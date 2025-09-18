Опасный популизм. Почему идея отцовского капитала может расколоть семью

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил ввести отцовский капитал — выплачивать его семьям с тремя и более детьми в одном браке. Новость всполошила общественность. Подробнее — в материале 360.ru.

Опасный популизм

Председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков назвал предложение «популистской пылью в глаза» и призвал усиливать понятие «семейный капитал», который стоит вписать не в скобках после материнского, а как основной термин.

«В целом, инициатива Сергея Рыбальченко о введении „отцовского капитала“ — это не просто популизм, а опасная полумера, которая усугубляет дискриминацию в семейной политике, вместо того чтобы решать реальные проблемы», — сказал он.

Курбаков назвал дискриминацией по признаку наличия детей в идее Рыбальченко, который призвал выплачивать капитал только отцам, имеющим детей в одном браке.

«А что насчет тех отцов, которые воспитывают детей от женщин из предыдущих браков? По логике Рыбальченко, они не достойны поддержки. Это абсурд и дискриминация!» — возмутился председатель «Отцы рядом».