Сегодня 19:23 Не царь и не Ленин, а Чернов и Учредительное собрание 0 0 0 Фото: Anna Sergeeva/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Споры монархистов со сталинистами выглядят все более гротескными, особенно когда в ход пошел вновь мавзолей с Лениным. Ни монархисты, ни необольшевики не занимают в умах россиян сколько-нибудь значимого места. Но это полдела. Важно, что при жизни обоих что Николай II, что Владимир Ильич представляли интересы меньшинств. Ленин вообще имел околонулевую народную поддержку. В крестьянской стране были другие популярные политики и другие идеалы. Надо ли сегодня говорить о фигуре политика, который, представляя интересы мизерного меньшинства, смог получить власть силой?

Вы кто такие? Конфликт вокруг фильма «Мумия» впечатляет чудовищным несоответствием его масштаба реальному значению фигуры Владимира Ленина в обществе. Смотрится гротескно. Такое же впечатление производят споры нынешних условных монархистов с современными национал-большевиками. Люди бьются за право сказать «где мы, там и Россия». Большевики разных мастей договорились до того, что неуважение к Сталину — это попрание России. Националисты в спор ввязываются почему-то преимущественно монархического толка. Те и другие страшно далеки и от России, и от народа. Это какая-то лабораторная форма политической жизни. Вне пробирок и склянок о ней никто не знает. Чем сильнее накаляются страсти вокруг спора современных белых с красными, тем больше мне жаль наше общество. Говорю не «народ», а именно «общество», подразумевая совокупность людей, способных быть субъектами общественно-политических отношений. Так вот, общество наше знать не знает, что за него ведут баталии. Ленин и царь занимают умы единиц, большинство россиян ни о том, ни о другом не думают, а если поставить перед ними вопрос ребром и заставить выбирать, отвернутся от обоих. В этом, между прочим, кроется секрет столь высокой поддержки власти.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Просто сегодня только власть не пытается навязать жителям резко противные для них идеалы и отторгаемые фигуры. Гражданин России в поисках политического авторитета ныне словно путник между Сциллой и Харибдой: с одной стороны его поджимают Сталиным-Лениным, с другой — царем. Есть еще остатки либералов, которые в счет не шли и 10 лет назад, потому что у них на флагах 90-е — самое страшное, что произошло с большинством из ныне живущих россиян.

Итак, с одного фланга Сталин и Ленин, с другого — царь, с третьего, уже из-за границы, подпирают остатки ельцинской вольницы и Ходорковский*. А человеку что нужно? Уважение к своей жизни, возможность беспрепятственно зарабатывать, кормить семью, работать не на износ, жить среди своей культуры и свободно строить горизонтальные отношения.

Религия тоже важна, хотя не занимает в жизни современных россиян большого места. К религии у граждан требования нехитрые: чтобы она была доступна, но не обязательна. Чтобы креститься на улице или писать в школьном сочинении слово «Бог» было можно, но необязательно. До тела Ленина людям дела нет никакого. Наш народ не раз имел возможность высказаться по вставшему в узких прослойках Telegrama «широкому» вопросу и выбрать, кто ему ближе — Ленин или царь. Каждый раз народ выбирал третий вариант. Вспомните первые постсоветские выборы: за Ленина-Сталина тогда в бой не шли. Даже в 1996 году, хлебнув горя, нищеты, бандитизма, народ менее половины голосов отдал коммунистам. О монархистах и речи не идет, их в последние 100 лет не поддерживали.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Власть крестьянская Впрочем, почему 100? Монархисты не смогли выиграть условно свободные выборы в первые две царские Государственные думы — эти собрания были в подавляющем большинстве крестьянские и земледельческие. Более того, даже когда выборы депутатов взяли под контроль, монархисты не смогли получить большинство в преимущественно «дворянских» Думах третьего и четвертого созывов. В Думе первого созыва рабочих было 17 человек и еще 10 ремесленников из… 487 членов, в Думе второго созыва — 32 из 518. Это в два с лишним раза больше, чем процент рабочих в структуре населения тех лет. Так, по переписи 1914 года, из 182 миллионов человек рабочими были два миллиона, а в 1907-м, когда избирали вторую Думу, их насчитывалось еще меньше.

