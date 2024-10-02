Астролог Звездная: кармические проверки в период затмения особенно отразятся на Весах, Овнах, Раках и Козерогах

Астролог Надежда Звездная в беседе с «Мир 24» рассказала о последствиях предстоящего затмения для знаков зодиака. По словам специалиста, кармические проверки особенно отразятся на Весах, Овнах, Раках и Козерогах.

Важный показатель затмения в том, что в это время человечество выйдет из череды напряженных событий.

«С одной стороны, это несет мир, гармонию и баланс, касательно прежних договоренностей все решится», — сказала Звездная.

При этом эксперт подчеркнула, что кому-то затмение может принести полный разлад в отношениях.

Новолуние и пик солнечного затмения ожидаются уже сегодня в 21:45.