Сегодня 13:24 Семейная ипотека. Кто сможет получить ее по новым условиям Эксперт по семейному капиталу Петрова: тем, кому негде жить, ипотека актуальна 0 0 0 Фото: Global Look Press Деньги

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Программу семейной ипотеки продлили до 2030 года, Минфин утвердил новые условия под 6% годовых — притом что рыночная ставка сегодня составляет минимум 19,5%. Однако все зависит от того, сколько детей в семье и в каком регионе она приобретет квартиру. Кто, где и как сможет получить выгодный кредит на жилье — в материале 360.ru

Условия новой семейной ипотеки Российские власти продлили программу семейной ипотеки до 2030 года. Получить кредит по льготной ставке в 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство собственного дома смогут семьи, где есть хотя бы один ребенок до шести лет. Для ребенка-инвалида возрастных ограничений нет. Жителей Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут рассчитывать на 12 миллионов рублей. В других регионах сумма будет ограничена шестью миллионами. В любом случае первоначальный взнос должен быть не менее 20% от стоимости жилья. Важный нюанс: взять семейную ипотеку смогут и те россияне, которые только собираются стать родителями. Они смогут оформить кредит на рыночных условиях, а после появления малыша на свет рефинансировать ее и снизить ставку до льготных процентов. При соблюдении всех правил программой можно воспользоваться дважды.

Фото: Konstantin Kokoshkin/ / Global Look Press

Если в семье два несовершеннолетних ребенка, то нужно выполнить хотя бы одно из следующих условий: Проживание в малых городах с населением менее 50 тысяч человек;

Проживание в регионах с низким объемом строительства;

Проживание в регионах, где действуют индивидуальные программы развития.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Кто может оформить семейную ипотеку Предыдущая программа семейной ипотеки позволила не столько улучшить жилищные условия, сколько приобрести так называемые инвестиционные квартиры, рассказала 360.ru предприниматель и инвестор, кандидат экономических наук, эксперт по семейному капиталу Светлана Петрова. Из-за этого цена квадратного метра выросла вдвое. «Поэтому сейчас решили сконцентрироваться на том, чтобы программа действительно была направлена на первоначальные цели. Во-первых, это увеличение рождаемости. Ведь одно из условий получения семейной ипотеки — у семьи должен быть как минимум один ребенок не старше шести лет», — уточнила Петрова.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Если в семье все дети старше шести лет, но им еще не исполнилось 18 лет, претендовать на программу семейной ипотеки тоже можно, напомнила эксперт. Но этот вариант работает только для жителей малых городов с численностью до 50 тысяч человек или для регионов с низким уровнем строительства (их перечень еще не определен). Таким образом власти пытаются ограничить приток людей в столичные регионы — инфраструктура не выдерживает, пояснила Петрова. К тому же с точки зрения экономики Россия делает серьезный разворот на Восток, поэтому нельзя допустить, чтобы регионы там пустовали.

Квартира может стоить и дороже, но в таком случае все, что будет сверх этих лимитов, придется платить по рыночной ставке. В любом случае застройщик должен будет использовать экскроу-счет. Возможно, как раз в городах с низкими темпами строительства, где в принципе не строят большие дома, будет востребована именно ипотека на индивидуальное жилищное строительство. Светлана Петрова

Для чего нужен эскроу-счет Эскроу-счет — инструмент для безопасных сделок на рынке строящейся недвижимости. Плательщик вносит деньги в банк, после чего они замораживаются: ни одна сторона не сможет снять средства до момента сдачи квартиры или дома. Если застройщик сорвет сроки или как-то иначе нарушит свои обязательства, деньги вернутся покупателю.

Как ипотека влияет на жилой фонд в регионах Основатель и руководитель федерального агентства по кредитованию и недвижимости Success Finance Ибрагим Бадалов подтвердил, что сегодня власти настроены сделать финансирование льготной ипотеки более целевым. Кроме того, это стимул для застройщиков.

Сейчас в основном делают упор на малые города с низкими темпами строительства, чтобы усилить спрос именно там, чтобы застройщики прошли в эти регионы и строили там новые дома. Потому что крупные города уже застроили за последние несколько лет активной государственной программы ипотеки. Ибрагим Бадалов

По словам Бадалова, программа семейной ипотеки поможет развитию строительного бизнеса регионов и обновит старый жилой фонд. А главное — создаст условия для местного населения жить и работать именно на малой родине.

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Вопросы про семейную ипотеку Понизится ли стоимость жилья? Светлана Попова: Обновленная семейная ипотека не приведет к понижению стоимости квадратных метров жилья. Застройщик скорее заморозит продажи, чем снизит цены. Ведь инфляция никуда не делась, материалы дорожают, зарплаты нужно повышать. Так что надеяться на обрушение стоимости жилья не стоит. Ибрагим Бадалов: Едва ли это как-то сильно повлияет на цены и рынок. Но в целом начнут больше финансировать регионы и малые города, где практически нет нового строительства и много старого жилого фонда. Такая адресная направленность поможет нуждающимся получить жилье.

Фото: Астрахань. Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Что будет, если ЦБ поднимет ключевую ставку? Светлана Попова: Есть выделенные лимиты на обновленную семейную ипотеку. Они уходят банкам: так Минфин компенсирует им разницу между льготной процентной ставкой и ставкой рефинансирования Центробанка. Плюс еще 1-1,5% банки получают как компенсацию. Таким образом, когда ЦБ поднимет ставку, банки просто будут получать большую компенсацию из бюджета и в очередной раз заработают на рынке недвижимости и заемщиках. Ибрагим Бадалов: Новые условия семейной ипотеки позволят смягчить удар на рынке и снизить инвестиционные риски. Есть вероятность, что ЦБ повысит ставку. Все эти условия по сокращению ипотечных программ все-таки улучшают рынок: не будет такого раздувания цен, как в последние четыре года.

Фото: Коттедж в Истре. Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Повлияют ли условия семейной ипотеки на рождаемость в России? Светлана Попова: Семейную ипотеку и задумывали как стимул рождаемости — именно с этим связаны ее условия. Насколько эффективным окажется этот шаг, можно будет оценить только в следующем, 2025 году. Ибрагим Бадалов: Не стоит ожидать, что люди массово начнут рожать, чтобы получить недвижимость. Это лишь одна мера из целого комплекса, который может повлиять на демографическую ситуацию. Однако в целом российские семьи будут с большей уверенностью заводить детей, ведь они смогут позволить себе купить жилье по достаточно низким ставкам.

Стоит ли брать ипотеку? Светлана Попова: Вопрос с жильем — один из самых важных в России. Если человеку негде жить, то для него вопрос ипотеки актуален всегда и не стоит откладывать этот вопрос. Просто надо сравнить, во сколько сейчас обходится съемное жилье и сколько нужно будет платить за ипотеку. Если эти суммы сопоставимы, то какая разница, какова процентная ставка? Снизится — можно просто перефинансировать свой ипотечный кредит. Зато эта квартира рано или поздно станет собственной. Конечно, сейчас дорого, ставки уже очень высокие, но если негде жить, это лучше, чем ничего. Ибрагим Бадалов: Рынок адаптируется, поэтому создают альтернативные программы совместно с банками и застройщиками, чтобы предложить более выгодные условия. Есть IT-ипотека, Дальневосточная, Арктическая, рассрочка. Есть довольно много вариантов, чтобы люди могли получить жилье по достаточно низким ставкам.