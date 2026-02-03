Сегодня 02:11 Утешение для разочарованных и отчаявшихся. О чем просят у Максима Грека и иконы «Отрада» 3 февраля Священник Конюхов рассказал, о чем молятся Максиму-утешителю 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

В православном календаре 3 февраля соединяются сразу два значимых события: празднование Ватопедской иконы Божией Матери «Отрада» (или «Утешение») и день чествования памяти преподобного Максима Грека, или Максима-утешителя. Разбираемся, что это за праздники и как они связаны между собой, что можно и нельзя делать в этот день.

История Ватопедской иконы Божией Матери «Отрада» (или «Утешение»)

Икона находится в Афоне в древнем Ватопедском монастыре, в храме Благовещения. «Ватопед» переводится с греческого как «куст отрока». Возле этого монастыря юный Аркадий, сын последнего императора Римской империи Феодосия Великого, в шторм упал с корабля в море, и волны выбросили его на берег. Его обнаружили стоящим под кустом. Считается, что именно заступничество Богоматери помогло царевичу выбраться из моря живым. В благодарность император богато украсил монастырь.

Фото: РИА «Новости»

Икона изображает Богоматерь повернутой к правому плечу. По преданию, в 807 году она обратила лицо к молившемуся игумену монастыря, чтобы предупредить о том, что обитель хотят ограбить разбойники. Христос заслонил матери уста — он считал нападение разбойников заслуженным наказанием за грехи. Но Богоматерь убрала его руку и продолжила говорить. В итоге иноки поднялись на стены монастыря и предотвратили нападение. После этого икону сняли (она была частью стены, то есть это была фактически роспись на доске) и поместили в кивот, и уже ее копия появилась на Руси. Она по сей день очень почитается и называется «Отрада», или «Утешение». «Божия матерь проявляет материнскую любовь и заботу даже тогда, когда ее дети ведут себя очень хорошо. Монахи через Богородицу получили отраду, утешение, хотя Христос считал, что они могут понести заслуженное наказание. Искренняя молитва к Божией Матери, ее истинная любовь утешила их, и скорбные обстоятельства жизни прошли мимо них», — отметил в беседе с 360.ru священник, клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, само понятие «утешение» в данном случае символизирует не столько избавление от горя и исполнение желаний, сколько достижение особого духовного состояния.

Утешение — это внутреннее состояние души человека, когда он с миром принимает обстоятельства жизни, получая помощь от Бога, от Богородицы, от святых. Он перестает бороться с Богом, навязывать Богу свою волю, а учится в тех обстоятельствах, которые уже есть, максимально проявлять себя, свой талант. Это глубокое чувство мира, тишины в сердце. Николай Конюхов священник

Историк-религиовед Николай Сапелкин, говоря о назначении Ватопедской иконы, использовал слово «утешение» в несколько другом смысле. «Она дает утешение прежде всего в земных скорбях. Потеря близкого человека, какие-то неудачи в жизни, общая растерянность требуют утешения. Это утешение должно быть персонифицировано в молитве, обращено к кому-то. Вы обращаетесь со словами молитвы не просто к Божией Матери, а к ее конкретной иконе», — пояснил он 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, утешение человека в беде — одна из главных задач православия в целом. Христианская вера направлена на «изгнание зверя из человека, то есть содействие его спасению для избавления от всех греховных помыслов и деяний». Но на этом пути нас подстерегает много сложностей, переживаний и искушений. «В момент скорби человек может растеряться, совершить оплошность, совершить то, что церковь называет грехом, то есть либо духовное, либо телесное падение. Этот грех может <…> иметь внешнее проявление, даже в виде преступления», — продолжил Сапелкин. Чтобы удержаться от греха, нам требуется духовное утешение, прежде всего через молитву.

Образов у Богородицы множество, и обратиться за утешением, ободрением и заступничеством можно к любому. Евангелие гласит, что Господь внимательно прислушивается к просьбам Божией Матери. «Нам иногда стыдно даже глядеть Господу в глаза и напрямую что-то просить, и мы обращаемся к Богородице, чтобы она поддержала нашу молитву Богу, походатайствовала. Даже когда мы понимаем, что находимся в обстоятельствах, которые сами заслужили своими грехами, неразумием, то есть получаем логичное наказание, есть надежда, что она проявит к нам в милосердие и даст нам отраду, утешение», — подчеркнул Николай Конюхов.

