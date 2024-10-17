Жительница Усть-Лабинска обвинила федерального судью Дашевского в нападении

Жительница Усть-Лабинска Валерия Кандаурова обвинила федерального судью Андрея Дашевского в нападении. ЧП произошло у дома служителя Фемиды 11 октября. Подробности сообщило издание «Аргументы недели» , в распоряжении 360.ru оказались кадры с места.

Конфликт разгорелся из-за парковки. Девушка обнаружила, что ее машину заблокировали. Попытка договориться с владельцем автомобиля, перегородившего ей выезд, не увенчалась успехом. Водителем оказался федеральный судья Андрей Дашевский, он в грубой форме заявил, что ужинает и пока не закончит, из дома не выйдет, сообщило издание. Тогда Валерия начала сигналить.

По словам Кандауровой, Дашевский выскочил из дома и через боковое окно ударил ее несколько раз в голову и плечо. Авторы статьи отметили, что также он пытался выбить из рук телефон, на который женщина снимала произошедшее. Полицию вызвал сам Дашевский.

Прибывшие сотрудники потребовали у девушки документы и обыскали ее машину. Судья ушел домой и больше не выходил, добавили журналисты. Валерию и ее подругу доставили в отделение стали уговаривать удалить записи инцидента. Кандауровой предложили не писать заявление на «уважаемого человека», уточнило издание.

Валерии пришлось обратиться в больницу, у нее разболелась голова. Девушка считает, что действия Дашевского можно расценивать как нарушение кодекса судебной этики.