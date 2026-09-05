Осеннее ненастье в Москве и Подмосковье: какая погода установится после дождей?

На столичный регион обрушились ожидаемые дожди, поднялся сильный ветер — в Москву и Подмосковье пришла осенняя погода. С чем связано похолодание и чего ждать после прекращения осадков, разобрался 360.ru.

Какая погода установится в Москве и Подмосковье после дождей

Накануне жителей столицы предупредили о наступлении по-настоящему осенней погоды. Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков накануне сообщил, что дождь начнется рано утром 5 сентября, выпадет около 10 миллиметров осадков.

В субботу в Московский регион пришел циклон «Вилья», который действительно принес с собой дожди и сильный ветер.

«В Московской области обошлось без сильных дождей, хотя местами количество осадков было близко к этой категории, так, в Волоколамске, Можайске и Ново-Иерусалиме выпало по 12 миллиметров осадков или около пятой части от нормы сентября. В Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, за прошедшую ночь выпало семь миллиметров дождя», — написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.