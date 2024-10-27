Сегодня 15:02 Российские дворы хотят очистить от машин. Мера сделает из авто роскошь Юрист Варданян: сокращение придомовых парковок — жесткая мера 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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В России до 2026 года планируют сократить количество парковок возле жилых домов. Изменения в существующие нормы Минстрой должен подготовить уже к концу 2025-го. Цели вроде как благие — стимулировать развитие общественного транспорта и убрать авто из дворов. За бесплатные парковочные места и так идет постоянная борьба, превратится ли она в войну — в материале 360.ru.

Что в России хотят сделать с парковками Дорожную карту по совершенствованию парковок в России внесли в правительство еще 11 октября. Минтранс определил ей два крупных направления работы — широкое введение платных паркингов в регионах и одновременное сокращение парковочных мест возле многоэтажек экономкласса. В министерстве полагают, что мера необходима для развития общественного транспорта и снижения автомобилизации. Нормировать парковки хотят «гибко», сообщили «Известия». Для этого Минстрой, МВД и Минтранс к декабрю 2025 года представят корректировки в нормативные документы. Планируется, что плотность и параметры машино-мест будут менять в зависимости от объектов капитального строительства и дорог. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в интервью изданию «Москва онлайн» отметил, что в столице бесплатных наземных парковок у новых домов не будет вообще. Якобы одна из главных проблем — невозможность их контролировать. А подобный подход, по его мнению, в итоге приводит к нарушению прав остальных.

Люди понакидали машин. Это же иллюзия, что у всех есть на это равные права. На самом деле, кто успел, тот и более прав. Сергей Кузнецов главный архитектор Москвы

Кроме того, на парковках зачастую годами стоят брошенные авто, которые давно сгнили. А москвичи, у которых машин нет, вообще оказались вне этой игры. «На базе этой очень простой идеи мы пришли к тому, что нельзя допускать это неравноправие», — пояснил Кузнецов. Главный архитектор столицы отметил, что желающим приобрести собственный автомобиль следует озаботиться и парковочным местом — естественно, не бесплатным. Изменения он охарактеризовал как «культуру, к которой мы все движемся».

Фото: РИА «Новости»

Опыт Китая и переход на электромобили Автоэксперт Константин Лигачев в беседе с 360.ru предположил, что сокращение парковочных мест приведет к фактической борьбе за них. «Машины куда-то надо ставить. <…> Народ с ума будет сходить, <…> реже выезжать, для того чтобы не потерять место. Либо начнет как-то хитрить. <…> Допустим, купил две машины, одну поставил на полтора места — никто не припаркуется. Потом перегнал авто, запарковался сам», — допустил он. Схему по отказу от бесплатных парковок, пояснил Лигачев, скорее всего, хотят внедрить по аналогии с действующими нормами в том же Китае. В этой стране нельзя приобрести авто, если у тебя нет парковочного места: сначала следует купить его, а затем получить разрешение на машину.

Наши хотят, скорее всего, это все делать, но пока это нереально. <…> Мы же видим, что происходит везде с парковочными местами. Константин Лигачев автоэксперт

Лигачев заметил, что попытки вывести автомобили из дворов есть: например, отстраивают небольшие парковочные площадки, а дворовые парковки в современных кварталах и так фактически отсутствуют. «Получается, стоит квадрат из четырех корпусов. Внутри чистая зона — детская площадка, никаких машин нет, и заехать они туда не могут», — обратил внимание собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Для спецтранспорта в таких дворах предусмотрен въезд, но, если ничего не происходит, машины не ездят и дети могут гулять спокойно.

Все это делают для того, чтобы покупали меньше автомобилей. <…> Как вариант, пересадить как можно больше людей на электромобили. Константин Лигачев

Стимулом к покупке электромобилей, по его словам, могут сделать как раз бесплатные парковки. Однако, когда количество такого транспорта вырастет, послабления, скорее всего, уберут.

Фото: Pxhere

Жителей много, а машино-мест мало Многоэтажные жилые дома в настоящее время, заметила эксперт по недвижимости и юрист Анжела Варданян, строят не так, как раньше: теперь они расположены слишком близко друг к другу и получается, что пространства под машино-места для жителей этих комплексов априори нет. Если введут платные парковки, то человеку при приобретении жилья придется ежедневно оплачивать и стоянку собственной машины, заметила собеседница 360.ru. Меру она раскритиковала.

В первую очередь, когда люди покупают квартиру, для них очень важна именно придомовая парковка. Но при этом они сталкиваются с тем, что места не хватает. <…> Дома строят слишком близко друг к другу, жителей много, а мест мало. Поэтому это крайне жестокая мера. Анжела Варданян эксперт по недвижимости

Варданян согласилась с мнением о том, что на фоне реализации инициативы отношения между жильцами многоэтажек станут только хуже. «Жильцы [и сейчас] дерутся за парковочное место. Казалось бы, это общая домовая территория, но каждый отмечает место за собой», — сказала юрист.

Фото: РИА «Новости»

Платные парковки в городской черте, добавила она, обычно оплачивают по установленному государством тарифу. Но вводить их при жилых домах попросту жестоко.

Они (придомовые территории — прим. ред.) и так для этого не предусмотрены. То есть жилье строят для людей, а этот момент не дорабатывают. Крайняя мера, на которую идут, — ставят шлагбаум, что еще более жестоко. Анжела Варданян

По оценке экспертов, средняя стоимость машино-места в паркинге Москвы варьируется в пределах трех миллионов рублей. Управляющий директор компании «Метриум» рассказал «Газете.ru», что цены на них растут опережающими темпами. Варданян заметила, что потом парковочные места сдают в аренду и просят очень дорого — минимум 200 тысяч. В итоге человеку при покупке квартиры придется очень большую сумму отдать при наличии машины. И под силу среднестатистическому россиянину это будет вряд ли.