Астролог Звездная: кармические проверки в период затмения особенно отразятся на Весах, Овнах, Раках и Козерогах
Астролог Надежда Звездная в беседе с «Мир 24» рассказала о последствиях предстоящего затмения для знаков зодиака. По словам специалиста, кармические проверки особенно отразятся на Весах, Овнах, Раках и Козерогах.
Важный показатель затмения в том, что в это время человечество выйдет из череды напряженных событий.
«С одной стороны, это несет мир, гармонию и баланс, касательно прежних договоренностей все решится», — сказала Звездная.
При этом эксперт подчеркнула, что кому-то затмение может принести полный разлад в отношениях.
Новолуние и пик солнечного затмения ожидаются уже сегодня в 21:45.