Сегодня 13:45 Зариновая атака «Аум синрике». История самого громкого теракта в Японии 0 0 0 Фото: Секо Асахара. Natsuki Sakai / www.globallookpress.com Мир

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Ровно 30 лет назад в Японии произошел один из самых известных в мире терактов. За этим преступлением стоял полуслепой инвалид, который основал секту послушных ему фанатиков. Все, что известно о зариновой атаке в метро, «Аум сенрике»* и ее лидере Секо Асахаре, — в материале 360.ru.

Теракт в токийском метро Утром 20 марта 1995 года в разных концах Токио в метро спустились пятеро мужчин. Каждый нес с собой зонт и пару полулитровых пакетов, завернутых в газеты. Внутри был зарин — отравляющее вещество без цвета и запаха. Это не самый летальный яд, но одной его капли достаточно, чтобы убить взрослого человека. Доехав до определенных станций, каждый из пяти мужчин незаметно проткнул свои пакеты остро отточенным кончиком зонта и быстро покинул вагон. На улице каждого террориста ждал автомобиль с водителем, который увез его в безопасное место. Между тем зарин, жидкость с нервно-паралитическим действием, быстро испарился. Людям, которые его вдохнули, стало плохо: начались тошнота, головокружение, кровь носом, судороги, обмороки. Никто не понимал, что происходит. Кто-то падал, те, кто мог передвигаться, бросились к выходу из подземки. Началась паника.

Фото: Оказание помощи жертвам зариновой атаки, 20 марта 1995 года. Tokyo Fire Department / Википедия

Машины скорой помощи доставили в больницы 688 пациентов, почти пять тысяч человек добрались к медикам своим ходом — пешком, на такси или подвезли добрые самаритяне. Поначалу врачи действовали практически вслепую: только через пару часов они узнали, что имеют дело с зарином, и начали вводить необходимые препараты. Теракт стоил жизни как минимум 14 пассажирам, более пяти с половиной тысяч пострадали, причем у многих последствия остались на всю жизнь: они не могли говорить, полностью или частично потеряли зрение, оказались парализованными. Одной из самых полных реконструкций трагедии стал документальный роман японского писателя Харуки Мураками — «Подземка». Почитайте, эта книга того стоит. Кстати, жертв долгое время просто не признавали. Только в 2008 году правительство Японии решило помочь им и разрешило обратиться за денежными компенсациями.

Фото: Военнослужащие и полицейские управления проводят дезактивацию вагонов и станций метро, 20 марта 1995 года. Ground Self-Defense Forces / Википедия

Расследование зариновой атаки Уже в мае японская полиция выяснила, что за трагедией в метро стоят члены секты «Аум синрике»*. В ней исповедовали традиционную для таких сообществ безграмотную мешанину буддизма, христианства и черт знает чего еще. Ждали Судного дня и третью мировую, верили во всемирный заговор евреев, масонов, британской короны и почему-то голландцев. Всю эту ересь вдалбливал в головы своих адептов некий Секо Асахара. Его арестовали с предъявлением 13 обвинений, включая организацию убийств и похищений людей. Процесс был долгим, так что приговор к смертной казни через повешение гуру услышал лишь в 2004 году. Но виновным себя не признал. Вместе с Асахарой судили его ближайших сподвижников — все они, кстати, были признаны вменяемыми. Наконец, 6 июля 2018 года лидера секты казнили в токийской тюрьме. В тот же день в нескольких японских тюрьмах повесили шестерых его приспешников. Однако со смертью лидера «Аум синрике»* скончалась лишь номинально. В 2000 году секта принесла извинения семьям жертв и сменила вывеску на «Алеф». Cамо собой, старалась пореже публично вспоминать отца-основателя. Некоторые активисты откололись в организацию «Хикари-но Ва». Но японская полиция и спецслужбы все равно за ними присматривают.

Фото: Токийские теленовости рассказывают о Секо Асахаре и его последователях. Natsuki Sakai / www.globallookpress.com

Кем был Секо Асахара Тидзуо Мацумото родился 2 марта 1955 года в городке Яцусиро. Он с рождения был слеп на один глаз, второй видел лишь на 20%. Лечить было не на что: отец еле-еле сводил концы с концами, делая татами, а в семье было еще шестеро детей. Так что едва мальчику исполнилось шесть лет, его отдали в интернат для слепых. Это был отличный вариант — в интернате воспитанников бесплатно учили, кормили и одевали. Мацумото там прижился: уверял, что в будущем станет как минимум премьер-министром Японии и постоянно поколачивал одноклассников, выбивая у них наличные. Кстати, таким образом к «последнему звонку» он скопил очень внушительную сумму. После интерната «будущий премьер» не смог выдержать экзамены в медицинскую школу. Мацумото не расстроился: переехал в пригород Токио, женился, окончил курсы акупунктуры и завел свою аптеку народных снадобий — эдакая гомеопатия, приправленная суевериями. Но в начале 80-х годов полиция прикрыла лавочку.

