Сегодня 19:59 От отпуска для секса до ночей без интернета. Топ-3 странных идей для российской демографии Депутат Иванов объяснил идею с отключением Сети бездетным россиянам 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Общество

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Год семьи закончился, а задача справиться с демографической проблемой в России никуда не делась. Вопрос все еще стоит очень остро и решать его предлагают периодически весьма спорными методами. Не успели СМИ и Telegram-каналы отойти от идеи ввести дополнительный «демографический отпуск», как подоспела новая инициатива — отключать интернет по ночам бездетным парам.

Отключения интернета ради секса Автор идеи с отключением доступа в Сеть — заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, председатель движения «Россия православная», депутат Брянской облдумы Михаил Иванов. По его словам, инициативу эту на самом деле восприняли по-разному: не только негативно. Некоторые пользователи писали ему, что предложение в целом весьма неплохое.

«Много было негативных откликов, конечно, но очень много и положительных. Например, одна молодая мать написала мне: „Спасибо за такую идею, потому что я мало того, что мужа не вижу, потому что он на работе, так он когда приходит, то до пяти утра играет в танчики какие-то свои. А не было бы интернета, он бы уделял мне внимание“», — пояснил Иванов в беседе с 360.ru.

Идея как идея, она хорошая, но предмет ее воплощения сложен. Но и надо смотреть на эту проблему в целом глубже и сохранять стратегические интересы нашей страны. Иначе мы просто выродимся. Михаил Иванов

Все ради хайпа? Любая инициатива направлена прежде всего на решение какой-то конкретной проблемы. И конечно, вопросы деторождения на сегодняшний день стоят очень остро, согласилась член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Но, несмотря на всю остроту и актуальность, авторам тех или иных идей всегда стоит тщательно взвешивать свои слова и не делать заявления просто ради хайпа.

Фото: Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации

«Есть такая хорошая русская поговорка „Семь раз отмерь, один раз отрежь“. Озвучивая то или иное предложение, нужно задумываться, а не воспримут ли люди вообще такую инициативу как нечто ненормальное?» — подчеркнула она в беседе с 360.ru.

Идея с отключением интернета у бездетных по ночам, по мнению Бессараб, как раз относится к чистому хайпу.

Подобные предложения только негативно влияют на восприятие политических деятелей с точки зрения адекватности предложений. Мы понимаем все, что это была, скорее, шутка. Конечно, никаких отключений не будет, это определенно. И тот, кто предлагал, тоже это понимает. Светлана Бессараб

Отдельно Бессараб отметила, что к депутатам уже неоднократно обращался спикер Госдумы, предупреждая о недопустимости высказываний, которые могут будоражить российское общество. «Но видимо, широкая огласка, широкое обсуждение этих инициатив, а значит, так или иначе, обсуждение непосредственно самого автора инициативы, видимо, привлекает коллег», — констатировала собеседница 360.ru.

Отпуск для зачатия и знакомств В середине мая россиян поразили предложением о демографической неделе. С такой идеей выступил депутат Георгий Арапов.

Свою инициативу он обосновал так: дополнительный оплачиваемый недельный отпуск будет полезен семейным парам, которые смогут выдохнуть и прийти к состоянию, в котором смогут принять решение о рождении ребенка. А для одиночек эта неделя даст возможность найти время для знакомств и построения отношений.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

В своем письме главе Минтруда Антону Котякову Арапов привел мнение репродуктологов и психологов о том, что многие семьи в репродуктивном возрасте не отказываются от рождения наследников, а откладывают его из-за постоянного стресса и отсутствия эмоционального ресурса. Продумал депутат и способы финансирования «демографического отпуска». По его мнению, делать это можно с помощью налогового вычета для работодателя. То есть при условии, что компания оплатит сотруднику эту неделю, она должна будет получить вычет из налога на прибыль в размере фактически понесенных расходов.

Мини-юбки в солнечные дни В марте депутат Гордумы Тарусы Калужской области от ЛДПР Евгений Руденко призывал россиянок носить мини-юбки для повышения рождаемости.

«Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще одевать мини-юбки в солнечные дни. Для повышения демографии России», — написал он у себя во «ВКонтакте».

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press / www.globallookpress.com

К посту он прикрепил фотографию женщины в кожаной куртке, короткой юбке и сапогах на шпильках. Правда, эффект был скорее отрицательный. Многих местных жителей эта публикация возмутила. Одна из женщин заявила, что Руденко перешел черту. «Евгений, ничего умнее придумать не смог? Тогда встречное предложение! Депутатам мужского пола ходить без брюк и нижнего белья для скорости повышения этой самой демографии. Простите, но это даже не смешно. Это за гранью», — отрезала она. Другая пользовательница предложила, чтобы пример подали коллеги депутата, на что Руденко ответил, что «с этим все в порядке» и «девчонки периодически радуют ребят мини-юбками». Также депутат заверил, что у девушки в мини шанс выйти замуж увеличивается в разы.