Сегодня 13:51 Дождь, сильный ветер и похолодание: прогноз погоды в Москве на выходные Синоптик Цыганков: в Москве на выходных ожидается дождь Фото: 360.ru Эксклюзив

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По-настоящему осенняя погода установится в Москве на предстоящих выходных, жителям рекомендовали утепляться и не забывать зонтики. Подробный прогноз — в материале 360.ru.

Погода в Москве на выходных 5–6 сентября Непогода накроет столицу уже завтра, 5 сентября, предупредили в ГУ МЧС Москвы. «Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, ночью и днем 5 сентября в Москве ожидается местами сильный дождь, в дневные часы с грозой и усилением ветра до 17 метров в секунду», — заявили спасатели. Они призвали горожан не укрываться и не парковать автомобили под деревьями.

Фото: Медиасток.рф

Дождь начнется примерно в 06:00 и продлится до утра воскресенья, рассказал 360.ru начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков. «Начнется в 06:00 утра субботы и закончится в 06:00 утра воскресенья. Это не ливень, это дождь, связанный с циклоном, который проходит севернее нас», — отметил он.

Наиболее сильный дождь будет завтра часов с 12:00 до 15:00. В воскресенье где-то с 10:00 до 12:00. В субботу может набежать около 10 миллиметров осадков, в воскресенье — миллиметров пять-шесть.

Прогноз погоды на неделю в Москве Циклон проходит по северу и затаскивает холодный воздух в столицу с Баренцева моря, объяснил специалист. «Поэтому пятого числа у нас облачно, дождь, местами сильный, по области могут быть грозы отдельные. В воскресенье облачно с прояснениями, дождь. В понедельник облачно, небольшой дождь, местами умеренный. Во вторник восьмого числа давление подрастет, поэтому облачно с прояснениями, преимущественно без осадков», — сказал Цыганков.

Фото: РИА «Новости»

В среду погода будет такой же, как и во вторник, в четверг ожидаются облачность и дождь. Ветер будет меняться.

В понедельник — северо-западный, вторник — северо-западный, а уже в среду-четверг — западный, юго-западный ветер. Наиболее сильный ветер завтра, порывы отдельные до 17 метров в секунду, в воскресенье–понедельник — до 12 метров.