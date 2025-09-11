Сегодня 03:00 Скорбь и торжество: почему Усекновение главы Иоанна Предтечи — день памяти и строгого поста? Религиовед Фоминых рассказала о традициях Усекновения главы Иоанна Предтечи 0 0 0 Фото: Православная фреска, монастырь Грачаница, неизвестный художник, XIV век / Публичное достояние Эксклюзив

Православные христиане 11 сентября отмечают Усекновение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В этот день принято соблюдать строгий пост и вспоминать мученическую смерть святого Иоанна Крестителя, которому по приказу царя Ирода отрубили голову. Когда его начали почитать, какие традиции существуют, о чем принято молиться в этот день и чего нельзя делать — в материале 360.ru.

История праздника Усекновение главы — это насильственная смерть. Мученическая гибель за правду и за Христа почитается Церковью, потому событие можно назвать праздником. Оно описано в Евангелиях (Матфея 14:1-12, Марка 6:14-29) и произошло во время правления Ирода Антипы, тетрарха Галилеи. Он получил ее после смерти Ирода Великого, когда римляне разделили территорию Палестины на четыре части и в каждой части поставили правителем своего ставленника. Несмотря на то, что у Антипы была законная супруга, дочь аравийского царя Арефы, он оставил ее и сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата. Пророк Иоанн неоднократно обличал его, но царь не посмел причинить ему зла, так как почитал Иоанна Крестителя как пророка и боялся народного гнева. Тем не менее заключил его в темницу.

В собственный день рождения ирод устроил пир, на котором танцевала дочь Иродиады Саломея. Антипа так восхитился, что пообещал выполнить все, о чем бы ни попросила девушка. Та же, наученная матерью, попросила у него голову Иоанна Крестителя. «Отрубленную голову положили на поднос, с которым станцевала Саломея. То есть это кощунство, издевательство над жизнью и смертью человека, который не сделал ничего плохого, только лишь сказал правду и облачил супружескую измену Антипы. Потому у события большое символическое значение», — отметил в разговоре с 360.ru настоятель храма Святой мученицы Татианы при МГУ Владимир Вигилянский. По его словам, предтечей пророка Ионанна называют потому, что он подготовил условия для деятельности Христа. Некоторые думали, что Креститель и был Спасителем, и даже обращались к нему так. Но он сказал, что недостоин даже поправить ремешки на сандалиях Иисуса.

В результате все грешники получили по заслугам. Саломея провалилась под лед, голову ей отрубила льдина, а Антипа и Иродиада ушли под землю, когда она, по преданию, разверзлась у них под ногами. Традиции праздника В этот день принято соблюдать строгий пост, несмотря на его отсутствие, как выражение скорби о насильственной смерти пророка. Его называют «Иван Постный». Не употребляют мясные, молочные продукты, рыбу и яйца, а пищу приправляют только растительным маслом, так как сам Иоанн вел очень аскетичный образ жизни и сам не ел такую еду. «Пост поспособствует укреплению веры и осознанию для каждого христианина того, каким ценностям нужно следовать. Это и противостояние греховным деяниям, и поддержание скромного образа жизни», — подчеркнула религиовед, профессор РЭУ имени Плеханова Наталия Фоминых. В храмах совершают пышные богослужения: всенощное бдение накануне вечером и до утра и божественную литургию. Она — центр православного праздника. На Усекновение читают особые молитвы, звучат песнопения, и все посвящены памяти Иоанна Предтечи, добавила эксперт.

Православные верят, что обращение к пророку через молитвы поможет исцелить недуг, даровать ребенка, наставить на путь исправления, укрепить веру и преодолеть трудности. Примеры молитв святому: Общая Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, кра́йний проро́че, пе́рвый му́чениче, по́стников и пусты́нников наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в! Тя молю́, и тебе́ прибега́ю не отри́ни мене́ от твоего́ заступле́ния, не оста́ви мя па́дшего мно́гими грехи́; обнови́ ду́шу мою́ покая́нием, я́ко вторы́м креще́нием; очи́сти мя, грехи́ оскверне́ннаго, и пону́ди вни́ти, а́може ничто́же скве́рно вхо́дит, в Ца́рствие Небе́сное. Ами́нь. Личное прошение О, святы́й уго́дниче Бо́жий, крести́телю Спа́сов Иоа́нне. Услы́ши мя, гре́шного (и́мя). Умоли́ Христа́ Бо́га, да сподо́бит (благода́ти свята́го креще́ния, покая́ния) раба́ Своего́ (и́мя). Да вси ку́пно прославля́ем милосе́рдие в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ усе́рдное хода́тайство во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Что можно и нельзя делать Праздник связан со строгими ограничениями, потому в этот день Можно Помогать бедным;

Кормить любое животное, которое обратилось к человеку;

Пойти на службу в храм;

Молиться;

Размышлять о покаянии;

Изучать житие Иоанна Крестителя. Прочитать или обсудить с близкими житие святого, чтобы вдохновиться его примером праведной жизни и стойкости в вере;

Избегать конфликтов;

Заботиться о близких. Провести время с семьей в спокойной обстановке, избегая шумных мероприятий, и посвятить день тихим беседам о вере и духовных ценностях.

Нельзя Есть круглые продукты. То есть ничего, напоминающего по форме голову;

Пользоваться острыми предметами и заниматься рукоделием.

Венчаться и крестить детей. Православные верят, что это принесет несчастья;

Носить, есть и пить что-то красное. Существует поверье, что этот цвет напоминает о пролитой крови, поэтому его следует избегать;

Работать в саду и огороде. Подобно запрету на использование острых предметов, работы в саду и огороде, требующие применения инструментов, также не стоит проводить;

Устраивать шумные праздники. Приметы на Усекновение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна Журавли и лебеди, летящие на юг, предвещают скорую зиму. Если скворцы еще не улетели, то бабье лето будет теплым. Много грачей — к солнечной погоде. Гром — к теплой осени. Гуси летят на юг — к дождю. Улитки прячутся в раковины — к холодам. Иней на траве — к похолоданию. Красное солнце на закате — к листопаду. Птицы звонко поют — к теплу.