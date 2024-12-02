Россиянам хотят запретить курить на ходу

Депутат ГД Хамитов предложил ввести запрет на курение на ходу

Фото: РИА «Новости»

В России могут запретить курить на ходу. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от «Новых людей» Амир Хамитов. Парламентарий твердо убежден: одного запрета курения в общественных местах недостаточно, сообщил Telegram-канал Shot.

«Прежде всего, человек, идущий по улице, распространяет дым вокруг себя, и некурящие люди, случайно оказавшиеся рядом, вынуждены вдыхать его и вредить своему здоровью по чужой вине», — указал Хамитов.

Он отметил, что новый запрет не только облегчит жизнь некурящим россиянам, но и положительно отразится на окружающей обстановке. Дышать станет легче, а на асфальте не будет разбросанных окурков.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил поощрять некурящих россиян на работе. По его словам, это может быть премия или дополнительный выходной день.

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