Рост цен в 2026 году затронет практически все сферы торговли и услуг. Несмотря на замедление инфляции в конце декабря, минимальных показателей она не достигла. Кроме того, на повышение цен повлияют увеличение налога на добавленную стоимость до 22%, утилизационные сборы, а также рост действующих и введение новых тарифов.

Как изменятся цены на продукты в 2026 году

В уходящем году продовольственная корзина россиян подорожала на 7–9%, что выше уровня среднегодовой инфляции, которая опустилась до 6%. Но в следующем году снижения цен на продукты не произойдет. Оптовые производители кондитерских изделий, чая, и кофе предупредили ретейлеров, что увеличат закупочные цены на свою продукцию с поставками с 1 января 2026 года из-за повышения НДС до 22%. Изменение налога не коснется лишь товаров первой необходимости, облагаемых сейчас по ставке 10%, — это мясо, молоко, овощи, яйца, крупы, все виды муки, хлеб, сахар, соль и макароны.

Фото: Stefan Klein/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Это не учитывает стоимость упаковки и логистики, которую оптовики включают в итоговую цену. Федеральная антимонопольная служба уже пригрозила принять меры в случае выявления необоснованного повышения закупочных и розничных цен.

Что будет с ценами на алкоголь и сигареты

Цены на алкоголь точно пойдут вверх из-за новых акцизов. По оценке главы компании WineRetail Александра Ставцева, стоимость бутылки вина в рознице вырастет на 70–100 рублей. Такой прогноз он сделал в беседе с «Коммерсантом». Акцизы на пиво, медовуху и сидр с 1 января поднимутся до 33 рублей за литр. Это вынудит производителей также поднять цены для ретейла. Акциз на алкоголь крепче 18 градусов с 1 января будущего года подорожает до 824 рублей за литр. Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский подсчитал, что для простых покупателей цена за поллитровую бутылку увеличится на 30 рублей. Покупатели увидят замену ценников только в марте, потому что до 1 января производители значительно нарастят производство продукции.

Фото: Marcus Brandt/dpa / www.globallookpress.com

С 1 января также вырастут на 7% акцизы на все виды табака (трубочный, курительный, жевательный, кальянный) и на 11,3% — на сигареты. В среднем вредная продукция подорожает на сумму от 10 до 15 рублей.

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2026 году

Индексацию коммунальных тарифов в 2026 году проведут дважды. Первое повышение ждет россиян 1 января и составит не более 1,7% от общей суммы. Это связано с повышением тарифа НДС. Вторую индексацию, которая станет основной, проведут в октябре. Она составит от 8 до 19,7%. Такой разброс объясняется разными индексами для регионов. В Москве осеннее повышение будет на 15%, в Санкт-Петербурге — на 14,6%. Всероссийскими лидерами по повышению стоимости жилищно-коммунальных услуг станут Ставропольский край (23,7%), Дагестан (21,4%) и Тамбовская область (19,2%). Как изменятся цены на импортные товары и технику Впервые с 2004 года правительство пересмотрело максимальную ставку на импортные товары. Она увеличится с 30 до 74 тысяч рублей для партий стоимостью свыше 10 миллионов рублей. Как пояснили в Минпромторге, при расчетах учли накопленную за все годы инфляцию. В ведомстве добавили, что также пересмотрели ставки таможенных сборов для товаров электроники. С 1 января 2026 года они увеличатся до 73 860 рублей вне зависимости от объема поставок.

Фото: РИА «Новости»

И это будет не последнее повышение цен на технику в предстоящем году. С 1 сентября с отечественных производителей и импортеров электроники возьмут технологический сбор в пять тысяч рублей за единицу товара. Перечень наименований, на которые распространят действие сбора, правительство утвердит отдельным документом. Добавлять новые категории станут поэтапно. Первой в реестр попадет уже готовая техника: ноутбуки, смартфоны, планшеты и светотехнические изделия.

Как изменятся цены на общественный транспорт, билеты на поезда и самолеты в 2026 году

Департамент транспорта Москвы объявил о повышении тарифов на проезд в городском транспорте с 2 января. Цена разовой поездки на трамваях, автобусах, электробусах метро, МЦК и МЦД по билету «Кошелек» на карте «Тройка» составит 75 рублей. Самым выгодным способом оплаты останется биометрия — 71 рубль. Билет «90 минут» обойдется в 112 рублей. За поездку по пригороду пассажиры заплатят 102 рубля. Для тех, кто привык платить банковской картой, цены также вырастут до 83 рублей в центральной зоне и до 110 рублей — в пригороде. Подорожают и абонементы: до 3460 рублей — на 30 дней, до 8450 рублей — на 90 дней и до 24 900 рублей — на год.

