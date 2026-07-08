Опасная красота. Почему детям и подросткам запретили маникюр

Маникюр на первый взгляд кажется безопасной процедурой, но для детей и подростков красивые ногти в итоге могут обернуться травмами, воспалениями и заражением. Риск столкнуться с проблемами из-за косметической процедуры есть даже у взрослых людей.

Чем опасен маникюр

Подолог, остеопат, мануальный терапевт, руководитель Медицинского центра подологии и остеопатии Татьяна Красюк в беседе с 360.ru рассказала, как не навредить пальцам и держать руки опрятными.

Она объяснила, что во время маникюра людям обычно спиливают кутикулу и птеригий (пленки на ногтевой пластине).

«Мы физически отрываем эту физиологическую защиту. Кутикула и птеригий плотно прирастают к ногтю. Сразу за кутикулой находится ростковая зона, и микротравмы там могут быть воротами для инфекции. Это не обязательно воспалительный процесс, может быть и вирус», — отметила специалист.

В результате у человека могут произойти дистрофические изменения ногтевой пластины или ее инфицирование.