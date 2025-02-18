Сегодня 00:41 Неслучайное совпадение. Будут ли христосоваться православные и католики на Пасху 2025 0 0 0 Фото: Global Look Press Общество

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Пасха для христиан — праздников праздник и торжество из торжеств. Но почему даты Христова Воскресения разнятся в зависимости от конфессии, каковы древние традиции, что можно и нельзя делать в этот светлый день — в материале 360.ru.

Когда отмечают Пасху в 2025 году В 2025 году исполняется 1700 лет со дня Никейского собора, где была установлена единая дата празднования Пасхи. Но позже календарный вопрос обострился, и главный христианский праздник православные и католики стали отмечать в разные дни. Предстоятели конфессий ни раз уже называли раздельное празднование христианами Воскресения Христова «скандалом», который противоречит здравому смыслу. По мнению богословов, единое празднование Пасхи 2025 католиками и православными (20 апреля) не простое совпадение в календарях. Это «знак свыше», который должен стать началом установления общей мировой даты для главного христианского праздника.

Такая, так называемая «общая Пасха», бывает примерно раз в пять-семь лет. Последний раз дата торжества у православных и католиков совпадала в 2017 году. Священнослужители сходятся во мнении, что Пасха занимает исключительное положение, которое «выше всех дат». Но из-за несовпадений григорианского и юлианского календарей пасхалии по-прежнему разнятся.

Фото: Global Look Press

Как встречают Пасху Апогеем праздника считается пасхальная Полунощница. В ноль часов в церквях начинается крестный ход, который символизирует шествие жен-мироносиц перед рассветом к гробу Христа. Торжественная процессия со свечами и хоругвями на несколько минут останавливается у закрытых дверей храма. В этот момент священники провозглашают «Христос Воскресе!», звонят колокола, и начинается праздничная литургия. Служба завершается освящением пасхальных даров: румяных куличей, крашеных яиц и белоснежных творожных пасок с изюмом и цукатами. Дома накрывают праздничный стол, на Пасхальные разговины — обильное угощении после долгого поста, принято собираться всей семьей, чтобы разделить радость светлого праздника. В этот день принято христосоваться — трижды целовать друг друга и дарить красное яйцо.

Суть праздника Пасха символизирует победу жизни над смертью и надежду на воскресение. Считается, что крестная смерть Христа стала искуплением грехов всех людей.

Пасха — это победа света над тьмой, безусловное торжество любви Бога к человеку. Кирилл Патриарх Московский и всея Руси

Пасха переводится как «переход». Праздник напоминает о переходе человечества в вечную жизнь через искупительную жертву Сына Божия. В Евангелие описано, что Иисуса Христа распяли на горе Голгофе у Иерусалима, но на третий день он воскрес.

Фото: Global Look Press

Когда Великий пост Празднику предшествует длительная подготовка. В течение семи недель перед Пасхой верующие держат Великий пост, который называют «весной души». В этом году он длиться с 3 марта по 19 апреля. Пост делится на два основных периода. Это Святая Четыредесятница (первые 40 дней поста), которая завершается Вербным воскресением. Последние шесть дней перед Пасхой называют Страстной неделей, она посвящена страданиям Спасителя. В это время поста верующие не только ограничивают себя в пище, избегая продуктов животного происхождения, но, прежде всего, стараются отказаться от развлечений, по возможности посещать богослужения в храме, молиться, каяться и делать добрые дела, чтобы встретить светлый праздник с обновленной, чистой душой.

Фото: Global Look Press

Что можно и нельзя делать на Пасху На праздник можно и нужно поздравлять родных и близких, делиться пасхальной радостью, помогать больным, одиноким людям. В этот день люди приветствуют друг друга словами: «Христос воскрес!» и слышат в ответ: «Воистину воскрес!». Главные пасхальные подарки — освещенные в храме куличи и крашеные яйца, как символ новой жизни. В советское время родилась традиция ходить на Пасху на кладбище. Священники поясняют, что этого делать не следует. Для посещения могил есть специальный день, девятый после Пасхи — Радоница. Кроме того, среди праздничных запретов — работа в саду или на даче, ремонт, домашняя уборка, стирка, занятие рукоделием. Пасха — это день отдыха, духовной радости, хорошего настроение. Ни в коем случае нельзя сориться, ругаться или обижаться на кого-то. Также злоупотребление алкоголем противоречит духу святого праздника.