Фото: РИА «Новости»

Также в Департаменте транспорта предупредили автомобилистов о повышении цены за эвакуированные машины до 8,5 тысячи рублей. Но если водитель произведет оплату до того, как заберет свою машину, то ему сделают скидку в 25%. Также повысят цены на проезд в общественном транспорте в Московской области. Проезд в автобусах обойдется пассажирам в 73 рубля при оплате картами «Тройка» или «Стрелка», а также банковскими картами. Власти Санкт-Петербурга объявили, что в 2026 году цены на проезд в транспорте повышать не станут. РЖД также не станет менять стоимость проезда в поездах дальнего следования. Последнее повышение цен на билеты на 10% произошло 1 декабря, поэтому следующая индексация ожидается только в 2027 году. Зато на 150 рублей вырастут цены для пассажиров самолетов. Дополнительный сбор направят на ремонт аэропортов. Изначально Росавиация планировала брать деньги с перевозчиков за счет повышения тарифа на аэронавигацию, но авиакомпании добились того, чтобы сбор был с пассажиров.

Что будет с ценами на автомобили и какие повышения ждут водителей в 2026 году

Новая методика расчета утилизационного сбора на автомобили начала действовать 1 декабря. Теперь при уточнении цены учитывается не только объем, но и мощность двигателя, а также возраст транспортного средства. Льготные ставки в 3400 и 5200 рублей оставили только для новых автомобилей и машин старше трех лет с мощностью до 160 лошадиных сил и двигателем внутреннего сгорания, а также до 80 лошадиных сил — для гибридов и «электричек».

Фото: РИА «Новости»

Более мощные авто будут облагаться повышенной ставкой по прогрессивной шкале, таким образом, размер сбора будет колебаться от 750 тысяч до 4,6 миллиона рублей за машину. При этом с 1 января стоимость утильсбора проиндексируют. Владельцев новых автомобилей старше трех лет и мощностью двигателей до 160 лошадиных сил новая мера не коснется. Для них останутся прошлогодние льготные цены. Владельцам более мощных транспортных средств нужно приготовить достаточно крупные суммы. Если мощность двигателя — до 190 «лошадок», то придется отдать от 307 200 до 4 389 600 рублей за автомобиль старше трех лет. Разница между тарифами зависит от объема бензобака. За более мощные машины с показателями до 220 лошадиных сил придется отдать от 316 800 до 4 456 800 рублей. Любители погонять, чьи машины обладают мощностью до 250 лошадиных сил, заплатят от 324 тысяч до 4 524 000 рублей соответственно. Самый высокий тариф установили для водителей автомобилей с мощностью двигателя до 500 лошадиных сил. Сбор начинается с 3 201 600 до 6 885 600 рублей.

Фото: РИА «Новости»

Водителей большегрузов с 1 февраля 2026 года ждет поэтапная отмена понижающего коэффициента за проезд по федеральным трассам. Это означает, что за один километр пробега водитель фуры заплатит около 5,1 рубля. Кроме того, несколько регионов России повысят цену на технический осмотр транспортных средств, а также пересмотрят транспортный налог для легковушек.

Что будет с ценами на жилье в 2026 году

Стоимость жилья в новостройках в 2026 году вырастет на 6%, но объем предложений на рынке значительно сократится. Такой прогноз в комментарии Forbes сделали аналитики компании «Яков и Партнеры» и Единого ресурса застройщиков. Авторы пояснили, что обычная ставка по ипотеке пока еще недоступна для многих россиян, а условия по льготным займам ужесточат с 1 февраля. В силу вступит новая норма «одна семья — одна ипотека», а супругов обяжут становиться созаемщиками. С учетом снижения числа покупателей затраты девелоперов увеличились из-за роста цен на строительные материалы и зарплаты работников, поэтому объем предложения на рынке снизится. Цены на вторичном рынке жилья в 2026 году снова пойдут вверх и вырастут в среднем на 10–12%. Об этом в комментарии «Газете.ru» заявил руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов. Он подчеркнул, что ожидает роста спроса среди покупателей во второй половине года, когда, по его мнению, Центробанк снизит ключевую ставку до комфортных значений.