Один праздник, но две даты. Как католики отмечают Рождество

Миллионы христиан каждый год отмечают Рождество. Но если для католиков торжественный день — 25 декабря, сегодня они встречают сочельник, то для православных этот важный церковный праздник приходится на 7 января. Почему так вышло, разбирался 360.ru.

Рождество Христово: история Рождество — один из главных духовных праздников для христиан. Он был установлен в честь рождения Иисуса Христа, откуда и пошло название. Согласно библейскому учению, Дева Мария пришла вместе с супругом Иосифом в Вифлеем после указа царя Ирода о проведении переписи населения. Пару приютили пастухи, а ночью Мария родила Иисуса. Первыми ему поклонились пастухи, которым возвестили о рождении Христа ангелы. Затем пришли волхвы, следовавшие за светом звезды, преподнесшие в дар золото, ладан и смирну. Так как все происходило в темное время суток, начинать праздновать Рождество принято накануне вечером — в сочельник. В этот день верующие накрывают на стол и приступают к трапезе только после появления на небе первой звезды.

Интересно Традиция празднования Рождества имеет древние корни и берет свое начало еще в первых веках христианства. Однако официально праздник установили в IV веке нашей эры, это сделал епископ Рима Юлий I. Он стремился объединить различные христианские общины вокруг общего праздника, и Рождество стало одним из главных событий в церковном календаре. Подготовка к празднику начинается заранее: верующие соблюдают Адвент — время духовного очищения. Важная часть подготовки — украшение домов и церквей, установка елок и развешивание венков, что символизирует ожидание прихода Спасителя. Традиция празднования Рождества имеет древние корни и берет свое начало еще в первых веках христианства. Однако официально праздник установили в IV веке нашей эры, это сделал епископ Рима Юлий I. Он стремился объединить различные христианские общины вокруг общего праздника, и Рождество стало одним из главных событий в церковном календаре. Подготовка к празднику начинается заранее: верующие соблюдают Адвент — время духовного очищения. Важная часть подготовки — украшение домов и церквей, установка елок и развешивание венков, что символизирует ожидание прихода Спасителя.

Почему католики празднуют Рождество в ночь на 25 декабря Главное отличие между православным и католическим Рождеством — дата. Первые празднуют в ночь на 7 января, в этот же день отмечают Грузинская, Иерусалимская и Сербская православные церкви. У католиков, протестантов и даже некоторых православных Рождество Христово приходится в ночь на 25 декабря. Разница в датах между западными и восточными церквями объясняется летоисчислением и двумя календарями, которых придерживаются конфессии.

Фото: Debajyoti Chakraborty/Keystone Press Agency / Global Look Press

Раньше существовал только Юлианский календарь. Его ввели в 46 году до нашей эры, но в 1582-м папа римский Григорий XIII провел реформу, чтобы появилось соответствие астрономическому времени. Таким образом появился Григорианский календарь, на который стали постепенно переходить католики и протестанты. Разница между календарями составляет 13 дней, поэтому одни празднуют Рождество 25 декабря, а другие — 7 января. Стоит понимать, что это один и тот же день, разница только в системе летоисчисления.

Интересно Одна из особенностей Григорианского календаря — введение високосного года, который наступает каждые четыре года, за исключением годов, кратных 100 и не являющихся одновременно кратными 400. Это позволяет точнее учитывать продолжительность солнечного года и обеспечивает более точное соответствие между календарными датами и астрономическими событиями. Одна из особенностей Григорианского календаря — введение високосного года, который наступает каждые четыре года, за исключением годов, кратных 100 и не являющихся одновременно кратными 400. Это позволяет точнее учитывать продолжительность солнечного года и обеспечивает более точное соответствие между календарными датами и астрономическими событиями.

Чем отличается православное Рождество от католического Вернемся к сочельнику. Его празднуют все христиане, которые постятся в преддверии праздника, а в сочельник ставят на стол 12 постных блюд — по числу апостолов. Хозяйки обязательно готовят узвар — компот из сухофруктов. Также среди угощений должна быть рождественская кутья. Это каша, которую обычно делают из цельных зерен пшеницы и заправляют медом, орехами и изюмом.

Фото: IMAGO/Rüdiger Wölk / Global Look Press

Если православные до Рождества соблюдают строгий пост, то католики не придерживаются столь жестких ограничений. Для православных праздник имеет более церковное значение, а для католиков — семейное. У них принято обязательно дарить всем подарки, а главный волшебник торжества — Санта-Клаус, или Святой Николай.

Интересно Празднование Рождества включает в себя не только религиозные службы, но и семейные ужины, обмен подарками и участие в народных гуляниях. Во многих странах проходят рождественские ярмарки, где можно приобрести уникальные подарки, попробовать традиционные угощения и окунуться в атмосферу праздника. Празднование Рождества включает в себя не только религиозные службы, но и семейные ужины, обмен подарками и участие в народных гуляниях. Во многих странах проходят рождественские ярмарки, где можно приобрести уникальные подарки, попробовать традиционные угощения и окунуться в атмосферу праздника.

После сочельника католики и протестанты должны присутствовать хотя бы на одной из трех месс — ночной, утренней или дневной. Они символизируют рождение Иисуса в лоне Отца, в чреве Богородицы и в душе каждого человека. У православных же одно рождественское богослужение, длящееся до утра. Завершается празднование Рождества пышным застольем. Каждая семья накрывает богатый стол, традиционно принято готовить утку или индейку, но у всех стран есть собственные главные праздничные блюда.