Фото: Репродукция иконы «Преподобный Максим Грек». Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник. / РИА «Новости»

День преподобного Максима Грека

Кем был Максим-утешитель

С понятием утешения связана еще одна дата, отмечаемая 3 февраля.



Преподобный Максим Грек, будучи ученым-переводчиком, претерпел на Руси множество страданий. Русские люди пригласили его на свою землю в 1518 году для перевода духовных книг с греческого языка. Максим Грек был очень образованным, но тем, кто не слишком хорошо разбирался в предмете, показалось, что он вместо того, чтобы переводить книги, портит их. На ученого возвели напраслину. Его заключили в темницу, в которой он просидел большую часть своей жизни — 20 лет. Однако даже в таких обстоятельствах он получил утешение и внес большой вклад в развитие культуры, написав более 300 литературных произведений.

Он оказался в тюрьме больше из политических проявлений. Все-таки человеком он был чужим, из другой культуры, очень грамотным, получил значительное влияние и при княжеском дворе, и в церкви. Конечно, у него появилось очень много оппонентов, и из-за них он попал в заточение. Но там не ожесточился, продолжил главный путь монашеского делания — молитву и покаяние. Это укрепило его в его жизни, в его правоте. Он искал в молитве утешения, а когда сам стал святым, то сделался примером пути к спасению через усердные молитвы, прощение всех обидчиков и упование на Бога как на главного утешителя. Николай Сапелкин историк-религиовед

Максим Грек окончил свою жизнь в Троице-Сергиевой лавре, так и не вернувшись на родину. Несмотря на гонения, пережитые на Руси, он называл ее святейшей. Как ни удивительно, и русские люди в итоге стали почитать его великим святым. Преподобному Максиму Греку — в народе его прозвали Максимом-утешителем — молятся в том числе те, кто несправедливо терпел, кого незаслуженно обидели. «Когда нас на работе начальник обижает или повысили проценты по ипотеке — складывается какая-то несправедливая ситуация, из которой мы можем выйти либо сломленными либо, наоборот, укрепленными, — мы хотим, чтобы нас, как Максима Грека, это не сломило, и молимся, чтобы он дал и нам утешение и мы могли пережить тяжелые обстоятельства», — резюмировал Николай Конюхов.

Фото: РИА «Новости»

Как утешение может помочь верующим в современном мире

Собеседники 360.ru отметили, что в непростое время конфликтов, расколов и тревог верующим людям особенно важно обращаться к религии и пытаться достичь утешения как внутреннего равновесия. Николай Сапелкин посоветовал вместо того, чтобы «становиться заложником новостной ленты», молиться, сохранять оптимизм и стараться уделять больше внимания собственной жизни. «Молитва способна вывести вас на путь личного нравственного совершенствования, когда вы начнете размышлять не о том, как действуют главы других стран и что происходит на других континентах, а о том, что происходит с вами. Как вы живете? Как вы влияете на близких людей, а они на вас? Тогда вы уже поменяете вектор восприятия с глобальной повестки, с „космических“ высот до своего окружения», — рассудил историк-религиовед.

Фото: РИА «Новости»

Николай Конюхов согласился с тем, что отчаяние и уныние может захватывать нас тогда, когда мы пытаемся все контролировать, в том числе события в мире, «то есть как бы себя ставим на место Бога». «Тогда мы очень быстро разочаровываемся. Мы видим, что не можем повлиять на эти вещи, чувствуем какую-то несправедливость, и у нас начинают зарождаться грустные мысли, появляется отчаяние в сердце. А если мы учимся доверию Богу и стараемся делать то, что от нас действительно зависит, через это можно успешно пройти свою жизнь», — заметил он.

Что можно и нельзя делать 3 февраля

В День Максима-утешителя, как ни странно, считается хорошей приметой что-то потерять: можно найти втрое больше добра. Если заняться благотворительностью, помочь нуждающимся, а также помириться с врагами, тоже обретете счастье. А вот строить козни, сплетничать, жаловаться на жизнь не стоит — это только приумножит неприятности. Раньше 3 февраля в домах также зажигали огонь, чтобы привлечь в семью благополучие. Супруги рука об руку шли к дереву и стряхивали с него иней или снег — примета гласила, что если он упадет им на головы одновременно, брак будет мирным и гармоничным. А верным способом потерять семейное счастье в этот день считалось дать соль взаймы.