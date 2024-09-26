Сегодня 17:40 «Ничьи люди». Тюменцы освободили мужчину из рабства длиной 24 года Консультант ОБСЕ Грачева: проблема рабства в России очень серьезная 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Бездомные, у которых нет документов, но есть зависимости или ментальные отклонения, часто становятся жертвами рабства. Ведь их некому искать, они никому не нужны — пропажу\ такого человека могут и не заметить. Речь идет не только об игнорировании окружающими, но и о государстве, в котором практически нет инструментов для помощи и социализации «ничьих людей».

Раб из Тюменской области Жители села Большое Сорокино Тюменской области заметили странного мужчину. В синяках, опухший и грязный, он пас коров и не выражал желания общаться. Кто-то из соседей рассказал, что пастуха зовут Геннадий — однажды его избитого подобрали на трассе и увезли к себе. Так мужчина стал работать за еду, иногда хозяева его били, сообщило местное издание 72.ru. Люди обратились к волонтеру из Ишима Ксении Брик, которая помогает людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Она смогла вытянуть из Геннадия, что он родом из города Тюкалинск в Омской области. В 2000 году поехал с какими-то кавказцами перебирать и продавать картошку, а дальше — провал в памяти. Мужчина даже не осознавал, что прошло уже 24 года. Оказалось, Геннадий помнил свою фамилию, данные брата и матери. Волонтеры написали заявление в полицию, разослали сообщения по всем соцсетям, и им удалось разыскать брата (мать к этому времени уже умерла). Спустя почти четверть века родственники наконец встретились и отправились домой.

Что такое «рабочие дома» Волонтер Брик справедливо заметила, что ситуация, в которую попал Геннадий, стала возможна из-за равнодушия окружающих и правоохранительных органов. Ведь они прекрасно знали, что в селе проживает мужчина без документов и регистрации. Но никто не спросил, откуда он, как сюда попал, нужна ли помощь. Часто такие люди становятся добычей «рабочих домов», или работных, трудовых.

Интересно Это своего рода общины, куда принимают всех подряд, дают угол, еду, а взамен используют на различных работах. Условия разные: где-то прилично относятся и даже платят мелкие деньги, где-то откровенно держат в черном теле и поколачивают за провинности. Это своего рода общины, куда принимают всех подряд, дают угол, еду, а взамен используют на различных работах. Условия разные: где-то прилично относятся и даже платят мелкие деньги, где-то откровенно держат в черном теле и поколачивают за провинности.

Бизнес, надо думать, в любом случае очень прибыльный: практически в каждом городе России можно встретить объявления вроде «Попали в трудную жизненную ситуацию? Дадим дом, еду, работу», дальше телефон и адрес. Иногда «рекрутеры» приезжают на вокзалы и раздают там свои визитки маргиналам. Соглашаются не все, но многие.

Фото: РИА «Новости»

И это неудивительно: больше до этих «лишние людей» никому нет дела. Они, как правило, дурно пахнут и пугающе выглядят, некоторые явно не раз побывали за решеткой. Болезни, дурные привычки, зависимости, искореженная психика — таких друзей никому не захочется заводить. Да что там, даже соседям таким не все рады.

Лет 10 назад дом трудолюбия «Ной» попытался устроиться на территории базы отдыха «Кристалл» в деревне Голыгино Сергиево-Посадского района. Несколько тысяч жителей окрестных поселков добились, чтобы приют искал другое место. Дело не в жестокосердии: просто выяснилось, что никто не нес ответственности за новоприбывших, писал Regnum.

Фото: Жилец дома трудолюбия «Ной» / РИА «Новости»

А ведь среди них были наркоманы, алкоголики, уголовники, просто больные люди. Справок о вменяемости ни у кого не было. Так что сергиево-посадцы резонно переживали за своих детей и близких: опасались, что «ноевцы» могли свободно покидать базу отдыха. Заверения в их безобидности от главы приюта не обнадеживали. Государству такие граждане не нужны — для них нет всероссийских программ социализации, не говоря об общежитиях. Куда идти человеку после долгого тюремного срока? Куда податься, если мошенники забрали квартиру, но вы не Лариса Долина? Вот «ничьи люди» и становятся легкой добычей преступников.

