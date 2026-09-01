Суррогат близости. Почему обнимательные вечеринки набирают популярность и спасают ли они от одиночества
Психолог Миллер: каддл-вечеринки могут снять стресс, но не заменят близости
В России и во всем мире набирают популярность каддл-пати, или обнимательные вечеринки. Незнакомцы встречаются группой в безопасном пространстве под руководством психолога или профессионального ведущего и дарят друг другу тепло и заботу через невинный тактильный контакт. В каких условиях это происходит и помогает ли почувствовать себя лучше — в материале 360.ru.
Как проходят каддл-пати?
Обнимательные вечеринки (именно так cuddle party дословно переводится с английского) появились еще в 2004 году, их «родиной» стал Нью-Йорк. Авторы идеи — тренеры по отношениям и телесно-ориентированным практикам Рид Михалко и Марсия Бачински.
Для России этот тренд пока относительно новый, хотя в крупных городах такие мероприятия проходят уже несколько лет. У вечеринок есть сайты и сообщества в соцсетях.
Попасть в «обнимательную» группу с улицы нельзя — участники проходят предварительное собеседование, заполняют анкеты. Тем, кто проходит отбор, сообщают время и место встречи. Обычно с гостей взимают предоплату.
Кроме того, участникам присылают свод правил. Главные из них — приходить трезвым, не касаться людей без разрешения и не превращать контакт в сексуальный (поцелуи и интимные прикосновения — под запретом). Нарушителей удаляют со встречи без возможности возвращения.
Каддл-пати устраивают в арендованных для этого уютных пространствах. Это может быть студия для танцев и йоги или психологических тренингов или даже оборудованное подвальное помещение, пишет «Газета.ru».
Участникам рекомендуют приходить в мягкой и удобной, не откровенной одежде. Гаджеты советуют отложить, чтобы не разрушать атмосферу.
Люди знакомятся, рассказывают, чего ждут от вечеринки. Иногда ведущий предлагает какие-то активности вроде групповой медитации или расслабляющих игр, а потом участники просто обнимаются и болтают с кем хотят. Можно делать друг другу невинный массаж. Как правило, гостям предлагают легкие закуски и безалкогольные напитки — они входят в стоимость билета.
Почему каддл-вечеринки востребованы?
Группы каддлов в соцсетях набирают сотни, а то и тысячи подписчиков. Как правило, им от 25 до 40 лет.
На этом заметные закономерности заканчиваются: среди любителей такого досуга — люди обоих полов, разных социальных статусов, в том числе состоящие в отношениях или браке. Многие участники тепло отзываются о встречах и обещают прийти на следующие.
В чем здесь секрет?
Обнимательные вечеринки — это не просто своеобразный досуг, а новая форма заботы о своем ментальном здоровье. За этим стоит биологическая потребность человека в тактильном контакте, отметила в беседе с 360.ru психолог Александра Миллер.
По ее словам, рост запроса на каддл-пати, особенно в мегаполисах, — это следствие:
- цифровизации общения: живых эмоций и прикосновений становится меньше;
- ускоренного ритма жизни и, как следствие, одиночества;
- разрушения традиционных общинных связей: люди лишены привычной поддержки в виде объятий родных и близких.
«Наши тела помнят древнюю эволюционную программу: прикосновение равно безопасность. И этот дефицит, который мы не всегда осознаем, формирует мощный запрос на телесный контакт без обязательств», — пояснила Миллер.
Она отметила, что участников каддл-вечеринок объединяют прежде всего высокий уровень социальной тревоги и ощущение дефицита «безопасных» прикосновений. В основном они этого не осознают — лишь чувствуют тревогу, пустоту и желание тактильного контакта.
В обычной жизни вас, скорее всего, неправильно поймут, если вы подойдете к незнакомцу и предложите обняться.
«В России, с ее коллективной культурой и долгой историей жизни в коммуналках, [большое внимание уделяется соблюдению] личного пространства. Тактильный контакт с незнакомцами в общественных местах минимизирован — это этикет. Прикосновение воспринимается как вторжение», — продолжила психолог.
Кроме того, такие контакты с чужими людьми могут оказаться небезопасными.
На каддл-вечеринках комфортная обстановка и строгое правило согласия снимают напряжение — страх быть непонятым или использованным — и позволяют сосредоточиться на сенсорном опыте.
И это действительно работает?
Каддл-пати могут помочь снять острый стресс, способствуя выработке окситоцина и снижению уровня кортизола. Но это скорее временное обезболивающее, чем лекарство от одиночества.
Миллер сравнила такие вечеринки с качественным массажем: травму он не вылечит, но снять мышечные зажимы и помочь прийти в ресурсное состояние может.
Участие в каддл-пати может стать суррогатом близости, если использовать его как единственный способ справиться с одиночеством. Риск заключается в избегании реальной уязвимости. Настоящие отношения — это всегда про сложность, конфликты, риск отвержения и глубокое принятие. На каддл-пати мы получаем «тепло без обязательств» и принятие без усилий.
Александра Миллер
практикующий психолог, сексолог
И, конечно, регламентированные объятия с чужими людьми не заменят контакта с любимыми. Одно осознанное и длительное (5–10 секунд) объятие с человеком, которому вы доверяете, принесет куда больше пользы.
«Объятие с незнакомцем — это инструмент саморегуляции. Объятие близкого — это глубокая эмоциональная связь и основа психической устойчивости. Одно не отменяет, но и не заменяет другое», — подытожила Миллер.
Кроме того, каддл-пати — не для каждого. Людям в тяжелой депрессии или остром кризисе нужна глубинная психотерапевтическая работа, а объятия с незнакомцами могут лишь обострить чувства стыда и одиночества.
Люди с нарушением личных границ могут затрудниться вовремя сказать «нет», а склонные к созависимости — впасть в травматичную иллюзию близости.