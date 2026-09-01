01 сентября 2026 00:02 Суррогат близости. Почему обнимательные вечеринки набирают популярность и спасают ли они от одиночества Психолог Миллер: каддл-вечеринки могут снять стресс, но не заменят близости Фото: Chris Robbins/moodboard / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В России и во всем мире набирают популярность каддл-пати, или обнимательные вечеринки. Незнакомцы встречаются группой в безопасном пространстве под руководством психолога или профессионального ведущего и дарят друг другу тепло и заботу через невинный тактильный контакт. В каких условиях это происходит и помогает ли почувствовать себя лучше — в материале 360.ru.

Как проходят каддл-пати?

Обнимательные вечеринки (именно так cuddle party дословно переводится с английского) появились еще в 2004 году, их «родиной» стал Нью-Йорк. Авторы идеи — тренеры по отношениям и телесно-ориентированным практикам Рид Михалко и Марсия Бачински. Для России этот тренд пока относительно новый, хотя в крупных городах такие мероприятия проходят уже несколько лет. У вечеринок есть сайты и сообщества в соцсетях. Попасть в «обнимательную» группу с улицы нельзя — участники проходят предварительное собеседование, заполняют анкеты. Тем, кто проходит отбор, сообщают время и место встречи. Обычно с гостей взимают предоплату. Кроме того, участникам присылают свод правил. Главные из них — приходить трезвым, не касаться людей без разрешения и не превращать контакт в сексуальный (поцелуи и интимные прикосновения — под запретом). Нарушителей удаляют со встречи без возможности возвращения. Каддл-пати устраивают в арендованных для этого уютных пространствах. Это может быть студия для танцев и йоги или психологических тренингов или даже оборудованное подвальное помещение, пишет «Газета.ru».

Фото: Simon Katzer/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Участникам рекомендуют приходить в мягкой и удобной, не откровенной одежде. Гаджеты советуют отложить, чтобы не разрушать атмосферу. Люди знакомятся, рассказывают, чего ждут от вечеринки. Иногда ведущий предлагает какие-то активности вроде групповой медитации или расслабляющих игр, а потом участники просто обнимаются и болтают с кем хотят. Можно делать друг другу невинный массаж. Как правило, гостям предлагают легкие закуски и безалкогольные напитки — они входят в стоимость билета.

Почему каддл-вечеринки востребованы?

Группы каддлов в соцсетях набирают сотни, а то и тысячи подписчиков. Как правило, им от 25 до 40 лет. На этом заметные закономерности заканчиваются: среди любителей такого досуга — люди обоих полов, разных социальных статусов, в том числе состоящие в отношениях или браке. Многие участники тепло отзываются о встречах и обещают прийти на следующие. В чем здесь секрет?

Фото: Vladimir Godnik/moodboard / www.globallookpress.com

Обнимательные вечеринки — это не просто своеобразный досуг, а новая форма заботы о своем ментальном здоровье. За этим стоит биологическая потребность человека в тактильном контакте, отметила в беседе с 360.ru психолог Александра Миллер. По ее словам, рост запроса на каддл-пати, особенно в мегаполисах, — это следствие: цифровизации общения: живых эмоций и прикосновений становится меньше;

ускоренного ритма жизни и, как следствие, одиночества;

разрушения традиционных общинных связей: люди лишены привычной поддержки в виде объятий родных и близких.

«Наши тела помнят древнюю эволюционную программу: прикосновение равно безопасность. И этот дефицит, который мы не всегда осознаем, формирует мощный запрос на телесный контакт без обязательств», — пояснила Миллер. Она отметила, что участников каддл-вечеринок объединяют прежде всего высокий уровень социальной тревоги и ощущение дефицита «безопасных» прикосновений. В основном они этого не осознают — лишь чувствуют тревогу, пустоту и желание тактильного контакта.

Фото: Bernard Jaubert/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

В обычной жизни вас, скорее всего, неправильно поймут, если вы подойдете к незнакомцу и предложите обняться. «В России, с ее коллективной культурой и долгой историей жизни в коммуналках, [большое внимание уделяется соблюдению] личного пространства. Тактильный контакт с незнакомцами в общественных местах минимизирован — это этикет. Прикосновение воспринимается как вторжение», — продолжила психолог. Кроме того, такие контакты с чужими людьми могут оказаться небезопасными. На каддл-вечеринках комфортная обстановка и строгое правило согласия снимают напряжение — страх быть непонятым или использованным — и позволяют сосредоточиться на сенсорном опыте.

И это действительно работает?

Каддл-пати могут помочь снять острый стресс, способствуя выработке окситоцина и снижению уровня кортизола. Но это скорее временное обезболивающее, чем лекарство от одиночества. Миллер сравнила такие вечеринки с качественным массажем: травму он не вылечит, но снять мышечные зажимы и помочь прийти в ресурсное состояние может.

Участие в каддл-пати может стать суррогатом близости, если использовать его как единственный способ справиться с одиночеством. Риск заключается в избегании реальной уязвимости. Настоящие отношения — это всегда про сложность, конфликты, риск отвержения и глубокое принятие. На каддл-пати мы получаем «тепло без обязательств» и принятие без усилий. Александра Миллер практикующий психолог, сексолог

И, конечно, регламентированные объятия с чужими людьми не заменят контакта с любимыми. Одно осознанное и длительное (5–10 секунд) объятие с человеком, которому вы доверяете, принесет куда больше пользы.

Фото: Chris Robbins/moodboard / www.globallookpress.com