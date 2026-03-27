Несправедливость или самооправдание? Как правильно оценивать свою работу

В современной рабочей среде все чаще встречаются жалобы на переработку при недостаточной заработной плате. Такое действительно может случаться, но многие работники не задают себе вопрос: а какова реальная стоимость их вклада? РБК рассказал, как провести аудит своей карьеры и выйти из ловушки недооцененности.

Не усилия, а результат

Чаще всего сотрудники оценивают себя через уровень усталости. Однако рынку нужны не сами по себе усилия, а результат. Необходимо ответить себе на четыре вопроса: какие проблемы я решаю, как влияю на бюджет, какие риски сокращаю и какие возможности появляются в компании благодаря моей работе.

Многие сталкиваются с этим ощущением в самом начале карьеры, начиная думать, что их недооценивают. При этом нарратив о переработках и недоплатах снимает с человека ответственность: не нужно развиваться и анализировать собственную эффективность, все равно никто этого не заметит.

Более продуктивная позиция — задаваться вопросом, каких навыков не хватает и как сделать свой вклад очевидным.