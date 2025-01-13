Сегодня 17:12 Обматерили волонтеров «в пылу задач». Как центр спасения птиц в Анапе угодил в скандал 0 0 0 Фото: Belkin Alexey / Global Look Press Общество

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Волонтерский центр по спасению птиц в Анапе оказался втянут в скандал из-за роликов о том, что добровольцев якобы просто выгоняют на улицу, а вся работа по непонятной причине ставится на стоп. После этих публикаций на место «со скоростью 180 километров в час» примчался замминистра образования Кубани Сергей Урайкин, устроив разборки на повышенных тонах с матом и угрозами.

Откуда взялись данные, что волонтерский центр закрывают Видео со сборами в волонтерском штабе на Пионерском проспекте в Анапе начали публиковать в соцсетях еще в конце прошлой недели. «Да, это сейчас происходит. Всех пакуют, птицу пакуют, здесь больше реабилитационного центра нет и не будет, короче, сказали до полуночи всех отсюда выгнать, поэтому птицу отбирают, вывозят. А людям сказали: расходись кто куда. Все. Губернатор приехал, отчитался, и все закрыли. Так что штаб переезжает тоже, здесь его не будет», — заявила одна из активисток.

Еще одна волонтер в другом ролике показала обстановку в штабе, сообщив, что вот так там «происходят экстренные сборы».

Фото: РИА «Новости»

«К нам зашли и сказали, что у нас есть 20 минут, чтобы собраться. Собрать своих птиц и все, что здесь есть нашего. И человеком, за это ответственным, было сказано, что нас сюда заселили, чтобы что-то показать и снять, были репортеры, депутаты. Ходили тут делегациями. Все сняли. Вам покажут, как тут все хорошо, но нас выкинули отсюда», — пояснила она Публиковали в Сети и видео, автор которого сообщила, что у них есть четыре птицы в тяжелом состоянии, все на кислороде. Как их можно быстро куда-то перевезти — вопрос открытый.

«И очень сомнительно, куда вообще их и как… Они тяжелые. И еще у нас целая сушка мокрых птиц. Последнюю я приняла без мойки всю в мазуте», — добавила девушка.

Фото: РИА «Новости»

Координатор волонтерского штаба Гоар Аванесова при этом еще 11 января заявила журналистам, что никто никуда никого не выгонял, а штаб просто временно освободили, чтобы провести ремонт. «Со штабом все в порядке. Я не знаю, почему девочки так воспринимают информацию. Буквально на несколько дней мы хотели просто взять паузу, чтобы еще улучшить размещение птиц в стационаре», — заверила она в комментарии изданию «Подъем».

Девочкам сказали, что нам необходимо к конкретному времени разгрузить штаб, для того чтобы вывезти птицу безопасно и приступить к работам по ремонту. Девочки подумали, что насовсем они выезжают, и, к сожалению, начали снимать видео и выкладывать в Сеть. Гоар Аванесова

После того как в интернете появились эти панические ролики, с активистами поговорили прямо на месте, продолжила она, после этого все все поняли однозначно, что штаб не уезжает, а переезд — просто временное явление на два-три дня.

Один из экоактивистов Евгений Витишко в беседе с 360.ru также предположил, что часть волонтеров, вероятно, не поняла, что происходит. Не так трактовали информацию, в итоге сложилась такая неприятная ситуация.

Фото: РИА «Новости»

«Ничего не закрывали. В нашем волонтерском сообществе было принято решение о переносе. Делали это в ночь на пятницу, птиц как раз было немного. Мы переехали спокойно. Почему люди не поняли меня? Почему поднялся такой шум? Такой экшен? Да, наверное, не поняли. Сейчас мы оборудуем помещение. Вся смена останется такой же, она и сейчас работает в обычном режиме», — указал он.

Кто обматерил волонтеров на Кубани Но разъяснительными беседами внутри волонтерского сообщества дело не кончилось.

Вечером 12 января в центр прибыл разгневанный заместитель министра образования Краснодарского края Сергей Урайкин. Чиновник потребовал не снимать его на видео и начал отчитывать присутствующих за спекуляции.

Фото: соцсети Сергея Урайкина

«Если я хоть один телефон увижу возле себя, я вам слово даю, я просто попринимаю! Хватит уже издеваться, вы зачем, люди, издеваетесь? Вы взрослые здесь люди. Вы вообще понимаете, чем вы занимаетесь? Спекуляцией. У людей паника на всю страну», — негодовал он.

