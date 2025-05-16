Россиянам предложили давать дополнительный отпуск для секса. Все ради демографии

Россиянам следует предоставить дополнительный отпуск, чтобы повысить рождаемость в стране. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от «Новых людей» Георгий Арапов, его обращение в Минтруд появилось в распоряжении 360.ru.

Парламентарий напомнил, что суммарный коэффициент рождаемости снизился в 2024 году до 1,41 ребенка на одну женщину. Профильные специалисты в области репродуктивной медицины и психологии обратили внимание, что многие пары откладывают рождение детей из-за хронического стресса, усталости и отсутствия эмоционального ресурса.

Арапов призвал при формировании демографической политики учитывать необходимость создания комфортной психологической среды для молодых семей и предложил ввести «демографическую неделю» — дополнительный оплачиваемый отпуск. По его мнению, это поможет гражданам восстановиться после стресса и подтолкнет их к решению о рождении детей.

«Для одиноких людей, заинтересованных в создании семьи, такая неделя может быть использована для знакомств и построения серьезных отношений», — добавил парламентарий.

Компенсировать затраты можно через налоговый вычет: в таком случае работодатель оплатит отпуск, а затем получит вычет из налога на прибыль.

Ранее демограф Сергей Чесноков не исключил, что число мужчин трудоспособного возраста через пять лет сократится в России почти на 50%. По его словам, в стране есть риски начала демографического кризиса.