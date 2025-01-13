Владельцу разбившегося в Керченском проливе танкера предъявили два иска

Прокуратура и Морспасслужба подали в суд на владельца танкера «Волгонефть-212»

Фото: Пресс-служба МЧС

Новороссийская транспортная прокуратура и Морспасслужба предъявили иски владельцу потерпевшего крушение у берегов Черного моря танкера «Волгонефть-212». Об этом сообщили в Арбитражном суде Краснодарского края.

Исковые заявления к ООО «Кама Шиппинг» подали в январе. Оба документа к производству еще не приняли.

В картотеке суда не указаны ни статья, по которой компанию хотят привлечь к ответственности, ни суть требований Новороссийской транспортной прокуратуры и Морспасслужбы.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в акватории Черного моря 15 декабря. Это привело к разливу нефтепродуктов. Суда перевозили свыше 9000 тонн топлива.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что остатки мазута из потерпевших крушение танкеров могут вытечь во время курортного сезона.

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