«Гематомы везде и огромная шишка». В Кемерове мужчина прямо в школе избил обидчика сына

Житель Кемерова прямо в школе напал на ребенка, с которым повздорил его сын. В результате 12-летний мальчик получил травму головы, он боится выходить из дома. Об этом 360.ru рассказала мать пострадавшего.

По словам женщины, компания школьников периодически по-дружески боролась в снегу за учебным заведением, но однажды между двумя мальчиками произошел конфликт из-за потерянных ключей.

«Он нашел [ключи] и вернул. А тот [мальчик] родителям сказал: „У меня украли ключи“. Это было дня три назад», — объяснила мать пострадавшего.

Через несколько дней школьники снова пытались драться. И на это обратила внимание соседка.

«Он ему немного заломил, приподнял руку, в этот момент как раз подошла то ли соседка, то ли знакомая их семьи. Отвела его домой и родителям нажаловалась», — подчеркнула женщина.

В итоге разозлившийся отец мальчика пришел в школу и там набросился с кулаками на якобы обидчика его ребенка.

«[Сын получил] травму головы, челюсти. На шее у него такие следы, как будто расцарапано. <…> Гематомы везде, на голове огромная шишка <…> Он сидит дома. Пьем таблетки успокоительные», — уточнила собеседница 360.ru.

По ее словам, нападавший не смог объяснить, почему он набросился на ребенка, хотя мог связаться с родителями.

«Он просто на меня смотрел, глазами хлопал», — возмутилась она.

В отношении нападавшего СК возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доложить ему о результатах расследования.