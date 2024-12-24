Один праздник, но две даты. Как католики отмечают Рождество
Католики отметят Рождество в ночь на 25 декабря 2024 года
Миллионы христиан каждый год отмечают Рождество. Но если для католиков торжественный день — 25 декабря, сегодня они встречают сочельник, то для православных этот важный церковный праздник приходится на 7 января. Почему так вышло, разбирался 360.ru.
Рождество Христово: история
Рождество — один из главных духовных праздников для христиан. Он был установлен в честь рождения Иисуса Христа, откуда и пошло название. Согласно библейскому учению, Дева Мария пришла вместе с супругом Иосифом в Вифлеем после указа царя Ирода о проведении переписи населения.
Пару приютили пастухи, а ночью Мария родила Иисуса. Первыми ему поклонились пастухи, которым возвестили о рождении Христа ангелы. Затем пришли волхвы, следовавшие за светом звезды, преподнесшие в дар золото, ладан и смирну.
Так как все происходило в темное время суток, начинать праздновать Рождество принято накануне вечером — в сочельник. В этот день верующие накрывают на стол и приступают к трапезе только после появления на небе первой звезды.
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Почему католики празднуют Рождество в ночь на 25 декабря
Главное отличие между православным и католическим Рождеством — дата. Первые празднуют в ночь на 7 января, в этот же день отмечают Грузинская, Иерусалимская и Сербская православные церкви.
У католиков, протестантов и даже некоторых православных Рождество Христово приходится в ночь на 25 декабря. Разница в датах между западными и восточными церквями объясняется летоисчислением и двумя календарями, которых придерживаются конфессии.
Раньше существовал только Юлианский календарь. Его ввели в 46 году до нашей эры, но в 1582-м папа римский Григорий XIII провел реформу, чтобы появилось соответствие астрономическому времени. Таким образом появился Григорианский календарь, на который стали постепенно переходить католики и протестанты.
Разница между календарями составляет 13 дней, поэтому одни празднуют Рождество 25 декабря, а другие — 7 января. Стоит понимать, что это один и тот же день, разница только в системе летоисчисления.
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Чем отличается православное Рождество от католического
Вернемся к сочельнику. Его празднуют все христиане, которые постятся в преддверии праздника, а в сочельник ставят на стол 12 постных блюд — по числу апостолов. Хозяйки обязательно готовят узвар — компот из сухофруктов. Также среди угощений должна быть рождественская кутья. Это каша, которую обычно делают из цельных зерен пшеницы и заправляют медом, орехами и изюмом.
Если православные до Рождества соблюдают строгий пост, то католики не придерживаются столь жестких ограничений. Для православных праздник имеет более церковное значение, а для католиков — семейное. У них принято обязательно дарить всем подарки, а главный волшебник торжества — Санта-Клаус, или Святой Николай.
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После сочельника католики и протестанты должны присутствовать хотя бы на одной из трех месс — ночной, утренней или дневной. Они символизируют рождение Иисуса в лоне Отца, в чреве Богородицы и в душе каждого человека. У православных же одно рождественское богослужение, длящееся до утра.
Завершается празднование Рождества пышным застольем. Каждая семья накрывает богатый стол, традиционно принято готовить утку или индейку, но у всех стран есть собственные главные праздничные блюда.