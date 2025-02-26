Больше половины опрошенных россиян не знали про самозапреты на кредиты

Про механизм самозапрета на кредиты впервые услышали 61% опрошенных. Это следует из исследования микрофинансовой компании (МФК) «Саммит», сообщило РИА «Новости» .

«По результатам опроса, знают про самозапрет 39% респондентов. Тогда как 61% отметили, что не понимают что это и узнали о такой возможности от нас», — сказано в исследовании.

Также 60%, в том числе тех, кто впервые услышал про запреты, решили воспользоваться такой возможностью, 24% не хотят пробовать и 16% пока не решили.

В России с 1 марта вступает в силу закон, который позволит россиянам ставить самостоятельный запрет на кредиты и займы. Такое заявление можно будет подать в Госуслугах.

Ранее в Госдуме заявили, что механизм самозапрета на займы не затронет обязательства, сопровождаемые залогом, потому что для таких задолженностей заемщики проверяются намного тщательнее. Аферистам практически невозможно оформить кредит без ведома человека.