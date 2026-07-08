Опасная красота. Почему детям и подросткам запретили маникюр
Подолог Красюк: детям нельзя делать маникюр из-за манипуляций с кутикулой
Маникюр на первый взгляд кажется безопасной процедурой, но для детей и подростков красивые ногти в итоге могут обернуться травмами, воспалениями и заражением. Риск столкнуться с проблемами из-за косметической процедуры есть даже у взрослых людей.
Чем опасен маникюр
Подолог, остеопат, мануальный терапевт, руководитель Медицинского центра подологии и остеопатии Татьяна Красюк в беседе с 360.ru рассказала, как не навредить пальцам и держать руки опрятными.
Она объяснила, что во время маникюра людям обычно спиливают кутикулу и птеригий (пленки на ногтевой пластине).
«Мы физически отрываем эту физиологическую защиту. Кутикула и птеригий плотно прирастают к ногтю. Сразу за кутикулой находится ростковая зона, и микротравмы там могут быть воротами для инфекции. Это не обязательно воспалительный процесс, может быть и вирус», — отметила специалист.
В результате у человека могут произойти дистрофические изменения ногтевой пластины или ее инфицирование.
Почему нельзя детям
По ее словам, в новом ГОСТе для салонов красоты не просто так рекомендовали не делать маникюр детям до 14 лет. У несовершеннолетних ткани еще не сформировались, поэтому манипуляции с их ногтями могут привести к нехорошим последствиям в будущем.
«Каркас кожи у детей и подростков не такой плотный, как каркас кожи у взрослого человека. Мы понимаем, что кутикулу убираем, а там сразу кожа. Этот каркас априори более рыхлый», — пояснила Красюк.
Подолог добавила, что кутикулу у детей лучше не трогать.
«Позволительно стричь и подпилить ногти, только пилка должна быть мягкого абразива. Можно отрезать аккуратно заусенцы, если ребенок обкусывает или обдирает кожу», — добавила врач.
Она согласилась с тем, что накрашенные ногти и гель-лак — это эстетически привлекательно, но нужно понимать, что уход такого рода не всем подойдет. Многие люди после косметологических процедур приходят к врачам с различным видами поражения ногтей, и в некоторых случаях восстановить ногтевые пластины уже нельзя.
Подолог призвала не носить лак на ногтях в повседневной жизни и приучать детей к тому, что важно помнить не только о красоте, но и о здоровье.