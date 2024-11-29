Сегодня 23:09 Нет агрессии. Как разрешать конфликты между детьми, родителям и педагогами Психолог Крючкова: стресс у учителей влияет на отношения с родителями школьников 0 0 0 Фото: Pxhere Эксклюзив

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Школьные отношения зачастую напоминают перетягивание каната, с одной стороны которого находится учитель, с другой — родители и дети. Иногда конфликты заканчиваются в отделе полиции. Так произошло в Красноярске — разъяренный отец ударил двух четвероклассников, заступаясь за своего сына. Как родительская агрессия влияет на детей, и что с этим делать — в материале 360.ru.

Что произошло в Красноярске По данным телеканала ТВК, красноярец набросился на школьников 28 ноября на улице Юшкова. Пострадавшие поссорились с его сыном-второклассником. Вместо того, чтобы решить проблему мирным путем, мужчина побил чужих детей. Родители потерпевших обратились в полицию. Эксперты считают, что с возникновением подобных конфликтных ситуаций можно и нужно бороться. Для этого родители и учителя должны работать в команде.

Как работают с учителями и родителями Минпросвещения России и региональные министерства уделяют особое внимание работе с родителями школьников, для этого созданы родительские советы в регионах и при федеральном ведомстве. Минпросвещения выстраивает системную просветительскую работу — так называемый родительский университет, который включает открытые собрания для законных представителей ребят всех возрастов, создание родительских ассоциаций, проведение просветительских лекций по ключевым вопросам воспитания. Председатель Всероссийского родительского комитета Константин Федоренко на заседании в гимназии имени Примакова рассказал о создании групп по разработке программы для учителей, работающих с родительским сообществом. Педагоги смогут повысить квалификацию, чтобы легко налаживать коммуникацию с членами родительских комитетов, сообщили на сайте Минпросвещения. Почему родители проявляют агрессию Основной причиной агрессивной реакции родителей на действия учителей может послужить отсутствие диалога сторон — школы и родителей, рассказала 360.ru советник директора по воспитанию, многодетная мать, волонтер ВОД «Матери России», член Всероссийского родительского комитета Светлана Котова. Родители не видят реальной картины и переходят на эмоции из-за стресса и неудач своего ребенка во время учебы. Зачастую взрослые проецируют свои собственные переживания на ситуацию с ребенком, что приводит к обострению конфликта, объяснила специалист.

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Как защищают учителей Все участники образовательного процесса должны быть защищены — и дети, и учителя, и родители, отметила Котова. «Важно ввести четкие правила поведения и протоколы для родителей и самих педагогов в школьных учреждениях. Уместно внедрение системы безопасности, включая видеонаблюдение, а также обучение сотрудников, как правильно реагировать на агрессивное поведение. Нельзя подпускать разъяренного родителя к учителю. Необходима третья сторона — медиатр. Также полезны будут специальные комнаты для общения с родителями, где можно решать конфликтные ситуации в более спокойной обстановке — центр детских инициатив, кабинет психолога», — добавила эксперт.

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Конфликты на эмоциях По словам Котовой, эмоциональное состояние родителей играет огромную роль в конфликтных ситуациях. Нередко это состояние связано с их собственными переживаниями и тревогами о будущем детей. «Если родители находятся в состоянии стресса или истощения, это может привести к более агрессивной реакции на любые замечания со стороны учителей», — добавила она. В связи с этим присутствие ребенка в конфликте вовсе неуместно, его можно опросить заранее. Любой родитель теряет самообладание при виде своего плачущего ребенка и пытается его всячески защитить, иногда переходя границы. Последствия агрессивного поведения родителей Агрессивное поведение родителей в присутствии детей может негативно сказаться на их эмоциональном состоянии и укрепить представление о том, что конфликт — это нормальный способ решения проблем, рассказала Котова. «В любой конфликтной ситуации нужно „включать голову“. Важен диалог! Это может негативно повлиять на их учебу, самооценку и отношение к школе, а также на способность взаимодействовать с другими детьми и взрослыми в будущем. Таким образом, родитель, пытаясь помочь ребенку, сделает только хуже», — заявила она.

Фото: Pxhere

Как избежать конфликтов Бывает и так, что родитель прав, а учитель переходит границы. Неподобающее поведение в отношении ребенка или самого родителя тоже встречается, заявила Котова. По ее словам, для предотвращения конфликтов нужно активно работать над установлением открытых и доверительных отношений между родителями и учителями.

Регулярные родительские собрания, направленные на разъяснение принципов работы образовательной системы и сотрудничества, могут помочь снизить уровень недопонимания и напряженности. В таком взаимодействии также может помочь советник директора по воспитанию, который может организовать совместный досуг для учителей и родителей — мастер-классы, тренинги, круглые столы, форумы. Светлана Котова учитель

Фото: Pxhere

Сохранять спокойствие и профессионализм Учителям необходимо сохранять спокойствие и профессионализм в ситуациях, когда они подвергаются давлению со стороны родителей, рассказала 360.ru нейропсихолог, генеральный директор АНО «Моя семьЯ» Елена Крючкова. Это поможет им эффективно разрешать конфликты и поддерживать позитивные отношения с родителями и учениками. Для этого необходимо: не выходить из профессиональной позиции и давать компетентные ответы на некомпетентные вопросы;

использовать психологические приемы для быстрого успокоения;

выслушивать родителей и объяснять суть проблемы;

информировать администрацию о конфликте и при необходимости приглашать родителей к завучу или директору;

сохранять самообладание и стараться сделать недовольного родителя своим союзником. Также важно проявлять сочувствие и понимать опасения родителей.

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Тренинги для учителей Проведение специальных обучающих занятий для учителей по управлению конфликтами с родителями и учениками может оказаться полезным, считает Крючкова. Такие занятия направлены на развитие навыков мирного поведения, умения находить выход из спорных ситуаций, установления долгосрочных и доверительных отношений с родителями учеников.

Введение таких занятий способствует повышению психологической компетентности педагогов и созданию конструктивных отношений в образовательном учреждении. Елена Крючкова нейропсихолог

Фото: Pxhere

Кто отвечает за происшествия с учениками За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей родителем, педагогом или другим работником образовательного учреждения предусмотрена уголовная ответственность, предупредил в беседе с 360.ru адвокат Геннадий Нефедовский. Если что-то случилось во время занятий или сразу после них: по умолчанию отвечает школа;

школа может доказать, что выполняла свои обязанности и не виновата, тогда отвечать будут родители;

компенсацию могут поделить между школой и родителями в какой-то пропорции;

если родитель не живет с ребенком, он все равно должен платить. Если вред причинен не в школе и не на ее территории: за детей до 14 лет всегда отвечают родители;

с 14 до 18 лет дети сами отвечают за себя;

если им нечем платить, до совершеннолетия будут платить родители;

с 18 лет должником становится сам ребенок. Уголовная ответственность за побои или умышленное причинение вреда здоровью возможна только в случае, если виновнику исполнилось 16 лет. Если ребенка избили в школе его сверстники, не достигшие этого возраста, по УК они наказываться не будут. «В отношении ребенка-нарушителя могут предприниматься иные меры воздействия — постановка на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, исключение из школы, возложение на родителей штрафа», — рассказал адвокат. Родителям ученика грозит уголовная ответственность за распространение ложной информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию педагога, добавил Нефедовский. Накануне житель Кемерова прямо в школе избил ребенка, с которым поссорился его сын. Мальчик получил травму головы, теперь он боится выходить из дома.