Сегодня 22:20 «Она же девочка». Наставник Валерии Кандауровой — о ее конфликте с судьей Адвокат Клочков: на пожаловавшуюся на судью Дашевского девушку начали давить 0 0 0 Фото: Elena Mayorova / Global Look Press Эксклюзив

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Напавший на девушку в Усть-Лабинске адвокат Андрей Дашевский не принес ей извинений, на саму Валерию Кандаурову и ее дедушку оказывают давление местные органы управления и СМИ. Об этом 360.ru рассказал наставник Валерии в спорте, адвокат Краснодарской коллегии адвокатов Алексей Клочков. Он сообщил подробности дела Кандауровой, в котором он безвозмездно оказывает юридическую помощь.

СК начал проверку Клочков рассказал, что Валерия в установленном порядке обратилась в приемный покой районной больницы, оттуда информацию передали в местное отделение полиции. К пострадавшей приезжал сотрудник правоохранительных органов, позже девушку вызвали в СК для проведения проверки информации, которая появилась в СМИ. «Она сегодня подробное объяснение следователю дала по ситуации. Причем не очень хорошо себя чувствует, у нее головные боли начались», — рассказал правозащитник. По словам адвоката, Кандаурова находится на больничном и проходит медицинское обследование.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Извинений не дождалась Клочков заявил, что Валерия ждала звонка с извинениями от Дашевского несколько дней. В понедельник девушка от знакомых узнала, что судья занял оборонительную позицию и пытается оспаривать произошедшее, и даже пообещал, что подаст на Валерию в суд. Чтобы получить поддержку общественности, Кандаурова обратилась в СМИ с просьбой опубликовать ее историю. Она опасается, что Дашевский — человек со статусом — может повлиять на ход проведения проверки. По словам адвоката, на Валерию уже начали давить со стороны СМИ и местной администрации. «Валерия с дедушкой живет. Дедушке очень много обращений за сутки поступило из органов местного самоуправления. Депутаты разного уровня звонят с просьбой прекратить данные процедуры, [забрать] все заявления и так далее. Местные средства массовой информации полностью начинают продвигать ситуацию, что это провокация в отношении судьи», — поделился собеседник 360.ru. В СМИ появилась информация, что судью «подставляют» из-за громких дел, которые он ведет, добавил Клочков. Призывают привлечь к ответственности лица, которые распространяют якобы компрометирующую информацию о федеральном судье. «Надеюсь, органы следственного комитета, квалификационная коллегия судей дадут нормальную, правильную оценку действиям Андрея Юрьевича как судьи. Валерия как простой обыватель обратилась в правоохранительные органы, и это не является никаким образом ни клеветой, ни ложной информацией», — заявил Клочков. Помимо уголовного, процессуального и других законодательств существуют этические нормы, которым судьи должны соответствовать, подчеркнул адвокат. Поэтому нужно давать оценку с учетом кодекса чести судьи.

Фото: v61/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Спортивное прошлое Раньше Валерия серьезно занималась самбо и дзюдо, поэтому в Сети появились комментарии, что она могла сама спровоцировать Дашевского и могла дать ему отпор. Клочков пояснил, что недавно спортсменка перенесла две тяжелые операции на плечевых суставах и уже второй год проходит реабилитацию, чтобы восстановить здоровье. «Каким бы спортом она ни занималась, она все же девочка. Она не восстановилась, руки еле-еле поднять может. Люди увидели, что она чемпионка по самбо, по дзюдо, призер первенства Европы по самбо, но человек на сегодняшний день травмированный, восстанавливается, и она не может даже физически мужчине, который килограмм под сто весом, оказать сопротивление», — пояснил собеседник 360.ru.