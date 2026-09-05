Осеннее ненастье в Москве и Подмосковье: какая погода установится после дождей?
Синоптик Ильин: дожди продолжатся в Москве 6 сентября
На столичный регион обрушились ожидаемые дожди, поднялся сильный ветер — в Москву и Подмосковье пришла осенняя погода. С чем связано похолодание и чего ждать после прекращения осадков, разобрался 360.ru.
Какая погода установится в Москве и Подмосковье после дождей
Накануне жителей столицы предупредили о наступлении по-настоящему осенней погоды. Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков накануне сообщил, что дождь начнется рано утром 5 сентября, выпадет около 10 миллиметров осадков.
В субботу в Московский регион пришел циклон «Вилья», который действительно принес с собой дожди и сильный ветер.
«В Московской области обошлось без сильных дождей, хотя местами количество осадков было близко к этой категории, так, в Волоколамске, Можайске и Ново-Иерусалиме выпало по 12 миллиметров осадков или около пятой части от нормы сентября. В Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, за прошедшую ночь выпало семь миллиметров дождя», — написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.
Циклон, который принес ненастье в Москву и Подмосковье, движется по северу и северо-западу, рассказал 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Нам досталась ложбина, на холодной волне которой образовался локальный циклон, но центр его находится где-то в районе Тверской области, там наиболее сильные дожди прошли.
Прогноз погоды в Москве на 6 сентября
Сейчас столичный регион переходит в тыловую часть циклона.
«Дожди будут носить характер хоть и продолжительный, но с перерывами. Продолжится дождливая погода и в воскресенье», — отметил Ильин.
Холодные воздушные массы придут на смену теплым уже сегодня, добавил он.
Температура воздуха будет подниматься всего лишь до +13…+18 градусов. Завтра днем, может быть, чуть пониже — до +12…+17 градусов. Ночной минимум составит от +10 до +15 градусов.
Порывистый ветер в южных районах Московской области 5 сентября достигает 13-18 метров в секунду, в Москве — 7-12 метров в секунду.
«Завтра ветер будет без порывов, но тоже плотный — 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 732 миллиметров ртутного столба, может быть уже упало, я не проверял. Завтра подрастет до 738, почти до 740», — заключил Ильин.