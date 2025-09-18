Опасный популизм. Почему идея отцовского капитала может расколоть семью

Председатель «Отцы рядом» Курбаков: отцовский капитал только разделит семью

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил ввести отцовский капитал — выплачивать его семьям с тремя и более детьми в одном браке. Новость всполошила общественность. Подробнее — в материале 360.ru.

Опасный популизм

Председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков назвал предложение «популистской пылью в глаза» и призвал усиливать понятие «семейный капитал», который стоит вписать не в скобках после материнского, а как основной термин.

«В целом, инициатива Сергея Рыбальченко о введении „отцовского капитала“ — это не просто популизм, а опасная полумера, которая усугубляет дискриминацию в семейной политике, вместо того чтобы решать реальные проблемы», — сказал он.

Курбаков назвал дискриминацией по признаку наличия детей в идее Рыбальченко, который призвал выплачивать капитал только отцам, имеющим детей в одном браке.

«А что насчет тех отцов, которые воспитывают детей от женщин из предыдущих браков? По логике Рыбальченко, они не достойны поддержки. Это абсурд и дискриминация!» — возмутился председатель «Отцы рядом».

Не объединяет, а разделяет

Он напомнил, что матери, родившие от разных отцов, получают полные выплаты. Также им выплачивают материнский капитал, что правильно в случае полной семьи.

«Но почему отцы должны получать что-то отдельно? Это разделяет семью, вместо того чтобы объединять ее», — объяснил Курбаков.

Он призвал рассмотреть идею семейного капитала, распоряжаться которым могут оба родителя вне зависимости от гражданского состояния. Такой подход объединит пару, а не разделит ее на «отцовство» и «материнство».

Оба родителя равны

«Вместо того чтобы решать системные проблемы (низкие доходы семей, отсутствие доступного жилья, слабая поддержка многодетных семей), Рыбальченко предлагает еще одну разовую выплату, которая не изменит ситуацию в корне», — сказал председатель «Отцы рядом».

По его словам, по-настоящему семьи нуждаются во введении единого семейного капитала без оговорок, поддерживающего независимо от того, кто является основным добытчиком. Такой подход соответствует принципам справедливости и современным реалиям, где родители разделяют обязанности в равной степени.

Вместо разовых выплат необходимо улучшать законодательную базу и правоприменение, чтобы обеспечить отцам возможность много участвовать в жизни детей. Это увеличение продолжительности отпусков по уходу за ребенком для отцов, искоренение предвзятого отношения к отцам в судебных процессах при разводе.

