19 марта 2025 17:53 Не просто так, а за субсидию. Собак из приютов предложили раздать одиноким старикам 0 0 0 Фото: www.globallookpress.com Общество

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Почти 240 тысяч человек пострадали в России от агрессивных бездомных собак в минувшем году. За неполные три месяца 2025-го страну уже несколько раз потрясли случаи нападения псов на детей и взрослых. Каждый из них получал огромный резонанс и вновь напоминал о том, что проблему надо как-то решать. Но как? В ГД уже выдвигали несколько инициатив, одну из которых даже сочли антиконституционной. Сегодня стало известно о новой идее с одомашниванием беспризорных животных с помощью пенсионеров.

Суть идеи о питомцах-иждивенцах С предложением квалифицировать домашних животных как иждивенцев и выплачивать пенсионерам пособие на их содержание выступил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев. По мнению парламентария, такие меры могли бы помочь справиться с насущной проблемой бездомных животных. Идея, может быть, и не плохая, но возникает вопрос — почему именно с помощью пенсионеров?

Представим вполне реальную ситуацию — есть молодой человек, студент. Учится, пытается подрабатывать, но денег все равно особо не хватает, даже на себя. Но в теории очень хотел бы взять себе питомца из приюта. И таких молодых людей, поверьте, не так уж мало.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Другой пример — молодая семья с детьми. Хотели бы взять собаку, но тогда сводить концы с концами будет еще сложнее. Можно сказать — ну, расставьте правильно приоритеты. Значит, живите себе без кошки и собаки. Да, конечно, можно и так, но а как же попытка одомашнивания животных из приютов? Кошелев в ответ на это уточнение призвал не скатываться в популизм. «Данная тема, конечно, достаточно резонансная. Понятно, что всем дико жалко животных, и мне в том числе, и мое личное желание, чтобы все наши питомцы, все братья меньшие были живы, здоровы и приносили нам только счастье. Но что касается субсидии… Чтобы это не было популизмом, тему надо обсуждать с экономическим блоком, смотреть, может ли это себе позволить бюджет или не может», — указал он в беседе с 360.ru.

Понимаете, история питомца с одиноким пенсионером она всегда такая… самая-самая человечная. Вот пожилой человек из приюта забирает собаку или кошку, у него появляется близкое существо, ради которого он начинает жить, заботится о нем. Владимир Кошелев

Субсидия пенсионеру лучше субсидий приюту? По оценке парламентария, выплаты субсидий пенсионерам с питомцами-иждивенцами однозначно были бы более выгодны государству, чем спонсирование приютов, которым нужны средства не только на корм животным, но и на содержание объектов, на зарплаты людям, которые там работают и заботятся о животных.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Вместе с тем ситуацию, когда абсолютно все питомцы из приютов обрели новых хозяев-пенсионеров и живут вместе душа в душу, представить очень сложно. Выглядит это скорее утопией, хотя какому-то проценту собак и кошек, вероятно, найти новых владельцев с субсидией все-таки получилось бы. Другой вопрос — а что будет с этими питомцами, когда их пожилых хозяев вдруг не станет? У кого-то могут быть, конечно, сердобольные родственники, но нельзя исключать, что не всем будет нужна старая приютская собака бабушки, которую и так-то никто особо не навещал и вспоминал, дай бог, только по праздникам. У кого-то и таких близких нет. И что тогда? Обратно в приют?

Интересно По данным Минприроды, в 2023 году в России работало 632 приюта, по большей части частных. Тогда же в ведомстве заявляли о необходимости строительства еще 674 приютов. По данным Минприроды, в 2023 году в России работало 632 приюта, по большей части частных. Тогда же в ведомстве заявляли о необходимости строительства еще 674 приютов.

Автор идеи в эти тонкости вдаваться не стал, вновь призвал не скатываться в «какой-то сплошной популизм» с учетом, что при поиске решения проблемы бездомных животных нельзя найти только одно-единственное универсальное и идеальное решение.

Фото: H. Schmidt-Roeger/blickwinkel / www.globallookpress.com

«Здесь нельзя сваливаться только в один какой-то сплошной популизм. Подход должен быть комплексный, ведь история очень многофакторная. И это может быть одна из мер. И в обязательном порядке, конечно, надо принимать закон, что все домашние животные должны быть чипированы. Чтобы был электронный паспорт», — подчеркнул Кошелев.

Если вопросом не заниматься, то проблема из года в год будет только нарастать и приносить горе в дома. Представьте, что ощущает отец, у которого просто взяли и загрызли ребенка… Идея с субсидией для пенсионеров с питомцами-иждивенцами связана в том числе с тем, что государству это тоже было бы выгодно. Владимир Кошелев

Отдельно парламентарий обратил внимание, что речь не должна идти о случаях, когда в квартирах держат свору собак или стаю кошек. Из-за чего страдают абсолютно все — и сами животные, и живущие по соседству люди.

