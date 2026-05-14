Не только тазики: неожиданные траты, которые приносит россиянам отключение горячей воды

Отключение горячей воды летом — привычная история для миллионов россиян. С тазиками и кастрюлями уже все смирились, но мало кто задумывается над тем, во сколько обходится эта вынужденная мера. Затраты выходят далеко за рамки разумного: покупка водонагревателей, подскочившие счета за электричество и неожиданные штрафы из‑за счетчиков. Кто‑то вовсе снимает квартиру на время отсутствия горячего водоснабжения (ГВС) или покупает абонемент в спортзал. 360.ru разобрался, какие скрытые расходы в период отключения ГВС ожидают россиян и как не попасть на лишние траты.

«Горожане, по-видимому, воспринимают паузу в подаче как лишение комфорта. Людям приходится тратить лишнее время на домашние дела, а счета за электричество из-за работы чайников и водонагревателей тоже могут вырасти. На мой взгляд, период летних профилактических отключений горячей воды заставляет жителей пересматривать свои бытовые привычки и оптимизировать расходы», — подчеркнул специалист.

Жители чаще используют экономичные режимы стиральных машин, что снижает затраты на электричество. Также период профилактики часто становится решающим аргументом для покупки посудомоечной машины или водонагревателя.

Летние отключения горячей воды часто приносят не только временные неудобства, но и скрытые расходы. Люди покупают технику для нагрева. Кроме затрат на покупку, небольшие устройства, греющие воду моментально, как правило, потребляют много энергии. Накопительные баки выглядят более выгодными, чем проточные водонагреватели. Такие системы медленнее расходуют электричество, поддерживая нужную температуру.

По словам эксперта, отдельного внимания заслуживают сроки поверки счетчика холодной воды.

«Для потребителей без исправного счетчика холодной воды с начала 2026 года штрафной коэффициент увеличили с 1,5 до трех к нормативу потребления. Первые три месяца расчет идет по вашему среднемесячному потреблению за предыдущие полгода. Но если вы не обращали на это внимание и четвертый месяц совпал с отключением горячей воды, в платежах может отражаться сумма с новым коэффициентом — три. Именно в период отключения горячей воды люди начинают массово расходовать холодную воду, подогревая ее», — рассказал Бондарь.

Он добавил, что иногда встречаются необычные, но тоже популярные способы борьбы с бытовыми трудностями, которые могут сильно бить по карману.

«Жильцы нередко приобретают карты в спортивные залы ради возможности помыться. Траты на такой абонемент могут составить от 2000 до 5000 рублей. Однако человек получает не просто душ, а доступ к сауне, хамаму или даже бассейну. Бытовой негатив от отключения воды, вероятно, компенсируется спортом и релаксацией. А вот смена квартиры на период отключений, на мой взгляд, самый дорогой способ решения проблемы. Посуточная аренда даже скромной студии обойдется от 2500 до 4000 рублей за сутки», — уточнил общественник.