем мире отмечается День шаурмы. Это блюдо давно перестало быть просто быстрой закуской у метро. Для гурманов — это целая философия вкуса. В неофициальный, но любимый многими праздник собрали несколько простых и интересных рецептов шаурмы: от классики по-восточному до варианта с грушей и сыром дор-блю.

Классическая шаурма по-восточному Этот рецепт максимально приближен к самому узнаваемому вкусу шаурмы, но с акцентом на качественные компоненты. Ингредиенты: 500 граммов куриного бедра без кожи;

3 больших тонких армянских лаваша;

300 граммов белокочанной капусты;

1 крупный огурец;

2 помидора;

1 красная луковица;

петрушка или кинза;

специи для курицы: паприка, кумин, кориандр, черный перец, соль;

Для соуса потребуются 250 граммов натурального йогурта, 2 зубчика чеснока, соль, чайная ложка лимонного сока.

Фото: РИА «Новости»

Приготовление: Мясо нарежьте длинными тонкими полосками, обваляйте в специях и обжарьте на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки. Капусту тонко нашинкуйте. Огурец и помидоры нарежьте соломкой. Лук — полукольцами. Зелень мелко порубите. Для соуса смешайте йогурт, выдавленный чеснок, соль и лимонный сок. Лаваш слегка прогрейте на сухой сковороде. На центр лепешки выложите полоску соуса, затем капусту, мясо, овощи, зелень и снова полоску соуса. Края лаваша заверните внутрь, а затем сверните плотный рулет. Обжарьте шов на сковороде, чтобы шаурма держала форму. Подавайте сразу, пока лаваш хрустящий.

Фото: РИА «Новости»

Средиземноморская вегетарианская шаурма Яркая и сочная версия блюда, но без мяса. В основе — запеченные овощи с насыщенным вкусом, завернутые в мягкий лаваш. Ингредиенты: 1 большой баклажан;

2 кабачка цуккини;

1 красный и 1 желтый перец;

200 граммов сыра фета или греческой брынзы;

3 больших тонких армянских лаваша;

Горсть рукколы или свежего шпината; Для маринада: 3 столовые ложки оливкового масла, сок половинки лимона, 2 зубчика чеснока, орегано, соль;

Для соуса: 150 граммов греческого йогурта, половина огурца, укроп, соль.

Фото: Bulkin Sergey / www.globallookpress.com

Приготовление: Баклажан, кабачки и перцы нарежьте длинными ломтиками. Смешайте компоненты маринада и хорошо обмажьте овощи. Разложите их на противне и запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 25-30 минут до мягкости и легкой карамелизации. Для соуса натрите огурец на мелкой терке, отожмите сок. Смешайте его с йогуртом, мелко нарубленным укропом и солью. Лаваш слегка подогрейте. На центр лепешки нанесите полоску соуса, выложите рукколу, затем теплые запеченные овощи и раскрошенный сыр фета.

Полейте сверху еще немного соуса. Края лаваша заверните, сверните плотный рулет и слегка обжарьте на сухой сковороде для скрепления. Сочетание теплых овощей и прохладного соуса бесподобно.

Фото: Sergey Petrov / www.globallookpress.com

Необычная шаурма с креветками и соусом манго-чили Этот фьюжн-рецепт для смелых. Сочетание морепродуктов, сладкого фруктового соуса и пряностей поможет удивить даже самого искушенного гурмана. Ингредиенты: 400 граммов крупных креветок (очищенных);

2 спелых манго;

1 небольшая красная луковица;

пучок кинзы;

100 граммов проростков сои или фасоли;

тонкие рисовые лепешки или армянский лаваш;

специи для креветок: паприка, молотый кориандр, цедра половины лайма, соль;

Для соуса: пюре 1 манго, 1 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. меда, сок лайма, щепотка острого перца чили.

Фото: Petrov Sergey / www.globallookpress.com

Приготовление: Креветки обваляйте в смеси специй и обжарьте на оливковом масле по 1-2 минуты с каждой стороны до готовности. Одно манго нарежьте тонкими ломтиками, второе — превратите в пюре блендером. Для соуса смешайте манговое пюре, соевый соус, мед, сок лайма и мелко рубленый чили. Лаваш или рисовую лепешку размягчите над паром. На центр выложите проростки, затем ломтики манго, креветки, тонкие кольца красного лука и листики кинзы. Щедро полейте соусом манго-чили. После аккуратно заверните, как классическую шаурму. Контраст теплых креветок, прохладного манго и остро-сладкого соуса не оставит равнодушным никого.

Необычная шаурма с печеной грушей и дор-блю Этот рецепт ломает все стереотипы. Он предлагает изысканное сочетание сладкого, соленого и пряного в формате уличной еды. Ингредиенты: 400 граммов куриного филе или филе индейки;

2 твердые, но спелые груши (например, Конференц);

100 граммов сыра с голубой плесенью (Дор-Блю, Горгонзола);

50 граммов грецких орехов;

2 больших тонких лаваша;

салат романо или цикорий;

специи для мяса: розмарин, тимьян, молотый мускатный орех, черный перец, соль;

Для соуса: 150 граммов сметаны, 1 чайная ложка дижонской горчицы, 1 чайная ложка жидкого меда.

Фото: ELENA SIKORSKAYA / www.globallookpress.com

Приготовление: Мясо нарежьте небольшими кусочками, обваляйте в смеси специй и обжарьте до готовности. Груши разрежьте пополам, удалите сердцевину, нарежьте дольками. Обжарьте их на той же сковороде, где готовилось мясо, до мягкости и золотистого цвета с двух сторон. Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде и крупно порубите. Для соуса смешайте сметану, горчицу и мед до однородности. Лаваш прогрейте. На центр лепешки выложите листья салата, затем кусочки мяса, теплые дольки груши. Сверху раскрошите сыр с плесенью и посыпьте орехами. Полейте медово-горчичным соусом. Аккуратно заверните шаурму. Контраст теплого мяса, нежной сладкой груши, пикантного сыра и хрустящих орехов создает поистине ресторанный вкус в простом формате