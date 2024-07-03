04 июля 2024 01:24 Авиакомпании заплатят за ремонт аэродромов. Билеты на самолеты теперь подорожают? Эксперт Ространснадзора Смирнов: сбор на ремонт аэродромов ударит по билетам 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Транспорт

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Росавиация объявила о повышении сбора за аэронавигацию с российских авиакомпаний с 1 августа 2024 года. Руководитель ведомства Дмитрий Ядров заявил, что сумма в среднем вырастет на 150 рублей за одного пассажира. Окончательная цифра станет известна после принятия закона. Средства направят на ремонт аэродромов. Перевозчики раскритиковали решение об индексации сбора, предупредив, что билеты на рейсы подорожают. 360.ru выяснил, почему ремонт аэропортов возложили на авиакомпаниии и как новый сбор ударит по карманам россиян.

На что пойдут деньги?

Сборы за аэронавигацию российские перевозчики платят уже много лет. Тариф зависит от максимальной взлетной массы (МВМ) самолета и его маршрута. В 2022 году ставка на внутренних рейсах для оборотов в МВМ до двух тонн составляла 150,1 рубля за 100 километров полета. Для самолетов с МВМ от 50 до 100 тонн — 1105 рублей, более 400 тонн — 1538 рублей. В прошлом году тарифы выросли на 10%. Новая индексация предусматривает повышение сборов на 37% внутри страны и в два раза на международных рейсах.

Фото: РИА «Новости»

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что новое повышение уже одобрили в ФАС и теперь осталось только дождаться закона, чтобы начать новый сбор средств. Он подчеркнул, что деньги пойдут на реконструкцию аэродромов. «Механизм финансирования — повышение ставки сбора за аэронавигацию на 150 рублей. Это так называемые пролетные средства, они будут собираться в единый котел», — заявил глава ведомства. По его оценке, сбор позволит ежегодно пополнять фонд на 10-12 миллиардов рублей. При этом мера коснется не всех. От повышения аэронавигационных сборов освободили самолеты, осуществляющие рейсы внутри Дальневосточного федерального округа.

Фото: РИА «Новости»

Минтранс в начале прошлого года заявлял, что реконструкция требуется 116 аэродромам. На ремонт 75 воздушных гаваней власти выделили из бюджета 250 миллиардов рублей и планировали привлечь бизнес через механизм государственно-частного партнерства.

Еще 51 аэродром с низким пассажиропотоком решили восстановить через фонд капитального ремонта, который наполняли за счет сборов за аэронавигацию.

За все заплатят пассажиры

Крупнейшие авиакомпании России заявили, что повышение тарифа на аэронавигацию в результате ляжет на плечи пассажиров, так как единственный способ заработка перевозчика — это продажа авиабилетов. Представители «Аэрофлота» в комментарии газете «Коммерсант» отметили, что рентабельность пассажирских перевозок ниже, чем в других отраслях экономики и зависит от количества клиентов и спроса на услуги. «Вне зависимости от источника средств для формирования фонда в конечном счете данная нагрузка так или иначе ложится на пассажира», — заявили в компании.

В S7 Airlines отметили, что за последние годы оплата за услуги аэропортов значительно выросла. В воздушных гаванях с новыми терминалами стоимость обслуживания рейсов поднялась в два раза. При этом с 2022 года аэронавигационные сборы подорожали на 76%. Дальнейшая индексация скажется на ценах на билеты.

Фото: РИА «Новости»

Представители перевозчика подчеркнули, что авиакомпании необходимо включать в обсуждение планы по реконструкции аэропортов. Важно, чтобы затраты соответствовали спросу на авиаперелеты. В противном случае получится так, что ремонт сделают, а количество пассажиров окажется незначительным. Источник в еще одной крупной авиакомпании подчеркнул, что двукратное повышение сбора на зарубежные рейсы заставит перевозчиков сократить их число и повысить цены на билеты на оставшихся направлениях.

Новый удар по авиакомпаниям

Капитальный ремонт российских аэродромов и обновление оборудования не проводили около 30 лет, поэтому это необходимая мера. Но брать за это деньги с авиакомпаний, которые и без того находятся в сложном положении, — это несвоевременное решение. Об этом 360.ru заявил председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

Он пояснил, что введенные санкции в виде запрета на полеты в страны Европы, а также закрытое небо крупнейших городов на юге России сильно ударили по доходам перевозчиков.

Авиакомпании находятся в непростом положении. Хотя они молодцы, что они смогли восстановить число перевезенных пассажиров до санкционного периода. Но финансовое качество значительно ниже, чем было, когда нас пускали в Европу, когда мы летали во все города нашей страны. Сегодня небо ЕС закрыто, 10 или 11 городов, в числе которых миллионники, закрыты для полетов. Олег Смирнов Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора

Эксперт добавил, что при этом расходы авиакомпаний на содержание самолетов выросли в несколько раз. Если раньше западные компании-производители поставляли необходимые детали по рыночным ценам, то теперь им на смену пришел параллельный импорт, когда доставка запчастей идет через несколько стран, что сильно повышает итоговую стоимость.

Фото: Викимедиа

Олег Смирнов подчеркнул, что гражданская авиация — это многоплановый бизнес, состоящий из нескольких участников: аэропортов, авиакомпаний, госкорпорации по организации воздушного движения. Но деньги в отрасль приносят только перевозчики, которые получают их за счет билетов.

Из заработанного они платят аэропортам очень приличные суммы, поэтому выбора у них нет — цены на билеты они повысят, так как это их единственный способ заработка. Олег Смирнов Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора

По его прогнозу, это приведет к снижению пассажиропотока, а значит заработок авиакомпаний уменьшится, от чего пострадает вся отрасль, включая аэропорты, которым требуется ремонт. «Поэтому схема с повышением тарифа непродуманная. Нужно искать другой выход, чтобы не оставлять аэродромы без ремонтов и это не угрожало потерей пассажиров перевозчикам. Выход из этой ловушки очевиден — индексировать помощь из бюджета», — подытожил эксперт.

Ошибка регулирования

Вопрос возложения расходов на ремонт аэродромов на перевозчиков связан с первоначальной ошибкой регулирования по содержанию воздушных гаваней. Об этом 360.ru заявил независимый аналитик по вопросам экономики и основатель Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов. «Когда систему вводили в нулевые, про ремонт инфраструктуры никто не думал. Сейчас пришло время и расходы решили возложить на авиакомпании, а они, соответственно, — на пассажиров», — пояснил он. Эксперт добавил, что если количество покупателей авиабилетов снизится, то перевозчики пойдут к правительству за новыми субсидиями. В этом и заключается главная ошибка регулирования отрасли аэропортов. Он не исключил, что так эта ситуация и закончится. Перевозчики начнут пугать повышением цен на билеты. Власти к этому «заламыванию рук» готовы.