Фото: Natsuki Sakai/AFLO / www.globallookpress.com

Тогда Мацумото открыл студию йоги и довольно быстро стал популярен. Помог хитрый трюк: он съездил в тур по Индии и Непалу, где попал на аудиенцию к известным гуру, даже посетил Далай-ламу. Все это было аккуратно запротоколировано на фото, которые щедро демонстрировались адептам. И народ шел валом. Быстро сориентировавшись в ситуации, Мацумото зарегистрировал религиозную организацию «Аум синрике»*. Заодно сменил имя на Секо Асахара — «подношение ладана в храме». Впрочем, он был не против, когда его звали «единственным в Японии просветленным мастером», «токийским Христом», «агнцем Божиим», «Святейшим Папой»и «Спасителем страны».

Фото: Японские газеты с портретом Секо Асахары. Natsuki Sakai / www.globallookpress.com

«Аум синрике»* в деле Вокруг Асахары быстро возник круг преданных сектантов. Речь не о маргиналах или скорбных на голову, нет: большинство членов «Аум синрике»* были образованными людьми, некоторые имели научные степени. Но они безропотно бросали семьи, передавали все деньги, имущество своему гуру и жадно ловили каждое его слово. А гуру нес бред про мировой заговор, утверждал, что чай с его волосами особо полезен для здоровья (извините, если замутило), ванны с кипятком обладают целительной силой, на альфа-волны в его просветленной голове можно настроиться с помощью специальной шапочки. И главное — кругом враги! Недовольных в секте попросту убивали. Да, вот так просто. Со временем «Аум синрике»* прикупили мобильные крематории и ловко избавлялись от тел жертв. Иногда расправлялись с врагами извне: так, осенью 1989 года убили жену, ребенка и самого адвоката Цуцуми Сакамото, который помогал подать иск против секты. Почти слепой выходец из бедной семьи Асахара стал очень богатым и влиятельным человеком. Правда, все это и агрессивная предвыборная кампания не помогли втиснуться в политику: тут он потерпел сокрушительное поражение. Но в остальном дела у гуру шли довольно удачно.

Фото: Natsuki Sakai/AFLO / www.globallookpress.com

Асахара вел дела с японской мафией, для которой его подручные производили наркотики (а для сектантов делали ЛСД), скупал земли, оружие, открывал кафе, турфирмы и представительства «Аум синрике»* за границей. Получила такой «подарок» и Россия: в начале 90-х она была лакомым куском для сектантов всех мастей. Мало того, российское отделение было самым многочисленным из зарубежных: говорят, там состояло до 30 тысяч последователей. В 1992 году Россию посетил сам Асахара. Он лишь по случайности не смог встретиться с президентом Борисом Ельциным (хотя кое-кто утверждает, что они все же виделись). C мэром Москвы Юрием Лужковым встреча состоялась.

Фото: Dmitriy Kopylov/Russian Look / www.globallookpress.com

Сектанты читали российским студентам лекции, ежедневно на радио «Маяк» и раз в неделю на телеканале 2×2 шли передачи об «Аум синрике»* с выступлениями их лидера. Устраивали массовые медитации в спорткомплексе «Олимпийский», там же симфонический оркестр исполнял произведения Асахары. В России сектанты закупились документацией по боевым отравляющим веществам (в том числе зарина, VX и фосгена). Видимо, брали все оптом, потому что зарин за год до того они уже испытали на овцах в Австралии. Еще приобрели списанный вертолет Ми-17 и собирались наладить на своих заводах производство автоматов Калашникова. Да-да, идея истребить всех «неверных» была на поверхности. Сектанты несколько раз проводили «тесты» на тех, кто мешал секте или хотел из нее уйти, — к тому времени убийства для них стали обыденностью. Но и полиция постепенно подбиралась все ближе к «Аум синрике»*. Именно это заставило Асахару сделать «ход конем» в токийском метро.

Фото: Члены «Аум синрике»* в штаб-квартире культа, апрель 1995 года. Haruyoshi Yamaguchi / www.globallookpress.com

Как россияне хотели спасти Асахару После ареста Асахара довольно скоро перестал давать показания и вообще хоть как-то взаимодействовать со следствием. Адвокаты пытались представить его глубоко больным инвалидом, но врачи этого не подтвердили. Некоторые из детей (их у гуру была дюжина, если не больше) официально отказались от родства с таким папашей. Между тем русские последователи не то что не отказались, но даже собрались вызволить Асахару из тюрьмы. Некий москвич вместе с двумя приятелями, получив деньги от японских «коллег», прикупил автомат Калашникова, четыре пистолета ТТ, патроны, несколько тротиловых и гексогеновых шашек. Арсенал впихнули в две боксерские груши и вручили проводнику поезда, который за мзду взялся доставить груз на Дальний Восток. План был такой: добраться на катере до Японии, заложить взрывчатку на станциях метро, в парке отдыха, торговых центрах и потребовать освободить Асахару с «приданым» в 10 миллионов долларов. После этого гуру собирались вывезти в поселок Славянка в Приморье, а там спрятать на заранее приобретенной конспиративной квартире. Но ФСБ сработала четко, и в 2000 году сектанты отправились отбывать наказание за решетку.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