Фото: Репродукция цветной цинкографии «Тронная речь Николая II на приеме членов Государственной думы в Зимнем дворце по случаю открытия Первой Государственной думы» из собраний Государственного Исторического музея / РИА «Новости»

Рабочие в России времен революции были одним из самых малочисленных сословий и, строго говоря, в сословие даже не выделялись. Их было примерно столько же, сколько дворян: этих, личных и потомственных, к концу Российской империи народилось примерно 1,8 миллиона человек. Россия была крестьянской страной. Примечательно, что левым движением до взятия Лениным власти считались защитники крестьянства. Левые партии эсеров и трудовиков представляли интересы крестьянства и к 1917 году стали поистине народным движением. Около 85% населения жили в деревне и занимались земледелием. Безусловными лидерами того времени были крестьянские политики. Общенародную любовь имел эсер Виктор Чернов, его портреты висели в крестьянских избах. Эсерка Мария Спиридонова была всенародно избрана руководителем второго Всероссийского крестьянского съезда и Чрезвычайного съезда. Чернова назначили во Временном правительстве министром земледелия, он же возглавил Учредительное собрание. Между прочим, Временное правительство можно смело называть крестьянским. Возглавлял его, если помните, Александр Керенский. А он кем был? Состоял в партии эсеров, в Думе возглавлял трудовую фракцию, которая занималась преимущественно крестьянскими вопросами.

Фото: Министр — председатель Временного правительства князь Г. Е. Львов (2-й слева) и военный министр А. Ф. Керенский (2-й справа) с группой генералов, 21 июля 1917 года / РИА «Новости»

Берем выше: эсер Керенский был избран товарищем (заместителем) главы Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, а возглавлял его эсдек Чхеидзе (социал-демократ). Чернов был в президиуме Петросовета. До сентября 1917 года этот орган был эсеро-меньшивистским. Почему? Да потому что воевали в основном крестьяне. И солдаты домой спешили не за царя-батюшку мстить —они боялись опоздать к земельной реформе, которую называли Великим переделом и ждали с 1905 года. Рабочие в крестьянской воюющей стране, чью армию как минимум на 90% составляли крестьяне, были мало значимой группой населения и смогли заполучить власть потому, что в городах на четвертый год мировой войны оставалось мало мещан: они тоже воевали, рабочие же имели бронь. От крестьян крупные города были закрыты. Вы знаете, что свободы передвижения крестьян лишил Николай II, введя городские заставы — так он препятствовал бегству крестьян от голода и продразверстки, которую ввели вовсе не большевики, а царь?

Фото: Суконный шлем «богатырка» в музее «Россия в Великой войне» на территории государственного музея-заповедника «Царское Село» / РИА «Новости»

Крестьяне воевали. Мещане воевали. Армия была на фронте. В крупных городах из мужчин оставались в основном рабочие. И то большевики не смогли бы в одиночку получить власть: до 1918 года они сотрудничали с эсерами, которые представляли интересы крестьян. Ту же Спиридонову большевики боялись и вынуждены были с ней считаться до установления военной диктатуры — за Спиридоновой были крестьяне.

Чуждый элемент Россия в 1917 году оставалась крестьянской страной с крестьянским укладом и соответствующей этикой, в которой главное место уделялось связям крестьянина с землей и религии. Земли крестьяне фактически лишились. Торопились с фронта к земельному переделу, хотели частной собственности на землю, ведь до революции крестьяне в основном владели землей общинно. В итоге получили изъятие земли даже и из общинного владения и сокращение наделов: до большевиков на каждого крестьянина пусть и общинной земли, но приходилось в среднем по стране около 11 десятин (десятина — 1,09 гектара), после этот показатель снизился в несколько раз, а земли стали колхозно-совхозными.

