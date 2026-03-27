Несправедливость или самооправдание? Как правильно оценивать свою работу
РБК: работники часто сталкиваются с ловушкой недооцененности
В современной рабочей среде все чаще встречаются жалобы на переработку при недостаточной заработной плате. Такое действительно может случаться, но многие работники не задают себе вопрос: а какова реальная стоимость их вклада? РБК рассказал, как провести аудит своей карьеры и выйти из ловушки недооцененности.
Не усилия, а результат
Чаще всего сотрудники оценивают себя через уровень усталости. Однако рынку нужны не сами по себе усилия, а результат. Необходимо ответить себе на четыре вопроса: какие проблемы я решаю, как влияю на бюджет, какие риски сокращаю и какие возможности появляются в компании благодаря моей работе.
Многие сталкиваются с этим ощущением в самом начале карьеры, начиная думать, что их недооценивают. При этом нарратив о переработках и недоплатах снимает с человека ответственность: не нужно развиваться и анализировать собственную эффективность, все равно никто этого не заметит.
Более продуктивная позиция — задаваться вопросом, каких навыков не хватает и как сделать свой вклад очевидным.
Три оценки способностей
Автор журнала Fast Company Грант Уайатт предложил перед обновлением резюме провести три оценки.
Первая — это оценка ценности. Необходимо указать конкретный эффект от каждой из выполняемых ключевых задач. Многие специалисты тратят ресурсы на работу с низкой отдачей, которая создает ощущение занятости, но не увеличивает их ценность.
Вторая — оценка навыков. Нужно ответить себе на вопрос, что умеют сотрудники на более высоких должностях, насколько они стрессоустойчивы и как способны договариваться.
Третья — оценка рычагов влияния. Работодатель может учитывать обстоятельства сотрудника, но финансовая стабильность остается его личной ответственностью.
Бывают исключения
Автор предлагает изменить главный вопрос к себе: не «Почему мне не платят больше?», а «Кем нужно стать, чтобы мне платили больше?».
При этом ситуации, когда работодатель не хочет или не может адекватно вознаграждать сотрудника, действительно случаются. Если сотрудник долгое время работает на более высоком уровне, чем занимает, но не получает ни повышения, ни материального поощрения — это сигнал.
В таком случае рациональнее всего сменить работу. Но контроль над карьерой возможен, только если сменить фокус анализа с внешних факторов на внутренние, подчеркнул Уайатт.
