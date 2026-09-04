Дождь, сильный ветер и похолодание: прогноз погоды в Москве на выходные
Синоптик Цыганков: в Москве на выходных ожидается дождь
По-настоящему осенняя погода установится в Москве на предстоящих выходных, жителям рекомендовали утепляться и не забывать зонтики. Подробный прогноз — в материале 360.ru.
Погода в Москве на выходных 5–6 сентября
Непогода накроет столицу уже завтра, 5 сентября, предупредили в ГУ МЧС Москвы.
«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, ночью и днем 5 сентября в Москве ожидается местами сильный дождь, в дневные часы с грозой и усилением ветра до 17 метров в секунду», — заявили спасатели.
Они призвали горожан не укрываться и не парковать автомобили под деревьями.
Дождь начнется примерно в 06:00 и продлится до утра воскресенья, рассказал 360.ru начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.
«Начнется в 06:00 утра субботы и закончится в 06:00 утра воскресенья. Это не ливень, это дождь, связанный с циклоном, который проходит севернее нас», — отметил он.
Наиболее сильный дождь будет завтра часов с 12:00 до 15:00. В воскресенье где-то с 10:00 до 12:00. В субботу может набежать около 10 миллиметров осадков, в воскресенье — миллиметров пять-шесть.
Прогноз погоды на неделю в Москве
Циклон проходит по северу и затаскивает холодный воздух в столицу с Баренцева моря, объяснил специалист.
«Поэтому пятого числа у нас облачно, дождь, местами сильный, по области могут быть грозы отдельные. В воскресенье облачно с прояснениями, дождь. В понедельник облачно, небольшой дождь, местами умеренный. Во вторник восьмого числа давление подрастет, поэтому облачно с прояснениями, преимущественно без осадков», — сказал Цыганков.
В среду погода будет такой же, как и во вторник, в четверг ожидаются облачность и дождь. Ветер будет меняться.
В понедельник — северо-западный, вторник — северо-западный, а уже в среду-четверг — западный, юго-западный ветер. Наиболее сильный ветер завтра, порывы отдельные до 17 метров в секунду, в воскресенье–понедельник — до 12 метров.
Ночью 5 сентября температура составит +12…+14 градусов, днем — +16…+18. Самой холодной станет ночь с понедельника на вторник и со вторника на среду — +4…+9 градусов.
«Днем в понедельник — +12…+14, вторник — +13…+18, в среду — +16…+21, в четверг уже +18…+23. Таким образом, у нас в субботу около нормы будет, в воскресенье — на один градус ниже нормы, в понедельник–вторник — градуса на два-три ниже нормы», — рассказал специалист.
В четверг столбики термометров снова покажут значения в пределах нормы. Заморозков в Москве пока не ожидается, но автомобилистам рекомендуется проявлять осторожность на мокрой дороге.
«Брать с собой зонтик два дня и ветровочку, конечно. Сегодня еще, наверное, с коротким рукавом все бегают, завтра ветровочка пригодится», — заключил Цыганков.