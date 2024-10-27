Российские дворы хотят очистить от машин. Мера сделает из авто роскошь
Юрист Варданян: сокращение придомовых парковок — жесткая мера
В России до 2026 года планируют сократить количество парковок возле жилых домов. Изменения в существующие нормы Минстрой должен подготовить уже к концу 2025-го. Цели вроде как благие — стимулировать развитие общественного транспорта и убрать авто из дворов. За бесплатные парковочные места и так идет постоянная борьба, превратится ли она в войну — в материале 360.ru.
Что в России хотят сделать с парковками
Дорожную карту по совершенствованию парковок в России внесли в правительство еще 11 октября. Минтранс определил ей два крупных направления работы — широкое введение платных паркингов в регионах и одновременное сокращение парковочных мест возле многоэтажек экономкласса. В министерстве полагают, что мера необходима для развития общественного транспорта и снижения автомобилизации.
Нормировать парковки хотят «гибко», сообщили «Известия». Для этого Минстрой, МВД и Минтранс к декабрю 2025 года представят корректировки в нормативные документы. Планируется, что плотность и параметры машино-мест будут менять в зависимости от объектов капитального строительства и дорог.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в интервью изданию «Москва онлайн» отметил, что в столице бесплатных наземных парковок у новых домов не будет вообще. Якобы одна из главных проблем — невозможность их контролировать. А подобный подход, по его мнению, в итоге приводит к нарушению прав остальных.
Люди понакидали машин. Это же иллюзия, что у всех есть на это равные права. На самом деле, кто успел, тот и более прав.
Сергей Кузнецов
главный архитектор Москвы
Кроме того, на парковках зачастую годами стоят брошенные авто, которые давно сгнили. А москвичи, у которых машин нет, вообще оказались вне этой игры.
«На базе этой очень простой идеи мы пришли к тому, что нельзя допускать это неравноправие», — пояснил Кузнецов.
Главный архитектор столицы отметил, что желающим приобрести собственный автомобиль следует озаботиться и парковочным местом — естественно, не бесплатным. Изменения он охарактеризовал как «культуру, к которой мы все движемся».
Опыт Китая и переход на электромобили
Автоэксперт Константин Лигачев в беседе с 360.ru предположил, что сокращение парковочных мест приведет к фактической борьбе за них.
«Машины куда-то надо ставить. <…> Народ с ума будет сходить, <…> реже выезжать, для того чтобы не потерять место. Либо начнет как-то хитрить. <…> Допустим, купил две машины, одну поставил на полтора места — никто не припаркуется. Потом перегнал авто, запарковался сам», — допустил он.
Схему по отказу от бесплатных парковок, пояснил Лигачев, скорее всего, хотят внедрить по аналогии с действующими нормами в том же Китае. В этой стране нельзя приобрести авто, если у тебя нет парковочного места: сначала следует купить его, а затем получить разрешение на машину.
Наши хотят, скорее всего, это все делать, но пока это нереально. <…> Мы же видим, что происходит везде с парковочными местами.
Константин Лигачев
автоэксперт
Лигачев заметил, что попытки вывести автомобили из дворов есть: например, отстраивают небольшие парковочные площадки, а дворовые парковки в современных кварталах и так фактически отсутствуют.
«Получается, стоит квадрат из четырех корпусов. Внутри чистая зона — детская площадка, никаких машин нет, и заехать они туда не могут», — обратил внимание собеседник 360.ru.
Для спецтранспорта в таких дворах предусмотрен въезд, но, если ничего не происходит, машины не ездят и дети могут гулять спокойно.
Все это делают для того, чтобы покупали меньше автомобилей. <…> Как вариант, пересадить как можно больше людей на электромобили.
Константин Лигачев
Стимулом к покупке электромобилей, по его словам, могут сделать как раз бесплатные парковки. Однако, когда количество такого транспорта вырастет, послабления, скорее всего, уберут.
Жителей много, а машино-мест мало
Многоэтажные жилые дома в настоящее время, заметила эксперт по недвижимости и юрист Анжела Варданян, строят не так, как раньше: теперь они расположены слишком близко друг к другу и получается, что пространства под машино-места для жителей этих комплексов априори нет.
Если введут платные парковки, то человеку при приобретении жилья придется ежедневно оплачивать и стоянку собственной машины, заметила собеседница 360.ru. Меру она раскритиковала.
В первую очередь, когда люди покупают квартиру, для них очень важна именно придомовая парковка. Но при этом они сталкиваются с тем, что места не хватает. <…> Дома строят слишком близко друг к другу, жителей много, а мест мало. Поэтому это крайне жестокая мера.
Анжела Варданян
эксперт по недвижимости
Варданян согласилась с мнением о том, что на фоне реализации инициативы отношения между жильцами многоэтажек станут только хуже.
«Жильцы [и сейчас] дерутся за парковочное место. Казалось бы, это общая домовая территория, но каждый отмечает место за собой», — сказала юрист.
Платные парковки в городской черте, добавила она, обычно оплачивают по установленному государством тарифу. Но вводить их при жилых домах попросту жестоко.
Они (придомовые территории — прим. ред.) и так для этого не предусмотрены. То есть жилье строят для людей, а этот момент не дорабатывают. Крайняя мера, на которую идут, — ставят шлагбаум, что еще более жестоко.
Анжела Варданян
По оценке экспертов, средняя стоимость машино-места в паркинге Москвы варьируется в пределах трех миллионов рублей. Управляющий директор компании «Метриум» рассказал «Газете.ru», что цены на них растут опережающими темпами.
Варданян заметила, что потом парковочные места сдают в аренду и просят очень дорого — минимум 200 тысяч. В итоге человеку при покупке квартиры придется очень большую сумму отдать при наличии машины. И под силу среднестатистическому россиянину это будет вряд ли.