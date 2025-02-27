Новые законы вступят в силу с 1 марта. Как они изменят жизнь россиян?
Володин опубликовал список законов, которые вступят в силу с 1 марта
Несколько новых законов вступят в силу в России с 1 марта. Их список опубликовал в своем Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Защита здоровья детей
В России запретят продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Ранее меры работали только в ряде регионов. Субъекты смогут устанавливать ограничения по времени и местам продажи таких напитков.
Также запретят продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров. Например, баллончики для заправки зажигалок — подростки могут использовать их для токсикомании.
Ограничения для иноагентов
Иноагентов обяжут открыть специальный рублевый счет для зачисления на него доходов, в том числе от продажи недвижимости и автомобилей.
Если иноагент этого не сделает, то счет должен создать на его имя плательщик. Воспользоваться средствами удастся только после снятия этого статуса.
«Те, кто предал страну, не должны обогащаться за счет нее и наших граждан», — написал Володин.
Самозапрет на оформление кредитов
С 1 марта россияне смогут оформить самозапрет на выдачу кредита. Банк увидит необходимую информацию и откажет в выдаче нового займа или кредита. Установить или снять ограничение можно будет через сервис «Госуслуги».
В МФЦ такая возможность появится не позднее 1 сентября 2025 года. Так любой человек сможет обезопасить себя от мошенников.
«Это помешает преступникам брать заемные средства на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные», — объяснил спикер ГД.
Требование к рекламе кредитов
В рекламе кредитов и займов начнут указывать все условия, влияющие на их полную стоимость, или ссылку на сайт с этой информацией. Упоминание должно легко читаться.
Также появится предупреждение: «Оценивайте свои финансовые возможности и риски».
«Это поможет людям получить все необходимые сведения об услуге и принять взвешенное решение», — отметил Володин.
Снижение нагрузки на педагогов
Педагоги в вузах и учреждениях среднего профессионального образования будут готовить документацию только по конкретному списку. На них не смогут возложить работу, не предусмотренную законом об образовании.
Ранее в России начали действовать аналогичные нормы, касающиеся учителей школ. Изменения позволят разгрузить педагогов и повысить качество обучения.
Маткапитал на строительство домов по эскроу-счетам
Частные дома можно будет возводить по договорам строительного подряда с использованием эскроу-счетов. Это специальные счета в банке, на которых размещаются деньги заказчика до момента окончания строительства.
Разрешается использовать средства материнского капитала при возведении дома через механизм эскроу.
Строительство соцобъектов
В договоры о комплексном развитии территории начнут включать перечень объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры.
В решение о КРТ войдут расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами.
Повышение надежности систем теплоснабжения
В России расширят перечень субъектов, которые обеспечивают готовность к отопительному сезону. Муниципалитеты, теплоснабжающие и теплосетевые организации должны иметь согласованный план действий по ликвидации аварий.
Появятся критерии надежности теплоснабжения потребителей. Резервные системы станут обязательными, что позволит в случае аварии оперативно переподключиться к другой системе.