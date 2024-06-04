Суд признал внебрачного сына Владимира Жириновского

Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна о признании его внебрачным сыном бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщили «Известия».
Эйдельштейн от комментариев по ситуации отказался. В августе 2023 года он подал исковое заявление с требованием признать своим законным отцом Жириновского для вступления в наследство. Тогда инстанция отказала ему в рассмотрении иска из-за вступившего в силу по этому вопросу решения Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики.
В феврале 2024 года Эйдельштейн подал апелляционную жалобу, после чего Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики отменил вердикт.