«А то бывает у нас такая тема, когда 30 собак в одном доме проживает, да, и там соседи вешаются. Нет, я говорю про человеческую, нормальную, здоровую ситуацию, когда это, там, одного, может быть, двух питомцев пенсионер себе берет из приюта и на корм получает субсидию от государства. Вот так», — пояснил он.

Фото: Pogiba Aleksandra/news.ru / www.globallookpress.com

Как следить за содержанием питомцев-иждивенцев В ответ на вопрос, как предполагается следить за (говоря очень чиновничьим языком) целевым использованием средств, Кошелев снова указал на необходимость обязательного чипирования животных и ведения у них электронных паспортов. Как только это может помочь в ситуации, если условный Иван Иванович возьмет себе пса, будет получать субсидию на корм, но по факту спускать ее будет не на еду питомцу, а на выпивку для веселых посиделок со старым приятелем — вопрос открытый…

На это, конечно, можно возразить и задать встречный вопрос — откуда такое желание все представлять в самом худшем свете? Отвечаем сразу — такого желания нет, но говорить, что такое невозможно совсем, тоже странно. И это, к слову, не единственный вероятный негативный сценарий.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Сам автор инициативы настроен, впрочем, более оптимистично, но в детали о том, как следовало бы проверять содержание питомцев-иждивенцев, вдаваться все же не стал. «В этом электронном паспорте видно, кто хозяин и где находится сам питомец. Это сейчас очень легко цифруется, отслеживается и контролируется», — с уверенностью сказал депутат.

Что ж, будем следить за судьбой инициативы, при всех оговорках не вызывающей такого отторжения, как проект, который отменяет программу возврата бездомных собак на улицу после стерилизации и вакцинации и разрешает регионам усыплять бездомных животных, когда истекает установленный срок их нахождения в приюте.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Против этого документа выступило не только сообщество зоозащитников, критика прозвучала и в Совете Федерации. Сенатор Андрей Клишас назвал проект противоречащим Конституции.

«Вносится закон, который говорит: давайте регионам дадим право после того, как определенное количество дней животные без владельцев проведут в питомнике, просто их уничтожать. Я, честно говоря, был в некотором недоумении, потому что, на мой взгляд, там совершенно очевидное прямое противоречие постановлению Конституционного суда», — поразился он.

Интересно В июле 2024 года Конституционный суд постановил, что усыпление бездомных животных является исключительной мерой, допустимой лишь при нескольких условиях, например при немотивированной агрессивности, опасной болезни животного или необходимости прекратить его страдания. В других случаях усыпление может быть мотивировано экстраординарной ситуацией, когда иначе с ней справиться нельзя, но такие меры могут носить лишь временный характер. В июле 2024 года Конституционный суд постановил, что усыпление бездомных животных является исключительной мерой, допустимой лишь при нескольких условиях, например при немотивированной агрессивности, опасной болезни животного или необходимости прекратить его страдания. В других случаях усыпление может быть мотивировано экстраординарной ситуацией, когда иначе с ней справиться нельзя, но такие меры могут носить лишь временный характер.

В начале марта против проекта об умерщвлении безнадзорных животных создали петицию. За 15 дней с момента публикации на Change.org она набрала уже 35 тысяч голосов. А первое чтение документа, которое должно было состояться сегодня, в итоге отложили на неопределенный срок.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«То же самое было во времена Ивана Грозного» Президент центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова еще несколько лет назад предупреждала о том, что практика безостановочного умерщвления бездомных собак никак не поможет решить проблему, говорить обратное — большая ошибка.

«Сразу надо вспомнить советские годы, где с утра до ночи ходили такие бригады. Тут же сразу восполняется численность, потому что в стране нет контроля за разведением животных, нет механизмов. То же самое было во времена Ивана Грозного. То, что мы имеем, — это следствие того, что в стране до сих пор никак не принимаются законодательно акты с рычагами решения проблемы», — указывала она в беседе с Lenta.ru.

Что такое бездомное животное? Это результат нестыковки между спросом и предложением. Животных на свет производится гораздо больше, чем способны взять в дома люди. Это происходит только в тех странах, где государство никак не контролирует разведение домашних животных — собак и кошек. Ирина Новожилова

Тем, кто не стерилизует животных по недомыслию, не хватает информирования, убеждена Новожилова. По ее мнению, люди должны очень четко начать понимать, что в городе никаких других вариантов нет.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Плюс так делают во всем мире. В качестве примера она рассказала историю о том, как ее знакомой, живущей в Лондоне, за 16 дней три раза позвонили из ветеринарной клиники напомнить, что ее собака достигла половозрелости. «Если она не будет стерилизовать — платит налог. В других странах считается, что если ты взял собаку из приюта, то помог городу и освобождаешься от налогов», — пояснила собеседница издания. Можно ли было бы использовать такой рычаг в России? Возможно. Однако прежде, по мнению эксперта, важно, чтобы в обществе наконец перестали верить в мифы о том, что стерилизация — вмешательство в организм животного, что им надо дать родить, так как это лучше для физиологии, и, наконец, что щенков и котят всегда очень легко пристроить по знакомым.