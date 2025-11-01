О шельмовании, доброхотах и условке за смерть: как Поплавская спорила о любви к мигрантам

На днях первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин призвал не перегибать с жесткой риторикой по поводу трудовых мигрантов в России. Справедливые претензии не должны переходить в ксенофобию и «попытки сводить счеты», заявил он и предостерег борцов с трудовой миграцией от лицемерия. Вскоре ему жестко ответила Яна Поплавская. Какой совет дала актриса парламентарию?

О своем отношении к критике миграционной политики парламентарий развернуто высказался в комментарии «Абзацу» . По словам Затулина, нужно очень внимательно следить за тем, «чтобы это не переходило грань».

«Наши справедливые претензии в миграционной политике к отдельным мигрантам или целым отрядам трудовых мигрантов, к нелегальной миграции, они не должны переходить грани ксенофобии, превращаться в оскорбления и попытки сводить счеты», — указал депутат.

К сожалению, некоторые "доброхоты", скажу в кавычках, именно так видят свою задачу. Они не понимают и не хотят разделять проблемы нашей экономики, которая продолжает нуждаться в рабочих руках. Мы бы с удовольствием перешли на роботов [но такой возможности нет].

Тут же он вспомнил расхожую в советские годы фразу о том, что к коммунизму страна уже подошла, а коровы за людьми не поспевают.

«Вот точно так же мы все решили в нашей экономике, но роботы за нами не успевают. Число роботов на 10 тысяч человек у нас в разы меньше, чем в других странах. Поэтому это еще впереди. А пока этого нет, наша зависимость от необходимости рабочих рук сохраняется», — подчеркнул собеседник издания.

Об агрессии к приезжим, глупости и бумеранге

Затулин убежден, что отношение к мигрантам должно оставаться человеческим: нельзя шельмовать людей только потому, что они любят плов или живут не по российским традициям.

«Не сомневайтесь, это обязательно отзовется русским и русскоязычным, которые остались за границей», — предупредил он.

Обратился депутат и к Евангелию, процитировав завет относиться к людям так, как вы хотите, чтобы они относились к вам. Агрессия к мигрантам не сила, а глупость, которая возвращается бумерангом, убежден Затулин.