Фото: Aleksandr Schemlyaev / Global Look Press

Проблема рабства в России Рабство — большая социальная и криминологическая проблема, которая поразила практически все страны. Россия тут не исключение, но на ее территории сложилась крайне серьезная ситуация, рассказала 360.ru консультант ОБСЕ, эксперт по противодействию торговле людьми Вера Грачева. «Наказание за использование рабского труда предусмотрено статьей 127.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Другое дело, что эта статья очень редко применяется. У нас нет криминализации принудительного труда, а между рабством и принудительным трудом существует разница, но это всякий раз надо расследовать, доказывать», — объяснила эксперт.

Грачева подчеркнула, что российское законодательство нуждается в дальнейшем совершенствовании: в него необходимо включить все формы эксплуатации, включая и рабство, и принудительный труд, и долговую кабалу, и подневольное состояние. Проблема серьезнейшая, при этом по ней нет достоверной статистики.

Статистика официальная отражает только число зарегистрированных тяжелых преступлений. В 2023 году в России не было вынесено ни одного обвинительного приговора по статье «Использование рабского труда», хотя к нам поступают бесконечные просьбы об оказании помощи в вызволении человека из неволи. Вера Грачева

Работы впереди немало, добавила Грачева. Но главное — изменить взгляд на эту проблему, признать ее и начать принимать конкретные меры: создавать инфраструктуру по борьбе с торговлей людьми и принудительным трудом, который покрывает собой понятие рабского труда и рабство.

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Как попадают в рабство Чаще всего под ударом оказываются люди доверчивые, мало знающие о проблеме и существующих рисках. Поэтому очень важно, чтобы средства массовой информации постоянно поднимали эти вопросы и не проходили мимо ни единого случая, отметила Грачева. «Важно рассказывать о том, насколько опасно рабство, что нельзя доверять, скажем, объявлениям на столбах, в маршрутках, интернете: чем они более завлекательны, тем больше рисков», — предупредила собеседница 360.ru

Фото: РИА «Новости»

Объявления, в которых обещают трудоустроить без специальных навыков, предоставить высокую зарплату, доставку к месту работы, жилье и так далее, чаще всего оказываются фейками и ловушками. Им нельзя верить: работу нужно искать только по официальным каналам.

Если человек вдруг осознал, что попал в ситуацию несвободы, я бы не советовала сразу рисковать. Нужно оценить ситуацию, потому что часто тех, кто пытается убежать, догоняют, избивают, наказывают — это заканчивается плохо. Поэтому скорее тут нужно действовать по обстановке, по интуиции. Вера Грачева

Умнее будет изображать покорность, чтобы в какой-то момент усыпить бдительность преступников, а потом уже бежать. Если есть хоть малейшая возможность, нужно обязательно связаться с родственниками, друзьями, общественной организацией или правоохранительными органами. «Трудно рассчитывать только на свои силы, тем более что преступники угрожают, применяют разное психологическое давление, ломают волю человека побегу», — пояснила Грачева.

Фото: Aleksandr Schemlyaev / Global Look Press

На что обращать внимание близким Жертвой может стать одинокий человек, у которого разорваны социальные связи, он малообщителен, достаточно нелюдим. Ему трудно куда-либо обращаться за помощью, добавил ведущий эксперт Центра политических технологий, политтехнолог, социолог, социальный психолог Алексей Рощин. Грубо говоря, это те, которых никто не ждет.

Если вас мало кто может хватиться, мало кто знает, где вы находитесь и где должны быть через какое-то время, соответственно, и ваше исчезновение никто не заметит. Это благоприятная ситуация для тех, кто похищает таких работников. Алексей Рощин

Поэтому важно держать своих близких в поле зрения. Психолог порекомендовал периодически проводить, что называется, «внутренний осмотр»: проверять, где находятся все те люди, о которых вы беспокоитесь, чем они занимаются. «Особенно надо держать на примете родственников, которые имеют свойство пропадать. Они могут исчезнуть не потому, что им все надоело, а потому, что находятся где-то под принуждением и не могут дать о себе знать», — объяснил Рощин. Чаще других уязвимы люди, склонные к злоупотреблению алкоголем или запрещенными веществами. Как в песне у Владимира Высоцкого: «Ой, где был я вчера — не помню, хоть убей, помню только, что стенка с обоями». Такой человек не может понять, где он и как там оказался.

Психолог уточнил, что бездомные люди без документов находятся в так называемой серой зоне. Десятки миллионов человек в России нигде не числятся — они не зарегистрированы ни в каких ведомствах учета: налоговой службе, собесе, не имеют прописки и медстраховки, но как-то умудряются существовать.