Больше половины опрошенных россиян не знали про самозапреты на кредиты

«Саммит»: 61% опрошенных россиян не знают о самозапрете на кредиты

Фото: РИА «Новости»

Про механизм самозапрета на кредиты впервые услышали 61% опрошенных. Это следует из исследования микрофинансовой компании (МФК) «Саммит», сообщило РИА «Новости».

«По результатам опроса, знают про самозапрет 39% респондентов. Тогда как 61% отметили, что не понимают что это и узнали о такой возможности от нас», — сказано в исследовании.

Также 60%, в том числе тех, кто впервые услышал про запреты, решили воспользоваться такой возможностью, 24% не хотят пробовать и 16% пока не решили.

В России с 1 марта вступает в силу закон, который позволит россиянам ставить самостоятельный запрет на кредиты и займы. Такое заявление можно будет подать в Госуслугах.

Ранее в Госдуме заявили, что механизм самозапрета на займы не затронет обязательства, сопровождаемые залогом, потому что для таких задолженностей заемщики проверяются намного тщательнее. Аферистам практически невозможно оформить кредит без ведома человека.

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