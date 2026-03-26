РБК: чрезмерная страсть к работе может привести к конфликтам в коллективе
Эксперты предупредили, что чрезмерное увлечение работой может привести к профессиональному выгоранию, конфликтам в коллективе и снижению эффективности. Результаты исследований показали, что страсть к работе не всегда приносит пользу, сообщил РБК.
Ученые из Школы бизнеса Хааса Калифорнийского университета провели серию опросов среди более чем тысячи сотрудников разных отраслей. По их данным, работники, проявляющие чрезмерную страсть к своей деятельности, часто переоценивают собственные достижения и с трудом воспринимают обратную связь.
Дальнейшие исследования Гарвардской школы бизнеса подтвердили, что в условиях конкуренции страсть может стать токсичной. Участники экспериментов, соревнующиеся за повышение, воспринимали «страстного» коллегу не как вдохновителя, а как угрозу, добавили «Известия».