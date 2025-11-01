О шельмовании, доброхотах и условке за смерть: как Поплавская спорила о любви к мигрантам
На днях первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин призвал не перегибать с жесткой риторикой по поводу трудовых мигрантов в России. Справедливые претензии не должны переходить в ксенофобию и «попытки сводить счеты», заявил он и предостерег борцов с трудовой миграцией от лицемерия. Вскоре ему жестко ответила Яна Поплавская. Какой совет дала актриса парламентарию?
Справедливые претензии, но не оскорбления
О своем отношении к критике миграционной политики парламентарий развернуто высказался в комментарии «Абзацу». По словам Затулина, нужно очень внимательно следить за тем, «чтобы это не переходило грань».
«Наши справедливые претензии в миграционной политике к отдельным мигрантам или целым отрядам трудовых мигрантов, к нелегальной миграции, они не должны переходить грани ксенофобии, превращаться в оскорбления и попытки сводить счеты», — указал депутат.
К сожалению, некоторые "доброхоты", скажу в кавычках, именно так видят свою задачу. Они не понимают и не хотят разделять проблемы нашей экономики, которая продолжает нуждаться в рабочих руках. Мы бы с удовольствием перешли на роботов [но такой возможности нет].
Константин Затулин
Тут же он вспомнил расхожую в советские годы фразу о том, что к коммунизму страна уже подошла, а коровы за людьми не поспевают.
«Вот точно так же мы все решили в нашей экономике, но роботы за нами не успевают. Число роботов на 10 тысяч человек у нас в разы меньше, чем в других странах. Поэтому это еще впереди. А пока этого нет, наша зависимость от необходимости рабочих рук сохраняется», — подчеркнул собеседник издания.
Об агрессии к приезжим, глупости и бумеранге
Затулин убежден, что отношение к мигрантам должно оставаться человеческим: нельзя шельмовать людей только потому, что они любят плов или живут не по российским традициям.
«Не сомневайтесь, это обязательно отзовется русским и русскоязычным, которые остались за границей», — предупредил он.
Обратился депутат и к Евангелию, процитировав завет относиться к людям так, как вы хотите, чтобы они относились к вам. Агрессия к мигрантам не сила, а глупость, которая возвращается бумерангом, убежден Затулин.
На комментарий Затулина вскоре отреагировала Яна Поплавская. Актриса часто прямо высказывает свое мнение относительно внутриполитических событий в стране, поднимает в том числе и мигрантский вопрос, освещая громкие скандалы, связанные с приезжими.
«Депутат Затулин цитирует Евангелие: „Как хотите, чтобы к вам относились люди, так и вы поступайте с ними“. Все верно: если депутат Затулин хочет, чтобы его уважали россияне, то и он должен уважать россиян. Но пока парламентарий больше уважения проявляет к мигрантам», — отрезала она.
И опять у него виновато российское население: оказывается, мы получаем ограбления, избиения, изнасилования от гастарбайтеров за то, что неуважительно относимся к фестивалям плова, а не наоборот.
Яна Поплавская
Непонятный сверхгуманизм
Позже Поплавская опубликовала видео подмосковной прокуратуры с избиением инвалида — на мужчину напал приезжий из Узбекистана. Сейчас приговор мигранту широко обсуждается в Telegram-каналах.
«Человек из этого видео погиб после пары ловких ударов приезжего „ценного специалиста“. Приговор жесточайший…<…> Год условного заключения!» — поразилась актриса.
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов также разделил негодование Поплавской, признавшись, что этот приговор — очередное проявление непонятного «сверхгуманизма» к выходцам из Средней Азии.
Депутат Затулин говорит о том, что жесткая риторика в отношении мигрантов не должна выливаться в перегибы и разжигание ненависти. Все верно. Однако подобные прецеденты не могут вызывать у общественности другой реакции, кроме непонимания и гнева.
«Исходя из судебной практики складывается впечатление, что наличие иностранного гражданства стран Средней Азии и Закавказья при совершении преступления (включая тяжкие и особо тяжкие) стало восприниматься российским судебным сообществом как смягчающее вину обстоятельство. Хотя должно быть совершенно наоборот», — заметил Кабанов.
Он подчеркнул, что наличие у лица иностранного гражданства в случае совершения им преступления должно признаваться обстоятельством, отягчающим наказание. Но, кроме правовых мотиваций, должны быть еще и незыблемые понятия морали.
«По этой вопиющей ситуации подготовлю обращение в судебный департамент при Верховном суде РФ и на имя председателя СК РФ Александра Ивановича Бастрыкина», — заключил общественник.