Фото: Октябрьская социалистическая революция. Антивоенный митинг в поддержку подписания мира против продолжения первой Мировой войны. Петроград, 1918 год / РИА «Новости»

Этика и религия были выбиты из-под ног населения, крестьяне в отрыве от земли маргинализировались. Им не нужны были ни царь, ни тем более Ленин — они хотели право на землю и своих политиков во власти. Сдается мне, что, если бы наша история свернула где-то между роспуском Временного правительства и разгоном Учредительного собрания, мы жили бы сегодня в более прогрессивной и богатой стране. Все потому, что даже сейчас большинство из нас — потомки крестьян максимум во втором поколении.

Мы — носители тех самых ценностей, которые были искусственно заменены на чуждые народу. Народ не отстаивал царя-батюшку и, кажется, плевать на него хотел. Однако диктатуре мизерного класса, пролетариата, он тоже отчаянно сопротивлялся: даже созванное уже под силовым контролем большевиков, с расстрелами и пулеметным сопровождением голосования, Учредительное собрание не смогло набрать большинство рабочих представителей. В 1917-1918 годах в России укоренилась власть, действовавшая в интересах крошечного, по меркам всего населения, меньшинства.

Так что, Ленин или царь? Перестаньте гадать, страна этот вопрос себе уже задавала, страна тогда выбрала крестьянских депутатов, эсеров и Чернова, которых поддерживала кровно уже и после пролетарской революции. Причем готова была платить за поддержку своих политиков кровью. Уже после открытого красного террора, после разгона Учредительного собрания, расстрелов на месте, расстрела демонстрации в поддержку Учредительного собрания народ, к примеру, поддерживал восстание левых эсеров. Виктора Чернова, который открыто стал работать против большевиков, Ленин боялся тронуть. Чернова выпустили из Петрограда и не смели убить, как и Керенского, между прочим. Это были политики крестьянства, 85% населения.

Фото: Агитация за Учредительное собрание в Театральном проезде, апрель 1917 года / РИА «Новости»

Какой царь? Какой Ленин? Угомониться бы спорщикам. К народу России обе оспариваемые фигуры давно не имеют никакого отношения, а при жизни отношение имели самое негативное. Царь не был общенародным любимцем, Ленин не был политиком от народа. Забудьте уже о них.

Фото: Несанкционированный митинг «Демократического союза», посвященный 73-й годовщине роспуска Учредительного собрания, 18 января 1990 года / РИА «Новости»

Кстати, моя семья в некотором роде имеет отношение к Ленину. Моя бабушка, будучи школьницей, работала в тылу в войну, в Тюмени. Шила форму и бушлаты. Однажды ее поставили на два ящика и велели сшить знамена. Вместе с другими девочками она эти знамена вышивала. А после войны выяснилось, что знамена те предназначались для тайного почетного караула возле тела Ленина, которое эвакуировали в Тюмень. Бабушка, крестьянка 1929 года рождения, зимой в неотапливаемой швейной мастерской, стоя на ящиках, шила знамена для забальзамированного Ленина, который вовсе не представлял интересы ее семьи, из-за которого ее родители были выгнаны со своей земли, пытались найти пропитание в городе и умерли, оставив детей сиротами.

Фото: Ванная комната, в которой производилось первое бальзамирование тела В. И. Ленина в музее-заповеднике «Горки Ленинскиe» / РИА «Новости»

Жаль, что бабушка умерла. Интересно, что бы она сказала сейчас о фильме «Мумия», если эта самая «мумия» пролежала пару лет, прикрытая почетным караулом и знаменами, что были сшиты окоченевшей на сибирском морозе сиротой, у чьих родителей Ленин отнял землю, дом и скот.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.