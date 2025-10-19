Сегодня 13:43 Новогодние каникулы — 2026: сколько дней продлятся и когда выходить на работу 0 0 0 Фото: Roman Naumov / www.globallookpress.com Общество

В новогодние каникулы — 2025-2026 россияне будут отдыхать рекордное количество дней. Сколько продлятся выходные и когда придется выходить на работу — в материале 360.ru.

Даты новогодних выходных В этот раз новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года включительно. Однако перед этим придется отработать короткую неделю: 29 и 30 декабря — понедельник и вторник. Официальные праздничные дни — 1–8 января. Долгие выходные получились за счет нескольких переносов: выходного с субботы, 3 января, на пятницу, 9 января;

выходного с воскресенья, 4 января, на четверг, 31 декабря. При планировании отпуска следует учитывать, что в декабре 2025-го и январе 2026-го будет меньше рабочих дней, в связи с чем выплаты могут быть ниже, чем в обычные периоды.

Когда нужно будет выходить на работу в январе-2026 Первым рабочим днем после новогодних каникул станет 12 января — понедельник. Всего в 2026-м при пятидневной рабочей неделе россияне будут трудиться 247 дней, а 118 — отдыхать.

Праздники в январе 2026 года Новогодние каникулы традиционно сопровождаются государственными и религиозными праздниками. 1 января Самый популярный и любимый многими государственный праздник в России — Новый год. Он сопровождается фейерверками, застольями и подарками. Это начало нового периода, надежд и планов на будущее. Новый год является светским праздником, не связанным с религиозными обрядами.

6 января В этот день отмечают Рождественский сочельник, сопровождающийся строгим постом и подготовкой к празднику. Верующие стараются не есть до появления первой звезды, после чего за столом подают сочиво — кашу из пшеницы с медом.

В храмах проходят службы, в том числе Всенощное бдение, посвященное ожиданию рождения Христа.

В народе этот день называют «коляда» — это древний славянский праздник. До сих в России сохранилась старинная традиция: люди наряжаются, ходят по домам и исполняют колядки — песни с пожеланиями богатства и здоровья. В ответ хозяева предлагают угощения, подарки и даже деньги.

7 января Рождество Христово — один из главных праздников у православных, посвященный рождению Иисуса Христа. Для верующих это время духовного обновления и радости. В церквях проходят торжественные богослужения, а в домах собираются на ужин с 12 постными блюдами, символизирующими апостолов. Праздник отмечают с большим почтением.