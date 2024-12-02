Сегодня 14:42 No smoking on the go. В России хотят запретить курение на ходу Ведущая 360.ru Малашенко: для борьбы с курением нужна просветительская работа 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В Госдуме предложили внести поправку в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма». С инициативой выступил депутат от «Новых людей» Амир Хамитов. Он уверен, что запрета на курение в общественных местах недостаточно: если одни курят на ходу, то другие в этот момент вынуждены стать пассивными курильщиками. Кроме того, табачный дым негативно сказывается на экологической обстановке, а запрет курения на ходу избавит коммунальщиков от вечной проблемы бычков на асфальте.

Соответствующее предложение уже направили в Минздрав. Хамитов попросил Мурашко изложить позицию министерства по этому поводу. По сути, она известна. В октябре Минздрав разработал стратегию по сокращению потребления табака. И в качестве главной задачи в ней указано снижение распространенности потребления его и никотинсодержащей продукции. Соответственно, запрет на курение на ходу полностью отвечает выбранной стратегии.

С другой стороны, стоит посмотреть, как подобная инициатива соотносится с действующим законодательством. Права курильщиков, как и других людей, установлены Конституцией.

Согласно главному закону страны, государство гарантирует равенство прав и свобод (часть 2 статьи 19), ничто не может быть основанием для умаления достоинства личности (часть 1 статьи 21), а право на неприкосновенность частной жизни (часть 1 статьи 23) прописано отдельно. Право на курение можно рассматривать как производную перечисленных положений.

Фото: Anna Ross / dpa / Global Look Press

Однако говоря о таком явлении, как курение, необходимо принимать во внимание и еще одно положение: осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (часть 3 статьи 17). Это означает, что право на курение не является приоритетным.

Таким образом, полный запрет курения даже в специально выделенных местах или отсутствие подобных мест будет рассматриваться как нарушение прав человека. А вот запрет на употребление табака в определенных местах или при определенных обстоятельствах, что и предусматривает выдвинутая инициатива, отвечает требованиям Конституции.

Однако стоит оговориться, что, если государство такой запрет все-таки введет, то будет обязано обеспечить курильщиков специальными местами для курения. Как это уже сделано в тех же аэропортах и на вокзалах. Но в случае с общественными местами это пространство ограниченное. И необходимость подобных зон легко посчитать. А если ввести запрет на курение на улицах, ставить так называемые курилки придется на каждом шагу. Во-первых, на это нужны деньги. Не только на то, чтобы их установить, но и на то, чтобы обслуживать. Во-вторых, даже если их будет много, вряд ли они вместят всех желающих. И люди все равно будут курить возле этих будок, раскидывая те же бычки. А в-третьих, экологическая обстановка вряд ли выиграет, если повсюду появятся дымящие точки.

Фото: Pxhere

Я согласна, что идти вслед за курящим человеком может быть не очень приятно. Но вряд ли это можно назвать пассивным курением. Так как речь идет об улице, то есть об открытом пространстве, влияние дыма на состояние организма просчитать практически невозможно.

В таком случае нужно и машинам запретить ездить, потому что вдыхать выхлопные газы тоже неприятно и опасно для здоровья. Аналогично с выбросами предприятий и другими способами загрязнения окружающей среды.

Однако все вышеперечисленное не означает, что бороться с курением не нужно. Пока в нашем законодательстве оно рассматривается как право, то единственный способ с ним бороться — заставить человека по доброй воле отказаться от него. Это просветительская и воспитательная работа в первую очередь. В случае с государством вложение в подобные проекты — долгосрочная инвестиция. Результата не будет сразу, зато можно воспитать целое поколение, а за ним следующее, и еще, и еще, которые будут воспринимать курение как пережиток прошлого. Раз у нас есть свобода выбора, то государство может и должно подсказать, как сделать правильный.