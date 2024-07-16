Россиянам рассказали, что при попадании сока борщевика на кожу нужно стереть его салфеткой

В случае попадания сока борщевика на кожу, нужно немедленно его убрать салфеткой вплоть до мельчайшей капельки. Об этом рассказало издание «ФедералПресс».

Дело в том, что борщевик Сосновского, который можно встретить на дачах, вызывает сильные ожоги. Растение начало распространяться в России еще с середины XX века. Изначально его хотели использовать в качестве корма для животных.

После удаления сока с кожи необходимо закрыть пораженный участок частью плотной одежды, чтобы на него не попадали солнечные лучи. Далее пораженную область необходимо промыть прохладной водой с мылом в течение 10–15 минут. В случае попадания сока растения в глаза, необходимо обратиться к врачу.

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