Новый год без «майонезной комы»: простые советы, как не переесть ночью 1 января

До Нового года остаются считаные дни, и одним из самых актуальных вопросов перед новогодней ночью остается тема переедания. Увы, но многие каждый раз наступают на одни и те же грабли с тазом оливье. Так как подготовить организм к встрече года Красной Лошади и не впасть в «майонезную кому», разбирался 360.ru.

Как не переесть на Новый год С проблемой переедания в новогоднюю ночь, думаем, сталкивались если не все, то очень многие. Удержаться за столом действительно бывает очень сложно: 31 декабря такой суетной день, кто-то убирает дом к приходу гостей, кто-то бегает в поисках подарков, которые не успел купить заранее, кто-то готовит большой праздничный стол. Поесть нормально времени нет, как итог — вечером, когда начинаются проводы старого года, удержаться и не съесть лишнего очень сложно. А ведь это еще только начало праздника. Так как же быть? Может быть, стоит попробовать найти время и поужинать нормально заранее, чтобы не переесть ближе к курантам? Диетолог и нутрициолог Елена Соломатина называет это хорошим рабочим способом избежать переедания и проблем с пищеварением. По словам эксперта, организм человека в эту праздничную ночь вообще испытывает большой стресс: вместо того чтобы спать и восстанавливаться, его заставляют работать в усиленном режиме, нагружают едой.

«И он не понимает, почему ему вдруг нужно вырабатывать ферменты в таком количестве, желудочный сок, именно в то время, когда он это делать не должен. Поэтому, повторюсь, для организма это очень большой стресс. И чтобы его как-то минимизировать, днем 31 декабря мы живем как обычно, но ужин стоит сделать чуть попозже, чем обычно, или совместить ужин уже с проводами старого года», — посоветовала врач.

А уже ночью 1 января можно подавать какие-то изысканные и легкие закуски. Еще один совет — сделать веселую и необычную программу, не сильно завязанную на гастрономических утехах. Нужно переключать внимание организма: когда человек увлечен какими-то другими делами, то он на еду уже не так бросается, действует уже не та доминанта. Елена Соломатина

Чтобы не переборщить с любимой «шубой» и оливье, стоит заполнять ими не всю тарелку. Половину ее отдавать свежей зелени, огурцам, помидорам. И так с каждой порцией.

«Потому что гормон грелин — гормон голода — вырабатывается в желудке, и, соответственно, чем мы быстрее заполним желудок, но не калорийной едой, тем быстрее мы создадим объем и тем меньше грелина будет вырабатываться. Нужно прислушиваться к своем организму. Уже через 20 минут после порции он может дать сигнал, что на самом деле сыт», — пояснила Соломатина. Диетолог и нутрициолог Анна Белоусова рекомендует не есть больше двух-трех столовых ложек классических салатов. В таком количестве вреда ни для ЖКТ, ни для талии не будет.

«А у нас принято так шваркнуть горку соседу на тарелку. И человек не знает, куда от этой порции деваться. Вот если так не есть майонезные салаты, то, в общем-то, ничего страшного. Они не должны занимать полстола. Стоит рассчитать, чтобы таких блюд хватило каждому гостю по две, максимум по три столовые ложки», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Не так, как принято есть их у нас, в тазиках, — это худший вариант, потому что и жиров много, и углеводов много, и нагрузочно для желудка, переваривается все с трудом. Так что в большом количестве эти классические салаты — нежелательные гости. Анна Белоусова

Как снизить калорийность новогодних блюд Второй совет для помощи своему организму в новогоднюю ночь — попробовать сделать традиционные блюда более легкими. Меньше жира, меньше калорий — ваша пищеварительная система будет очень рада такому подарку.

«Если мы готовим сами, тот же салат оливье можно делать не с колбасой, а с нежирным мясом, можно с куриной грудкой. В „шубу“ и оливье можно не добавлять картофель, они и без него могут быть очень вкусными. Также в „шубу“ можно класть не слишком много сельди, которая задерживает воду», — рекомендовала Соломатина.

Поменьше картофеля — побольше овощей, можно заменить картошку топинамбуром, можно сельдереем, Майонез стоит разбавить нежирной сметаной либо йогуртом. Также лучше сделать упор именно на овощных салатах, если кто-то любит морепродукты, то на них. Лучше купить чего-то изысканного, но меньше, а не тратить все деньги, условно, на колбасу. Елена Соломатина

Горячие блюда тоже лучше делать без тяжелых майонезных соусов. Кто-то сейчас готовит мясо и птицу на гриле, но можно использовать и старые методы.

«Например, раньше, когда грилей не было, цыпленка готовили на бутылке. Его обмазывали лимоном или горчицей и отправляли в духовку. И мясо получалось очень мягким и не таким жирным. Вообще лучшим вариантом будет не жарка, а именно запекание», — пояснила эксперт.

В качестве достаточно легкого и вкусного блюда новогоднего стола можно отметить заливную рыбу. В ней мало жиров и много легкого для усвоения белка, говорит Белоусова. А самым тяжелым блюдом на Новый год специалист назвала гуся с яблоками.

«Это, пожалуй, самое вредное блюдо новогоднего стола, если кто-то до сих пор такое делает. Да и в принципе тяжелое горячее — это жирная птица, жирное мясо, которого люди иногда переедают», — добавила собеседница 360.ru. В качестве альтернативы врач рекомендует заменить запеченную свинину на запеченную говядину или телятину, птицу можно заменить на рыбу, например пресловутого гуся — на запеченную семгу.

И опять же майонезные салатики менять на какие-то более легкие, овощные варианты с добавлением языка, с добавлением куриной грудки, с добавлением ветчинки, то есть сделать более облегченные варианты, которые, опять-таки, не потребуют заправки майонезом, не будут такими плотными. Анна Белоусова

Десерты на Новый год

При выборе десертов на новогодний стол эксперты советуют уделить внимание сорбетам и фруктам. Последние можно подавать интересно — не просто нарезанными на тарелке, а в виде эскимо с шоколадом и орешками.

«Допустим, бананы мы насаживаем на палочку от эскимо, обмакиваем в растопленный шоколад, посыпаем орешками или кокосовой стружкой, и все это замораживаем. И дети, и взрослые такие эскимо едят с большим удовольствием. То же самое можно сделать и с другими фруктами», — пояснила Соломатина

Среди других легких и не сильно калорийных десертов — желе, безе и пастила. А вот торты с жирными кремами, пирожные, пломбиры в новогодний стол не вписываются совсем. Это действительно калорийная бомба, которая упадет на уже съеденные салаты и горячее. Пользы от этого не будет никакой, подчеркивает Белоусова.

Можно сделать желе двухслойное из клюквенного сока и молока, оно получается такое в цветах Санта-Клауса. Это очень эффектно, очень облегченно. Или приготовить мороженое по типу сорбета, если оно еще и на фруктозе, это вообще вот суперфишка. Анна Белоусова

Добавляют ненужных калорий и ухудшают пищеварение в новогоднюю ночь и сладкие газированные напитки. «Если за столом еще и они — это истерика для поджелудочной железы», — отрезала Белоусова.

По словам диетолога, предпочтение стоит отдать минеральной воде или сокам, разведенным водой. Причем лучше брать соки не суперсладкие, как манго или абрикоc, а, например, яблочные. Еще один хороший вариант — морсы. «Конечно, все закуски, как правило, солененькие, остренькие, хочется пить больше, чем обычно. И вот чтобы нам сахаров не перебирать, мы соки или морсы разводим водой, получаются напитки более легкие и лучше утоляющие жажду», — пояснила собеседница 360.ru.