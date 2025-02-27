Новые законы вступят в силу с 1 марта. Как они изменят жизнь россиян?

Володин опубликовал список законов, которые вступят в силу с 1 марта

Несколько новых законов вступят в силу в России с 1 марта. Их список опубликовал в своем Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Защита здоровья детей

В России запретят продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Ранее меры работали только в ряде регионов. Субъекты смогут устанавливать ограничения по времени и местам продажи таких напитков.

Также запретят продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров. Например, баллончики для заправки зажигалок — подростки могут использовать их для токсикомании.

Ограничения для иноагентов

Иноагентов обяжут открыть специальный рублевый счет для зачисления на него доходов, в том числе от продажи недвижимости и автомобилей.

Если иноагент этого не сделает, то счет должен создать на его имя плательщик. Воспользоваться средствами удастся только после снятия этого статуса.

«Те, кто предал страну, не должны обогащаться за счет нее и наших граждан», — написал Володин.

Самозапрет на оформление кредитов

С 1 марта россияне смогут оформить самозапрет на выдачу кредита. Банк увидит необходимую информацию и откажет в выдаче нового займа или кредита. Установить или снять ограничение можно будет через сервис «Госуслуги».

В МФЦ такая возможность появится не позднее 1 сентября 2025 года. Так любой человек сможет обезопасить себя от мошенников.

«Это помешает преступникам брать заемные средства на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные», — объяснил спикер ГД.