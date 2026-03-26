РБК: чрезмерная страсть к работе может привести к конфликтам в коллективе

Эксперты предупредили, что чрезмерное увлечение работой может привести к профессиональному выгоранию, конфликтам в коллективе и снижению эффективности. Результаты исследований показали, что страсть к работе не всегда приносит пользу, сообщил РБК .

Ученые из Школы бизнеса Хааса Калифорнийского университета провели серию опросов среди более чем тысячи сотрудников разных отраслей. По их данным, работники, проявляющие чрезмерную страсть к своей деятельности, часто переоценивают собственные достижения и с трудом воспринимают обратную связь.

Дальнейшие исследования Гарвардской школы бизнеса подтвердили, что в условиях конкуренции страсть может стать токсичной. Участники экспериментов, соревнующиеся за повышение, воспринимали «страстного» коллегу не как вдохновителя, а как угрозу, добавили «Известия».