«Выгнали». Вы же пишите то, что вы птицу перевезли, что вы переходите куда-то, а не издевайтесь, *** до инфаркта ***довести *** Я летел *** сюда 180 [километров в час]! Чтобы приехать, что переезжаете отсюда? У вас у всех *** в порядке *** с головой? Сергей Урайкин

Люди, которых Урайкин так эмоционально отчитывал, ответили на это, что они и не утверждали, что их выгоняют из здания. «Почему на нас наезжаете? Найдите тех, кто заснял. Скажите когда», — заметил один из присутствующих.

Извинения Сергея Урайкина за разборки с волонтерами Весь этот диалог с оскорблениями быстро стал достоянием общественности, несмотря на угрозы Урайкина «попринимать», если он увидит хоть один телефон рядом с собой. В тот же день, уже ближе к полуночи, в Telegram-канале чиновника появился пост с извинениями.

Интересно Сергею Урайкину 34 года. Ранее он был помощником депутата Краснодарской городской думы, муниципальным депутатом, членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе. Сергею Урайкину 34 года. Ранее он был помощником депутата Краснодарской городской думы, муниципальным депутатом, членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе.

«Друзья, хочу принести искренние извинения за произошедшую в одном из волонтерских центров ситуацию. Эмоционально высказался — непрерывное напряжение дало о себе знать», — признался Урайкин.

По словам чиновника, «в пылу задач» все просто не поняли друг друга, но все переживают за общее дело. И людей, которые спасают пляжи Анапы и птиц от мазута, тысячи. Все трудятся одной командой.

Фото: РИА «Новости»

Тут же замминистра постарался объясниться более корректно, подчеркнув, что условия работы волонтеров для властей — приоритет, а информация про закрытие центра, которую кто-то разместил в соцсетях, не соответствует действительности.

Ночью я срочно приехал, так как получил такой сигнал. По факту оказалось, что переезд инициирован самими волонтерами в помещение для приема большего числа пострадавших птиц. Сергей Урайкин

Погорячившегося Урайкина вскоре поддержали волонтеры, назвав его «тем самым чиновником, которого каждый активист хотел бы видеть на своей стороне». По их словам, группа по отмыву птиц получила новый центр именно благодаря ему.

Фото: РИА «Новости»

«Мы не поддерживаем ситуации, когда должностные лица публично ругаются на людей, а тем более волонтеров. Но мы просим помнить, что в данной ситуации Сергей Урайкин тоже волонтер, потому что он замминистра образования, а не экологии», — отметили активисты в открытом письме. И, так же как и волонтеры, Урайкин, по их мнению, просто человек, который, помимо своей основной работы, постоянно пытается помочь спасти птиц. «Давайте включим режим доброты и простим его за этот импульсивный поступок», — попросили они.

Фото: РИА «Новости»

На скандал в волонтерском центре быстро отреагировал эколог Георгий Каваносян. Опубликовав в своем Telegram-канале видео разборок Урайкина с активистами, он заметил, что «у этого товарища надо изъять права на полгода за скорость 180 и впаять административку за мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка». «Простыми словами: так никому нельзя разговаривать с волонтерами! Особенно на фоне того, что Путин и Куренков благодарят этих самых волонтеров», — выразил уверенность специалист. После публичных извинений Урайкина он заметил, что именно так и должен выглядеть мужской поступок.

Человек ошибся — человек извинился. Это правильно. Спасибо. Я настоятельно советую всем сторонам сохранять взаимное уважение. Георгий Каваносян

Сколько птиц пострадали на Кубани из-за крушения танкеров По данным на 10 января, в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута из танкеров нашли почти 5794 пострадавшие птицы. «Центры реабилитации в Краснодарском и Ставропольском краях приняли уже 2652 особи», — сообщили в оперштабе региона.

Фото: РИА «Новости»

Там же подчеркнули, что поиск птиц на береговой линии продолжается круглосуточно. Мониторинговые группы оперативно передают их в центры (всего их шесть), где пернатых отмывают от мазута, лечат и отправляют на реабилитацию.

Сейчас на Кубани продолжает действовать режим ЧС федерального характера. Сотни спасателей и волонтеров ведут работы работы по сбору загрязненного грунта на побережье. Также идет процесс удаления нефтеводяной смеси из акватории и обработки сорбентом.