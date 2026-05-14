Не только тазики: неожиданные траты, которые приносит россиянам отключение горячей воды
Отключение горячей воды летом — привычная история для миллионов россиян. С тазиками и кастрюлями уже все смирились, но мало кто задумывается над тем, во сколько обходится эта вынужденная мера. Затраты выходят далеко за рамки разумного: покупка водонагревателей, подскочившие счета за электричество и неожиданные штрафы из‑за счетчиков. Кто‑то вовсе снимает квартиру на время отсутствия горячего водоснабжения (ГВС) или покупает абонемент в спортзал. 360.ru разобрался, какие скрытые расходы в период отключения ГВС ожидают россиян и как не попасть на лишние траты.
Неочевидные расходы россиян при отключении ГВС
Для многих россиян наличие горячей воды является естественным условием, отметил в комментарии 360.ru эксперт по ЖКХ, общественный деятель Дмитрий Бондарь. Но период отключения ГВС заставляет часть населения оптимизировать расходы.
«Горожане, по-видимому, воспринимают паузу в подаче как лишение комфорта. Людям приходится тратить лишнее время на домашние дела, а счета за электричество из-за работы чайников и водонагревателей тоже могут вырасти. На мой взгляд, период летних профилактических отключений горячей воды заставляет жителей пересматривать свои бытовые привычки и оптимизировать расходы», — подчеркнул специалист.
Жители чаще используют экономичные режимы стиральных машин, что снижает затраты на электричество. Также период профилактики часто становится решающим аргументом для покупки посудомоечной машины или водонагревателя.
Летние отключения горячей воды часто приносят не только временные неудобства, но и скрытые расходы. Люди покупают технику для нагрева. Кроме затрат на покупку, небольшие устройства, греющие воду моментально, как правило, потребляют много энергии. Накопительные баки выглядят более выгодными, чем проточные водонагреватели. Такие системы медленнее расходуют электричество, поддерживая нужную температуру.
По словам эксперта, отдельного внимания заслуживают сроки поверки счетчика холодной воды.
«Для потребителей без исправного счетчика холодной воды с начала 2026 года штрафной коэффициент увеличили с 1,5 до трех к нормативу потребления. Первые три месяца расчет идет по вашему среднемесячному потреблению за предыдущие полгода. Но если вы не обращали на это внимание и четвертый месяц совпал с отключением горячей воды, в платежах может отражаться сумма с новым коэффициентом — три. Именно в период отключения горячей воды люди начинают массово расходовать холодную воду, подогревая ее», — рассказал Бондарь.
Он добавил, что иногда встречаются необычные, но тоже популярные способы борьбы с бытовыми трудностями, которые могут сильно бить по карману.
«Жильцы нередко приобретают карты в спортивные залы ради возможности помыться. Траты на такой абонемент могут составить от 2000 до 5000 рублей. Однако человек получает не просто душ, а доступ к сауне, хамаму или даже бассейну. Бытовой негатив от отключения воды, вероятно, компенсируется спортом и релаксацией. А вот смена квартиры на период отключений, на мой взгляд, самый дорогой способ решения проблемы. Посуточная аренда даже скромной студии обойдется от 2500 до 4000 рублей за сутки», — уточнил общественник.
В каких регионах сократились сроки отключения ГВС
Бондарь назвал Москву лидером в сокращении сроков отключения ГВС.
Если раньше нормой был 21 день, то сейчас в большинстве районов срок сократили до 10 дней, а в новых кварталах с современными сетями отключение может составлять три-пять дней или не проводиться вовсе. На мой взгляд, это стало возможным из-за работы по нескольким направлениям.
Речь идет об использовании систем мониторинга, которые позволяют точно определять слабые места труб без масштабных раскопок и возможности переключить потребителя на другую ветку на время ремонта основной.
«В ряде современных ЖК могут быть установлены индивидуальные тепловые пункты, что позволяет проводить локальную профилактику за один-три дня или вообще обходить фазу летнего отключения», — сказал эксперт.
Среди других городов можно указать Казань: Татарстан инвестирует средства в замену изношенных коммуникаций.
«В ряде модернизированных микрорайонов города сроки отключения горячей воды зафиксированы на планке в 10 дней, а в новостройках с индивидуальными тепловыми пунктами вода не исчезает вовсе. Также, например, в Екатеринбурге, благодаря развитой системе закольцовки магистральных сетей, в ряде районов города плановые гидравлические испытания проводят без долгосрочного отключения потребителей либо ограничивают этот период до трех-четырех дней», — отметил собеседник 360.ru.
Что делать, если после включения вода не соответствует нормам
После завершения ремонта вода должна соответствовать правилам СанПиН 2.1.3684-21, указал Бондарь.
«Пункт 84 СанПиН 2.1.3684-21 указывает, что температура должна быть в пределах от 60 до 75 градусов. Такие рамки нужны для защиты здоровья. Как правило, бактерии активно размножаются в теплой воде при температуре от 20 до 45 градусов. При температуре выше 60 градусов бактерии погибают за несколько минут. Любое отклонение от обязательных параметров является нарушением прав потребителя», — подчеркнул он.
Если из крана течет горячая вода ненадлежащей температуры, следует незамедлительно оставить заявку в диспетчерской службе управляющей компании (УК), которая обязана согласовать время и прислать мастера для замера в течение двух часов.
По результатам проверки требуйте составления двустороннего акта: если температура окажется ниже 60 градусов, вам положен перерасчет платы на 0,1% за каждый час нарушения, а если ниже 40 градусов, значит услуга должна оплачиваться по тарифу холодной воды.
В случае игнорирования заявки или отказа УК фиксировать параметры, необходимо самостоятельно составить акт с подписями двух соседей и направить официальную жалобу в жилищную инспекцию. Сделать это можно через портал ГИС ЖКХ или мобильное приложение «Госуслуги.Дом».