Минсельхоз объяснил рост цен на огурцы

Ситуация с ценами на овощном рынке во многом определяется сезонными факторами — в первую очередь это касается огурцов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей Минсельхоза.

«Ценовая ситуация на рынке овощей, в первую очередь на огурцы, характеризуется ярко выраженной сезонностью. В зимний период эта продукция традиционно дорожает в связи с переходом на тепличные овощи, которые требуют больших затрат на производство», — сообщили в ведомстве.

С приходом весны, по мере поступления урожая сначала из парников, а затем и с открытого грунта, цены на овощи, как ожидается, пойдут вниз. По оценке Минсельхоза, такая динамика должна поддержать стабилизацию на рынке и сделать продукцию более доступной для покупателей.

Отдельно в ведомстве подчеркнули, что сейчас отпускные цены производителей по большинству позиций ниже прошлогодних, тогда как по огурцам они сохраняются примерно на уровне прошлого года. Кроме того, в Минсельхозе напомнили, что в регионах работает развитая сеть тепличных хозяйств, которая обеспечивает рынок овощами в холодный сезон.

Тем временем в Госдуме призвали чиновников не кивать на сезонность, а детально разбираться в причинах роста цен и включать механизмы госрегулирования.