Сегодня 14:49 Огурцы в магазинах стали дороже мяса. Как просто и дешево вырастить овощи дома Агроном Тихонова: для выращивания огурцов дома нужны самоопыляющиеся сорта

Цены на огурцы в российских магазинах превратили овощ практически в деликатес. В некоторых регионах страны стоимость достигла 1000 рублей за килограмм, что дороже говядины или свинины. Снижение может произойти уже в марте, когда аграрии снимут первый урожай. А те, кто не хочет ждать весны, могут попробовать вырастить их у себя дома, тем более что сделать это не так сложно. В деталях разбирался 360.ru.

Почему огурцы так подорожали

Взлет цен на огурцы с начала 2026 года ввел покупателей российских магазинов в состояние шока. В социальных сетях и телеграм-каналах распространились фотографии ценников в 500 и 1000 рублей за килограмм. По данным Росстата, за неделю с 3 по 9 февраля огурцы подорожали на 5,2%. Это самый большой рост во всей сетке товаров плодоовощной продукции. Заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов в комментарии Forbes заявил, что за январь рост цен на огурцы вырос на 111,1%, а средняя розничная цена за килограмм превысила 300 рублей. При этом он отметил, что если сравнивать с ценами за аналогичный период прошлого года, то показатель окажется не настолько страшным — всего 1,2%.

Фото: РИА «Новости»

Когда подешевеют огурцы В Министерстве сельского хозяйства России объяснили, что цены на огурцы в зимнее время росли всегда. Связано это с тем, что их выращивают в теплицах, которые требуют больших затрат на производство. Для выращивания огурцов требуется большое количество света. В условиях короткого дня зимой рассчитывать на солнце аграрии не могут, поэтому используют специальные лампы, для которых требуется большое количество электроэнергии. Кроме того, рекордные морозы января заставили увеличить расходы на отопление не только теплиц, но и овощебаз. При сложении всех этих обстоятельств рост цен вполне объясним. В ведомстве подчеркнули, что снижение цен начнется весной, когда из парников и открытого грунта в продажу поступят овощи первого урожая. Впрочем, насколько быстро будет падать цена, сейчас сказать сложно, так что можно попробовать вырастить огурцы дома.

Фото: РИА «Новости»

Как вырастить огурцы на подоконнике

Для выращивания огурцов на подоконнике необходимо внимательно подойти к подбору семян и выбирать только партенокарпические сорта, то есть способные формировать плоды без опыления, рассказала агроном Елизавета Тихонова. Найти семена таких сортов можно по надписи F1 на упаковке. «Нужно обратить внимание на подпись: чистые ли это партенокарпики, или они нуждаются в дополнительном опылении», — подчеркнула эксперт в беседе с 360.ru. По словам Тихоновой, такие огурцы выпускают только женские типы цветков, которые сразу идут завязями, из которых потом сформируются плоды.

Семечки нужно высаживать в отдельные емкости. Никаких удобрений им не нужно. Всход начинается в течение недели. Сначала появляются два семядольных листочка, которые ловят свет и запускают процедуру фотосинтеза. Через некоторое время появляется настоящий лист — пришло время для пересадки рассады в большую емкость. Елизавета Тихонова

Агроном подчеркнула, что на одно растение требуется от пяти до шести литров почвы, чтобы там разместилась вся корневая система огурца. В период развития растение лучше подкармливать азотными удобрениями, а после периода завязи — перейти на калийные и фосфорные.

Фото: РИА «Новости»

«Также к огурцам можно подсадить кустовую фасоль, которая дает азот. Но почвы должно быть достаточно для размещения двух растений», — предупредила Тихонова. Она подчеркнула, что огурцам нужно хорошее освещение, поэтому фитолампа требуется обязательно. Агроном отметила, что в сутки растение должно получать от восьми до 12 часов света. Не больше, иначе огурцы перестанут нормально развиваться. Специалист добавила, что дома или на балконе также можно выращивать томаты и перцы, которые дают хорошие плоды при условии достаточного объема почвы и подкормки растений.