Сегодня 02:11 Ордена и награды Адама Кадырова. Чем известен третий сын главы Чечни 0 0 0 Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики Общество

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Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова получил очередную награду. Семнадцатилетнему Адаму вручили медаль «Ахмат-Крепость» за вклад в развитие Росгвардии. Это уже 15-я по счету награда юноши. О том, чем известен Адам Кадыров и сколько всего медалей успел получить — в материале 360.ru.

Детство Адама Кадырова

Свое имя Адам Кадыров получил в честь близкого родственника и соратника отца Адама Делимханова, который поддерживал и сопровождал юношу на протяжении почти всей его жизни. Адам стал седьмым ребенком и третьим сыном Рамзана Кадырова и его жены Медни. При этом, судя по поведению главы Чечни, мальчик стал его любимчиком, потому что старшие сыновья Ахмат и Эли не удостаивались такого внимания и постоянной похвалы. Когда Адаму было шесть лет его отец заявил, что мальчик наизусть выучил Коран и стал самым юным хафизом России. Такое звание получают люди, которые знают текст священной для мусульман книги наизусть. Устная передача Корана практикуется практически с момента появления ислама.

Фото: Instagram*/dustum / Соцсети

Также в шестилетнем возрасте Адам пошел в школу, где ему доверили поднять знамя учебного заведения, а также прочитать стихи на линейке, которые начинались словами «Я мальчишка не простой. У меня медали спорта».

Когда Адаму было 11 лет, то он принял участие в съемках турецкого сериала «Воскресший Эртугрул», рассказывающий о жизни отца основателя Османской империи Эртугрула-бея.

Фото: Instagram*.com/dustum / Соцсети

Со съемочной группой Рамзан Кадыров познакомился во время поездки в Турцию и пригласил их в Грозный. Там режиссер, увидев мальчика, пригласил его сняться в одном из эпизодов. В 2021 году Рамзан Кадыров объявил, что его третий сын одержал победу на первых в своей жизни выборах. Так в 13 лет Адам стал президентом ученического самоуправления в Центре образования. Его отец подчеркнул, что в ходе голосования сын набрал 81,7% голосов, обойдя двух конкурентов.

Спортивная карьера Адама Кадырова

Все сыновья главы Чеченской Республики увлекаются единоборствами с самого юного возраста. Впервые свои умения они продемонстрировали в октябре 2016 года, когда восьмилетний Адам Кадыров вместе со старшими братьями Ахматом и Эли стал участником показательных боев не чемпионате в Грозном. Все трое одержали победы.

С жесткой критикой участия детей в поединках выступил занимавший тогда пост президента Союза ММА России Федор Емельяненко. Сильнее всего его возмутило то, что мальчики вышли на ринг без какой-либо защиты. «По официальным правилам вида спорта, признанного в министерстве спорта России, спортсмены в возрасте до 21 года должны выходить на ринг в шлеме, накладках, а до 12 лет еще и в рашгарде или в футболке», — заявил он.

Фото: РИА «Новости»

Емельяненко добавил, что детям до 12 лет запрещено даже присутствовать в зале, где проходят бои. Появление совсем маленьких детей он назвал недопустимым и призвал принять меры.

Кроме боев без правил Адам Кадыров увлекается боксом. В апреле 2021 года, когда ему было 13 лет он стал участником скандала во время профессионального турнира «Время легенд». Против сына главы Чечни на ринг вышел спортсмен из Кабардино-Балкарии Аслан Битиров. В какой-то момент бой подростков стал настолько жестким, что в дело вмешался рефери, который сначала разнял бойцов, а потом засчитал Битирову нокдаун, а его секундант выбросил белое полотенце, признавая поражение.

Фото: РИА «Новости»

Адам Кадыров ушел с ринга с чемпионским поясом. В социальных сетях назвали поединок «позорным» и призвали победителя отказаться от выигрыша.

Ведущий бой рефери Беслан Кукаев заявил, что Битиров пропустил очень серьезный удар, поэтому он принял решение остановить поединок. «В любительских боях среди детей не обязательно, чтобы боксер падал на колено или начал шататься», — подчеркнул он. Рамзан Кадыров вступился за сына и заявил, что решение об итогах боя принимает судья, а осуждение Адама он назвал «черным пиаром». При этом Адам предложил провести еще один матч-реванш, чтобы доказать всем, что он способен одолеть противника.

Адам Кадыров на СВО

В октябре 2022 года Рамзан Кадыров объявил, что отправил трех старших сыновей в зону спецоперации, где они обеспечивали огневое прикрытие российским военным, наступающим на позиции украинских боевиков.

Спустя два дня юноши снова оказались в Грозном, куда доставили трех военнопленных.

«Очередные счастливчики — Александр, Владимир и Виктор, мобилизованные в ВСУ. Наши подразделения гуманно обращаются с украинскими пленными», — объявил Кадыров.

В тот же год 24 ноября Адаму исполнилось 15 лет. По чеченским традициям это означает, что мальчик стал совершеннолетним и теперь может носить папаху и оружейный пояс, как символы мужественности, отваги и доблести.

Фото: Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте России

Торжественную церемонию для Адама Кадырова провели в родовом селе Ахмат-Юрт.

Когда Адам Кадыров начал получать награды?

Массовым награждениям третьего сына Рамзана Кадырова предшествовал скандал с избиением в следственном изоляторе Чечни обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля. Видео глава республики опубликовал в своем Telegram-канале, что привело к массовому возмущению. Но Кадыров заявил, что гордится поступком сына, так как он встал на защиту своей религии.

После скандала с избиением Адам получил звание Героя Чеченской Республики и Орден Кадырова. К тому моменту у юноши была только медаль «Юный Герой» от местного отделения «Молодой Гвардии».

После звания Героя на Адама посыпались награды от руководителей других регионов. Первым стал глава Татарстана Рустам Минниханов, который лично прилетел в Грозный и вручил Адаму вторую по значимости награду республики орден «Дуслык» (Дружбы). Также Кадырова-младшего наградили орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» и орденом «За заслуги перед Уммой — главной наградой Духовного управления мусульман республики, а также орденом „За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой“.

В 2023 году юноша получил Звезду батальона Шейха Мансура, орден «За служение религии Ислам» I степени, медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени и орден «Даймехкан Сий» («Честь Отечества») от парламента Чечни.

Фото: Ахмед Дудаев /Telegram-канал

Кроме того, у Адама Кадырова есть орден «Трудовая Доблесть России». В декабре 2024 года ему передали на вечное хранение орден наиба Имамата Байсангура Беноевского, но это не совсем государственная награда, а скорее историческая реликвия чеченского народа. В марте этого года Адама наградили медалью «За боевое отличие», а девять дней назад он получил юбилейную медаль в честь 25-летия ОМОН «Ахмат-Грозный». Последней его наградой стала медаль «Ахмат-Крепость» за вклад в развитие Росгвардии.

Фото: Управление Росгвардии по Чеченской Республике

Адам Кадыров занимает сразу пять важных должностей. В ноябре 2023 года он стал руководителем службы безопасности своего отца. Это назначение сделало его самым молодым руководителем, отвечающим за охрану главы региона. Так он попал в Книгу рекордов России.

В 2024 году он стал куратором Российского университета спецназа в Гудермесе и куратором регионального управления МВД России по Чечне. В этом году занял пост секретаря Совета Безопасности Чечни. Кроме того, он числится куратором батальонов имени Шейха Мансура и Байсангура Беноевского Министерства обороны. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.